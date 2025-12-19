Как изнутри выглядит закрытый на реконструкцию бассейн «Лазурный» в Ярославле — видео

Когда завершится ремонт бассейна «Лазурный» Источник: мэрия Ярославля / Telegram

В мэрии рассказали, на каком этапе находится реконструкция бассейна «Лазурный» на улице Чкалова, 11, в Ярославле. По данным на декабрь 2025 года, на объекте выполнены работы по демонтажу отделки, снесены старые лестничные пролеты, которые не соответствовали нормативам.

«Также демонтированы старая пристройка, фасад и кровля. Сейчас специалисты выполняют работы по усилению существующей чаши бассейна, внутренним системам отопления, водоснабжения, канализации и вентиляции», — уточнили в городской администрации 18 декабря.

Напомним, «Лазурный» закрыли на реконструкцию 1 июля 2024 года. Изначально планировалось завершение ремонта к концу 2025 года. Однако в процессе работ выяснились проблемные моменты, из-за которых пришлось вносить корректировки в проект. Новый срок сдачи объекта — декабрь 2026 года.

«В процессе демонтажных работ внутри здания выявлены стены в неудовлетворительном состоянии — в связи с этим авторским надзором принято решение об их частичном демонтаже и усилении. При выполнении работ по демонтажу стен потребовался дополнительный демонтаж полов, что потребовало внесения изменений в проект и разработку новых архитектурных решений. Потолочная система над основной чашей бассейна не подлежит восстановлению», — сообщили в мэрии.

Работы проводит компания «ЕКС». Стоимость ремонта — 1,1 миллиарда рублей. На реализацию проекта привлечены городские, региональные и федеральные средства.

Что известно о компании «ЕКС» Узнать АО «ГК "ЕКС" » было образовано в 1994 году в Москве. С 2017 года фирма зарегистрирована на Большой Федоровской, 63, в Ярославле. Фирма работает по всей России, по данным на 2025 год, она выиграла больше 1000 аукционов на общую сумму 602 миллиарда рублей. Со времен работы губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова «ЕКС» получает крупнейшие заказы в регионе: это и ремонт дорожных объектов, например проспекта Машиностроителей или Добрынинского путепровода, и стройки: 8-этажное административное здание на Тутаевском шоссе, волейбольный центр на проспекте Фрунзе и другие.

Какие работы проводят в «Лазурном»

Бассейн «Лазурный» в Ярославле был построен в 1979 году. За 45 лет работы здание пришло в негодное состояние.

«В рамках проекта реконструкции предусмотрен ремонт основной чаши бассейна, замена оборудования водоподготовки, систем отопления и вентиляции. Также реконструкция затронула вспомогательные чаши — детские бассейны», — уточнили городские власти.

Проект работ предусматривает и организацию доступности комплекса для маломобильных людей. Планируется обновить фасад здания, входную группу, холл, буфет, лестничные марши.

