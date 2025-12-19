НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Как изнутри выглядит закрытый на реконструкцию бассейн «Лазурный» в Ярославле — видео

Как изнутри выглядит закрытый на реконструкцию бассейн «Лазурный» в Ярославле — видео

Ремонт задерживается на год

152
Когда завершится ремонт бассейна «Лазурный» | Источник: мэрия Ярославля / TelegramКогда завершится ремонт бассейна «Лазурный» | Источник: мэрия Ярославля / Telegram

Когда завершится ремонт бассейна «Лазурный»

Источник:

мэрия Ярославля / Telegram

В мэрии рассказали, на каком этапе находится реконструкция бассейна «Лазурный» на улице Чкалова, 11, в Ярославле. По данным на декабрь 2025 года, на объекте выполнены работы по демонтажу отделки, снесены старые лестничные пролеты, которые не соответствовали нормативам.

«Также демонтированы старая пристройка, фасад и кровля. Сейчас специалисты выполняют работы по усилению существующей чаши бассейна, внутренним системам отопления, водоснабжения, канализации и вентиляции», — уточнили в городской администрации 18 декабря.

Напомним, «Лазурный» закрыли на реконструкцию 1 июля 2024 года. Изначально планировалось завершение ремонта к концу 2025 года. Однако в процессе работ выяснились проблемные моменты, из-за которых пришлось вносить корректировки в проект. Новый срок сдачи объекта — декабрь 2026 года.

«В процессе демонтажных работ внутри здания выявлены стены в неудовлетворительном состоянии — в связи с этим авторским надзором принято решение об их частичном демонтаже и усилении. При выполнении работ по демонтажу стен потребовался дополнительный демонтаж полов, что потребовало внесения изменений в проект и разработку новых архитектурных решений. Потолочная система над основной чашей бассейна не подлежит восстановлению», — сообщили в мэрии.

Как сейчас выглядит бассейн, показали в мэрии

Источник:

мэрия Ярославля / Telegram

Работы проводит компания «ЕКС». Стоимость ремонта — 1,1 миллиарда рублей. На реализацию проекта привлечены городские, региональные и федеральные средства.

Что известно о компании «ЕКС»

АО «ГК "ЕКС"» было образовано в 1994 году в Москве. С 2017 года фирма зарегистрирована на Большой Федоровской, 63, в Ярославле. Фирма работает по всей России, по данным на 2025 год, она выиграла больше 1000 аукционов на общую сумму 602 миллиарда рублей. Со времен работы губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова «ЕКС» получает крупнейшие заказы в регионе: это и ремонт дорожных объектов, например проспекта Машиностроителей или Добрынинского путепровода, и стройки: 8-этажное административное здание на Тутаевском шоссе, волейбольный центр на проспекте Фрунзе и другие.

Какие работы проводят в «Лазурном»

Здание «Лазурного» практически сохранит изначальный внешний вид | Источник: ЗАО&nbsp;«ЯРОСЛАВГРАЖДАНПРОЕКТ»Здание «Лазурного» практически сохранит изначальный внешний вид | Источник: ЗАО&nbsp;«ЯРОСЛАВГРАЖДАНПРОЕКТ»
Здание «Лазурного» практически сохранит изначальный внешний вид | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗдание «Лазурного» практически сохранит изначальный внешний вид | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Здание «Лазурного» практически сохранит изначальный внешний вид

Источники:

Кирилл Поверинов / 76.RU, ЗАО «ЯРОСЛАВГРАЖДАНПРОЕКТ»

Бассейн «Лазурный» в Ярославле был построен в 1979 году. За 45 лет работы здание пришло в негодное состояние.

«В рамках проекта реконструкции предусмотрен ремонт основной чаши бассейна, замена оборудования водоподготовки, систем отопления и вентиляции. Также реконструкция затронула вспомогательные чаши — детские бассейны», — уточнили городские власти.

Справа к зданию планируют возвести минималистичную пристройку | Источник: ЗАО&nbsp;«ЯРОСЛАВГРАЖДАНПРОЕКТ»Справа к зданию планируют возвести минималистичную пристройку | Источник: ЗАО&nbsp;«ЯРОСЛАВГРАЖДАНПРОЕКТ»
Справа к зданию планируют возвести минималистичную пристройку | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСправа к зданию планируют возвести минималистичную пристройку | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Справа к зданию планируют возвести минималистичную пристройку

Источники:

Кирилл Поверинов / 76.RU, ЗАО «ЯРОСЛАВГРАЖДАНПРОЕКТ»

Проект работ предусматривает и организацию доступности комплекса для маломобильных людей. Планируется обновить фасад здания, входную группу, холл, буфет, лестничные марши.

Работы начали с чаши бассейна | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРаботы начали с чаши бассейна | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
В процессе демонтажа работники выявили неудовлетворительное состояние стен | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ процессе демонтажа работники выявили неудовлетворительное состояние стен | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
&nbsp;Из-за этого было принято решение о демонтаже и усилении конструкций | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU&nbsp;Из-за этого было принято решение о демонтаже и усилении конструкций | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ранее мы публиковали фоторепортаж из «Лазурного». Как там идут работы — смотрите в этом материале.

Гость
10 минут
в городах и аулах братского Кавказа строятся современные бассейны и стадионы по плану чем больше тем здоровее братья наши!
Гость
