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Происшествия В спальном районе Ярославля вспыхнул пожар. Видео

В спальном районе Ярославля вспыхнул пожар. Видео

Что горит в городе

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О пожаре сообщили ярославцы | Источник: «Жесть Ярославль» / TelegramО пожаре сообщили ярославцы | Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram

О пожаре сообщили ярославцы

Источник:

«Жесть Ярославль» / Telegram

Вечером 14 апреля во Фрунзенском районе Ярославля вспыхнул пожар. О происшествии в соцсетях рассказали местные жители около 23 часов.

Судя по кадрам, опубликованным в городских пабликах, густой дым с ярким пламенем виднелся в небе. Ярославцы изначально предположили, что огонь возник на улице Калинина. Как выяснил корреспондент 76.RU, это не так.

«Горит сухая растительность в районе улицы Пожарского», — сообщили нашему порталу в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Ярославской области.

Так выглядит место пожара сверху | Источник: «Жесть Ярославль» / TelegramТак выглядит место пожара сверху | Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram

Так выглядит место пожара сверху

Источник:

«Жесть Ярославль» / Telegram

Как только появится информация о площади пожара и его последствиях, мы опубликуем ее в этом материале.

Обновление на 15 апреля 9:27:

«В ликвидации пожара принимали участие 23 огнеборца и семь единиц техники. В 21:32 поступило сообщение, в 23:51 объявлена ликвидация пожара на трех участках, общей площадью 2 гектара», — сообщили в МЧС.

В случае обнаружения возгорания следует позвонить по номеру «112» или «01».

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Комментарии
13
Гость
15 апреля, 13:05
Вот и я об этом.
Гость
15 апреля, 10:35
Начинается.Мальчишки хулиганы специально поджигают,мы сами видели.У них весной забава такая.
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Гость
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