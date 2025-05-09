Ограничение движения, Бессмертный полк и парад: Ярославль отмечает День Победы. Онлайн

В 2025 году в России отмечают 80 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. В Ярославской области подготовили масштабную праздничную программу, основные мероприятия пройдут в Рыбинске и Ярославле.
В этой онлайн-трансляции показываем главные события.
Кадры с ярославского парада.
Театральные площадки:
«Письма с войны» (0+) — погружение в эпоху, когда любовь, надежда и ожидание были испытаны на прочность войной. Исполняют участники «Народного самодеятельного коллектива» молодежного театра Underground. Время показов: 13:00–13:20, 14:00–14:20, 15:00–15:20, 16:00–16:20, 17:00–17:20. Место: ул. Революционная.
«Картины ожившей войны» (6+) — участники пройдут дорогами войны от начала и до Рейхстага. Исполняют участники молодежного театрального коллектива «АРТО». Время показов: 13:00–13:45, 15:00–15:45, 17:00–17:45. Место: ул. Андропова.
«Маленькие истории большой войны» (0+) — выступление участников народного самодеятельного коллектива молодежного театра «Экспромт». Время показов: 13:00–13:30, 15:00–15:30, 17:00–17:30. Место: перекресток Волжской набережной и ул. Революционной.
«На безымянной высоте» (6+) — выступление Народного молодежного театра, Народного ансамбля казачьей песни «Чарочка» ДК им. А. М. Добрынина. Место: ул. Андропова.
«Маленькие истории одной большой войны» (6+) — народный самодеятельный коллектив Молодежный театр «Тема» представит зрителю иммерсивную театральную зарисовку. Зрителей приглашают вспомнить прошлое и поделиться семейными историями своих героев, тех кто ковал победу. Время показов: 13:00–13:30, 15:00–15:30, 17:00–17:30. Место: ул. Андропова.
В Ярославле начался Парад Победы.
Мы также ведем праздничную трансляцию в нашем телеграм-канале.
Интерактивная программа «Всё это Победа»:
«Песни Победной весны» (0+) — участники программы вспомнят и споют вместе с артистами песни военных лет. А также познакомятся с историей создания военных песен. Место: ул. Андропова.
«Звезды памяти» (0+) — мастер-класс по изготовлению гвоздики. Место: ул. Революционная.
«Эрмитаж в годы войны» (6+) — программа рассказывает о подвиге нашего народа, сохранившего культурное наследие Эрмитажа в блокадном Ленинграде в годы Великой Отечественной войны. Место: Демидовский сквер.
«Кино Победы» (6+) — участники программы вспомнят старые фильмы о войне, познакомятся с историей их создания. Место: ул. Андропова.
«По улицам Победы» (6+) — миниквиз. Участники познакомятся с подвигами героев Великой Отечественной войны, чьими именами названы улицы Ярославля. Место: ул. Революционная.
«Машины Победы» (6+) — легендарная техника войны на больших кубиках, мастер-класс «Значок Победы. Место: ул. Революционная.
«Монументы Победы» (6+) — каждый участник программы может собрать из крупных пазлов изображения известных памятников и обелисков, возведенных в разных уголках страны. Место: Демидовский сквер.
«Марш — бросок» (6+) — продемонстрируй свои знания, как правильно собирать «Солдатский вещмешок» и прими участие в уникальном мастер-классе неполной сборки и разборки легендарного автомата Калашникова на примере модификации АКМ. Место: ул. Революционная (сквер).
«Портрет Победы» (6+) — возьмите телеграфный ключ и расшифруйте послание азбукой Морзе. Сможете ли вы понять, что писали друг другу солдаты под грохот снарядов? Отыщите на карте России города-герои. Место: ул. Революционная, нулевой километр.
Какие мероприятия пройдут на Стрелке и Даманском
10:00–18:00 — работа просветительской площадки «Весна 45-го года!» (6+). Место: Стрелка.
15:00–18:00 — концерт памяти и гордости «80 лет в наших сердцах» (6+) творческих коллективов ДК «Магистраль». Место: парк на острове Даманский.
21:00–22:00 — программа Ярославского муниципального духового оркестра «Рио-Рита» (12+) — прозвучат музыкальные композиции и песни военных лет, а также послевоенного периода, посвященные Дню Победы. Место: нижний ярус Стрелки и Волжской набережной.
Ярославцы собираются на Советской площади, чтобы посмотреть парад (0+). Здесь планируется прохождение войск ярославского гарнизона, показ техники. Потом военная техника проедет по районам города.
К месту проведения парада зрителей пускают через рамки металлоискателей.
Маршрут военной техники в Ярославле
Сначала колонна проследует по улицам Советской и Республиканской, Октябрьскому мосту в Заволжский район. Там пройдет по проспектам Машиностроителей и Авиаторов.
Затем по Юбилейному мосту вернется на правый берег Волги. Проедет по Дзержинскому району — Тутаевскому шоссе и Ленинградскому проспекту.
Затем по Промышленному шоссе колонна двинется в Ленинский район. Там ее можно будет увидеть на улицах Добрынина, Угличской.
Далее маршрут пройдет по Городскому Валу, Большой Октябрьской, проспекту Толбухина, Большой Федоровской, Наумова, Московскому проспекту, проспекту Фрунзе, Суздальскому шоссе.
Колонна финиширует на улице Наумова.
Так сейчас выглядят центральные улицы Ярославля. Для обеспечения безопасности въезд транспорта на них временно запрещен. Дороги перекрыты тяжелой техникой. Как видим, пока в центре города немноголюдно.
Какие мероприятии пройдут в районах
9:00–19:00 — историческая выставка военного костюма «Повелители водных магистралей» (0+). Выставка рассказывает о развитии костюма военнослужащих военно-морского флота страны за последние три столетия. Место: Дворец культуры «Магистраль» (Суздальское шоссе, 1).
11:00–13:00 — сборная экскурсия по выставке «Тыловой рубеж» (12+). Совместный проект с музейно — выставочным комплексом стрелкового оружия имени М. Т. Калашникова (Ижевск) посвящен деятельности оборонных предприятий Ижевска и Удмуртии в годы Великой Отечественной войны. На выставке представлены более 50 экспонатов — образцы стрелкового оружия и снаряжения, диорамы с изображением батальных сцен, фотографии, документы. Место: Музей истории города Ярославля имени В. Г. Извекова (Волжская набережная, 17).
11:00 — экскурсия-викторина «Они помогли приблизить День Победы» (0+). Посетители смогут расширить свои знания о помощи животных в приближении Победы. Место: Ярославский зоопарк (ул. Шевелюха, 137, здание «Ковчега»).
12:00 — концерт народного самодеятельного коллектива камерного хора «Лауда» (6+). Во время мероприятия прозвучат самые популярные и любимые песни военных лет. Место: Дворец культуры им. А. М. Добрынина (пр-т Ленина, 24а, фойе 3-го этажа).
11:00–21:00 — фотовыставка «Животные в годы войны» (0+) познакомит посетителей с тем, как животные (лошади, голуби, олени, собаки, верблюды и др.) помогали людям в годы войны. На фотозоне можно сделать памятное фото. Место: Ярославский зоопарк (ул. Шевелюха, 137);
15:00 — праздничная программа «Долг и честь солдата русского — стражем быть земли родной» (0+), посвященная 80-летию Великой Победы. В программе: концерт творческих коллективов Дворца культуры «Нефтяник», акция «Георгиевская ленточка», мастер-класс «Письмо из прошлого», акция «Песни Победы», конкурс рисунков на асфальте «Победа в красках». Место: площадь перед Дворцом культуры «Нефтяник» (Московский пр-т, 92).
15:00 — концертная программа «Непокоренная праведная Русь» (0+) с участием творческих коллективов ДК «Радий». Место: Дом культуры «Радий» (ул. Щепкина, 8).
Бессмертный полк
11:00–15:00 — прохождение колонны «Бессмертного полка» (0+):
сбор участников назначен на 10:00 на участке Советской улицы от улицы Победы до разворотного кольца у шинного завода;
шествие стартует в 11:15.
Маршрут пройдет по улице Советской, через Советскую площадь, далее мимо площади Челюскинцев к Вечному огню. Длина пути составит около 2,5 километра.
Присоединиться к шествию можно будет через входные группы со стороны:
ул. Победа (со стороны Волги и центра);
пр-та Ленина (со стороны Волги и центра);
разворотного кольца у Шинного завода (в районе ул. Зои Космодемьянской).
Парад военной техники в Ярославле начнет в 10:00.
Советская площадь
10:00–10:45 — торжественное прохождение войск ярославского гарнизона, показ техники. Проезд военной техники планируется и по районам города (0+).
10:45–12:00 — творческая программа коллективов города «Бал Победы» (0+). В ней принимают участие студентки ярославских колледжей и курсанты ЯВВУ ПВО — 66 пар участников регионального этапа Всероссийского культурно-патриотического проекта «Бал Победы». Номера программы «Бал Победы» чередуются с номерами творческих коллективов города Ярославль.
12:00–15:00 — прохождение по площади колонны «Бессметного полка» (0+).
15:00–20:30 — кинотеатр под открытым небом. В режиме нон-стоп показ художественных фильмов о войне: «В шесть часов вечера после войны» (6+); «Небесный тихоход» (0+), «Беспокойное хозяйство» (0+), «Воздушный извозчик» (12+), «Два бойца» (6+), «Парень из нашего города» (12+).
20:30–22:00 — концерт ярославских творческих коллективов «Во славу Победы!» (0+).
9 мая в центре Ярославля запретят движение самокатов. 7 мая средства передвижения вывезли за пределы зоны ограничений.
«С целью обеспечения комфорта жителей и гостей города передвижение на средстве индивидуальной мобильности будет невозможно в зоне, где ограничено движение транспорта», — сообщили в мэрии Ярославля.
Схема проезда авто в Ярославле
Автомобилистам следует двигаться по Толбухинскому мосту.