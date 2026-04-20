Овощ вечной молодости. И это не единственная причина включить его в свое меню

Сельдерей можно приготовить и подать как блюдо высокой кухни Источник: Максим Бутусов / E1.RU

Всем известны низкая калорийность и вкусовые качества сельдерея, но мало кто знает, насколько он полезен для нервной системы и лимфатической системы организма, рассказывает в материале «Доктора Питера» Анастасия Самойлова — семейный врач, эндокринолог, врач превентивной интегративной медицины, диетолог и нутрициолог.

Особое соединение

Сельдерей содержит большое количество апигенина. Это флавоноид, известный своими седативными и анксиолитическими свойствами, способствующими снятию тревоги и улучшению сна. Исследования показывают, что апигенин снижает уровень кортизола — гормона стресса, улучшая общее самочувствие и настроение. Одно из последних исследований выявило, что 25 мг апигенина, полученных из сельдерея, могут снизить уровень тревожности вдвое и сократить частоту бессонницы на 40%.

Помогает в борьбе с отеками

Сельдерей обладает мощным лимфодренажным эффектом. Лимфа — это прозрачная жидкость, которая циркулирует по всему организму, собирая токсины, продукты обмена веществ и доставляя их к органам выделения.

Застой лимфы может привести к отекам, целлюлиту, тяжести в ногах и общему ухудшению самочувствия.

Сельдерей богат натрием, калием, магнием и витаминами группы B, которые стимулируют дренаж лимфатической системы, ускоряя выведение токсинов и предотвращая отечность. Натуральная смесь этих веществ помогает поддерживать хорошую проходимость лимфатических каналов, улучшая обмен веществ и внешний вид кожи. Именно поэтому сельдерей добавляют в детокс-коктейли.

Кстати, австралийские аборигены называли сельдерей «средством вечной молодости», считая, что он улучшает внешность и возвращает юность. А китайцы издавна использовали сельдерей как афродизиак, утверждая, что он повышает мужское либидо.

Едим правильно

Свежий сельдерей лучше всего есть в сыром виде, добавляя в салаты с морковью, яблочным уксусом и оливковым маслом. Сок сельдерея — идеальный напиток для утра, он быстро усваивается и помогает вывести лишнюю жидкость из организма. Настои и отвары сельдерея помогают снять беспокойство и улучшить ночной сон.

Сельдерей полезен и безопасен, но есть люди, которым следует соблюдать осторожность:

аллергия на пыльцу может вызвать негативную реакцию на сельдерей, так как он содержит аналогичные антигены;

женщины в положении и кормящие матери должны обсудить употребление сельдерея с врачом;

камни в почках — повод проявить осторожность, так как сельдерей содержит оксалаты, которые могут способствовать образованию камней;

людям с аллергией на зонтичные растения (например, морковь, петрушку) следует избегать сельдерея, так как возможна перекрестная аллергия, которая может вызвать кожные высыпания, зуд, отек или даже анафилаксию;

прием сельдерея может усугубить симптомы у тех, кто страдает от гастрита с повышенной кислотностью или язвы желудка, поскольку он стимулирует выработку желудочного сока. Кроме того, сельдерей обладает мочегонным эффектом, что может привести к обезвоживанию при злоупотреблении, особенно у людей с заболеваниями почек или сердечно-сосудистой системы;

Важно также учитывать взаимодействие с лекарствами: сельдерей может усиливать действие антикоагулянтов и препаратов для снижения давления, что требует консультации врача.