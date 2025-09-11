НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Город В Ярославле продлили срок ремонта бассейна «Лазурный»: когда ждать открытия

В Ярославле продлили срок ремонта бассейна «Лазурный»: когда ждать открытия

В мэрии назвали новую дату

Реконструкцию бассейна «Лазурный»&nbsp;в Ярославле продлили на год | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРеконструкцию бассейна «Лазурный»&nbsp;в Ярославле продлили на год | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Реконструкцию бассейна «Лазурный» в Ярославле продлили на год

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле продлили срок ремонта бассейна «Лазурный» на улице Чкалова. Об этом 11 сентября сообщили в мэрии города.

«В ходе демонтажных работ выявлены новые обстоятельства, влияющие на конструктив здания, что требует дополнительного обследования и разработки новых проектных решений», — пояснили власти.

С учетом того, что корректировку проекта нужно будет вновь согласовывать в госэкспертизе, срок завершения реконструкции отодвинули на 1 декабря 2026 года.

«В настоящее время ведется работа в части устройства новых монолитных конструкций (лестниц), инженерных коммуникаций, закупка оборудования, а также ремонт помещения чаши», — добавили в мэрии.

Напомним, бассейн «Лазурный» на улице Чкалова в Ярославле был открыт в 1979 году, он является одним из знаковых спортивных объектов города. С 1 июля 2024 года здание закрыли на реконструкцию. Работы проводит компания «ЕКС». Стоимость ремонта — 1,1 миллиарда рублей. Изначально речь шла о завершении ремонта в декабре 2025 года. Однако в июне 2025 года власти сообщили, что сроки окончания работ сдвинутся на 2026 год. Конкретная дата финала реконструкции не называлась.

Мы публиковали репортаж о том, как идут работы в «Лазурном».

Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Бассейн Реконструкция
Комментарии
6
Гость
29 минут
Ну то есть условия тендера изначально не соответствовали реальности, чтобы его взяли только те, кто понимал, что дальше всё будет меняться, а остальные бы после подсчетов не стали напрягаться.
Гость
27 минут
Ой, да признайте уже здание негодным, снесите и постройте очередной торговый центр, или пару высоток.
Читать все комментарии
