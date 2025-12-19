Как изнутри выглядит закрытый на реконструкцию бассейн «Лазурный» в Ярославле — видео

В мэрии рассказали, на каком этапе находится реконструкция бассейна «Лазурный» на улице Чкалова, 11, в Ярославле. По данным на декабрь 2025 года, на объекте выполнены работы по демонтажу отделки, снесены старые лестничные пролеты, которые не соответствовали нормативам.
«Также демонтированы старая пристройка, фасад и кровля. Сейчас специалисты выполняют работы по усилению существующей чаши бассейна, внутренним системам отопления, водоснабжения, канализации и вентиляции», — уточнили в городской администрации 18 декабря.
Напомним, «Лазурный» закрыли на реконструкцию 1 июля 2024 года. Изначально планировалось завершение ремонта к концу 2025 года. Однако в процессе работ выяснились проблемные моменты, из-за которых пришлось вносить корректировки в проект. Новый срок сдачи объекта — декабрь 2026 года.
«В процессе демонтажных работ внутри здания выявлены стены в неудовлетворительном состоянии — в связи с этим авторским надзором принято решение об их частичном демонтаже и усилении. При выполнении работ по демонтажу стен потребовался дополнительный демонтаж полов, что потребовало внесения изменений в проект и разработку новых архитектурных решений. Потолочная система над основной чашей бассейна не подлежит восстановлению», — сообщили в мэрии.
Работы проводит компания «ЕКС». Стоимость ремонта — 1,1 миллиарда рублей. На реализацию проекта привлечены городские, региональные и федеральные средства.
Какие работы проводят в «Лазурном»
Бассейн «Лазурный» в Ярославле был построен в 1979 году. За 45 лет работы здание пришло в негодное состояние.
«В рамках проекта реконструкции предусмотрен ремонт основной чаши бассейна, замена оборудования водоподготовки, систем отопления и вентиляции. Также реконструкция затронула вспомогательные чаши — детские бассейны», — уточнили городские власти.
Проект работ предусматривает и организацию доступности комплекса для маломобильных людей. Планируется обновить фасад здания, входную группу, холл, буфет, лестничные марши.
Ранее мы публиковали фоторепортаж из «Лазурного». Как там идут работы — смотрите в этом материале.
