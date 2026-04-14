В спальном районе Ярославля вспыхнул пожар. Видео

Вечером 14 апреля во Фрунзенском районе Ярославля вспыхнул пожар. О происшествии в соцсетях рассказали местные жители около 23 часов.
Судя по кадрам, опубликованным в городских пабликах, густой дым с ярким пламенем виднелся в небе. Ярославцы изначально предположили, что огонь возник на улице Калинина. Как выяснил корреспондент 76.RU, это не так.
«Горит сухая растительность в районе улицы Пожарского», — сообщили нашему порталу в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Ярославской области.
Как только появится информация о площади пожара и его последствиях, мы опубликуем ее в этом материале.
Обновление на 15 апреля 9:27:
«В ликвидации пожара принимали участие 23 огнеборца и семь единиц техники. В 21:32 поступило сообщение, в 23:51 объявлена ликвидация пожара на трех участках, общей площадью 2 гектара», — сообщили в МЧС.
В случае обнаружения возгорания следует позвонить по номеру «112» или «01».