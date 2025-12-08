Губернатор Ярославской области предлагает изменить правила избрания мэра Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле хотят изменить порядок избрания мэра: кандидатов на пост главы города будет предлагать губернатор. Проект закона внес в областную думу 8 декабря 2025 года глава региона Михаил Евраев.

«Проектом закона предусматривается изменение порядка избрания главы городского округа город Ярославль и порядок предварительного рассмотрения губернатором Ярославской области и представления представительному органу городского округа город Ярославль кандидатов на указанную должность», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Согласно документу, кандидаты на должность мэра Ярославля будут проходить предварительный отбор комиссией, созданной губернатором. Она будет рассматривать представленные кандидатуры, проводить собеседования и рекомендовать губернатору не менее трёх человек для дальнейшего представления городскому совету.

Губернатор в течение пяти календарных дней после рекомендации комиссии представит совету не менее двух кандидатов. Если ни один из представленных кандидатов не будет избран или их окажется недостаточно, комиссия повторно собирает предложения и рассматривает новые кандидатуры.