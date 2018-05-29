В центре Ярославля перекроют движение транспорта из-за съёмок фильма: где и когда

В Ярославле воссоздадут Ростов двадцатых годов прошлого века

В центре Ярославля с 30 мая по 14 июня, за исключением 4, 10 и 11 июня, перекроют движение транспорта.

— Не проехать будет на участке улицы Почтовая от дома № 11 до дома № 6 и от дома № 6 на площади Челюскинцев до улицы Революционной, — рассказали в мэрии Ярославля. — Запрет на движение машин по этим участкам дорог буде действовать с 7 часов утра и до 19.

Ограничение движения ввели из-за того, что здесь будут проходить съёмки 16-серийной картины «Ростов». Съёмки начались 22 мая и будут проходить до осени. В первый день съёмок здание на улице Челюскинцев расстреляли и закидали бутылками с зажигательной смесью, а Иван Охлобыстин, играющий в картине роль преступника, заявил, что знает Ярославль лучше горожан.