Город Дело Урлашова Эксклюзив «Вытесняет плохие ощущения»: освобожденный из колонии экс-мэр Ярославля первым делом пошел в музей

«Вытесняет плохие ощущения»: освобожденный из колонии экс-мэр Ярославля первым делом пошел в музей

Евгений Урлашов объяснил свое решение

363
Евгений Урлашов посетил музей в Твери | Источник: Михаил Контуев / MSK1.RUЕвгений Урлашов посетил музей в Твери | Источник: Михаил Контуев / MSK1.RU

Евгений Урлашов посетил музей в Твери

Источник:

Михаил Контуев / MSK1.RU

Евгений Урлашов посетил в Твери музей. Он рассказал, почему решил включить его в свою прогулку, а не поехал сразу домой.

«Во-первых, я всегда это любил. При посещении разных городов Европы и России я бывал в различных музеях. Меня тянуло, мне не хватало этого 12 с половиной лет. Это вторая причина. Ну и третья причина — вся эта красивая жизнь, я имею в виду картины, памятники архитектуры, внутреннее убранство — оно вытесняет плохие ощущения и ассоциации, которыми я был много лет связан, находясь в местах не столь отдаленных», — рассказал Евгений Урлашов.

Объяснение Евгения Урлашова

Источник:

Михаил Контуев / MSK1.RU

Также экс-мэр Ярославля рассказал, что такие места поднимают ему настроение.

«Я сейчас увидел абсолютно шикарнейшую коллекцию, особенно для губернии, которая находится в отдалении, можно сказать, от столицы. Может быть, не столь далеко, но, однако, это губерния. И такая хорошая коллекция картин», — рассказал бывший мэр Ярославля.

Экс-мэр Ярославля признался, что ему не хватало этого все 12 лет | Источник: Михаил Контуев / MSK1.RUЭкс-мэр Ярославля признался, что ему не хватало этого все 12 лет | Источник: Михаил Контуев / MSK1.RU

Экс-мэр Ярославля признался, что ему не хватало этого все 12 лет

Источник:

Михаил Контуев / MSK1.RU

Напомним, экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов 30 декабря вышел на свободу из колонии, в которой провел 12,5 лет. Все подробности в нашей онлайн-трансляции.

Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Евгений Урлашов Освобождение Музей
Комментарии
1
Гость
23 минуты
Он получил профессию на зоне? Чем будет заниматься на воле? Перековался ли?
Читать все комментарии
Гость
