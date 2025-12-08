НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Город В Ярославле хотят изменить порядок избрания мэра

В Ярославле хотят изменить порядок избрания мэра

Законопроект внес на обсуждение в областную думу губернатор Михаил Евраев

551
Губернатор Ярославской области предлагает изменить правила избрания мэра | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUГубернатор Ярославской области предлагает изменить правила избрания мэра | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Губернатор Ярославской области предлагает изменить правила избрания мэра

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле хотят изменить порядок избрания мэра: кандидатов на пост главы города будет предлагать губернатор. Проект закона внес в областную думу 8 декабря 2025 года глава региона Михаил Евраев.

«Проектом закона предусматривается изменение порядка избрания главы городского округа город Ярославль и порядок предварительного рассмотрения губернатором Ярославской области и представления представительному органу городского округа город Ярославль кандидатов на указанную должность», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Согласно документу, кандидаты на должность мэра Ярославля будут проходить предварительный отбор комиссией, созданной губернатором. Она будет рассматривать представленные кандидатуры, проводить собеседования и рекомендовать губернатору не менее трёх человек для дальнейшего представления городскому совету.

Губернатор в течение пяти календарных дней после рекомендации комиссии представит совету не менее двух кандидатов. Если ни один из представленных кандидатов не будет избран или их окажется недостаточно, комиссия повторно собирает предложения и рассматривает новые кандидатуры.

Отмечается, что предложения о кандидатурах могут вносить только организации, указанные федеральным законом. К заявкам должны прилагаться документы, подтверждающие личность, образование, трудовую деятельность, а также сведения о наградах, судимости и согласие на обработку персональных данных.

Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Выборы мэра Законопроект
Комментарии
10
-Митрич-
52 минуты
О, как раз Урлашов выйдет, надо его продвигать обратно, хоть что то делал!
Гость
1 час
Может народ должен выбирать мэра?Губернатор не должен говорить за весь народ.ЗА ВЫБОРЫ МЭРА И ГУБЕРА НАРОДОМ.
Читать все комментарии
Гость
