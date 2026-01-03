НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Здоровье «Синдром праздничного сердца»: врач назвала главные опасности для здоровья в новогодние праздники

В группе риска и молодежь

76
Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

Новогодние праздники — период повышенной нагрузки на сердечно-сосудистую систему. Главную угрозу представляет чрезмерное употребление алкоголя, которое у людей с проблемами сердца может вызвать тяжелую аритмию, известную как «синдром праздничного сердца», предупредила кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Пироговского университета Ольга Сайно.

«Обильное употребление алкоголя у пациентов с патологией сердечно-сосудистой системы приводит к приступам аритмии. У врачей приемных отделений даже есть термин „синдром праздничного сердца“, который определяет это состояние. Кроме нарушений ритма, обильное употребление алкоголя может привести и к приступам стенокардии», — рассказала Сайно.

В группе риска не только пожилые люди с хроническими заболеваниями, но и молодежь. Опасны также резкие перепады температур, например при выходе на холод, и обилие соленой пищи за праздничным столом, отметила специалист в беседе с РИА Новости.

Врач добавила, что аналогичная опасность грозит и желудочно-кишечному тракту. Обильная жирная еда с алкоголем может привести к обострению гастрита, панкреатита и холецистита. 

Елена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
