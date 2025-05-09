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Город 9 Мая в Ярославле Онлайн-трансляция Ограничение движения, Бессмертный полк и парад: Ярославль отмечает День Победы. Онлайн

Ограничение движения, Бессмертный полк и парад: Ярославль отмечает День Победы. Онлайн

В трансляции показываем главные события

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7 комментариев

В 2025 году в России отмечают 80 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. В Ярославской области подготовили масштабную праздничную программу, основные мероприятия пройдут в Рыбинске и Ярославле.

В этой онлайн-трансляции показываем главные события.

Екатерина Лещенкова

Кадры с ярославского парада.

На Советской площади прошел парад | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа Советской площади прошел парад | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Перед зрителями прошли военные | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПеред зрителями прошли военные | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Участники парада&nbsp;— военные ярославского гарнизона, курсанты, кадеты, силовые ведомства | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUУчастники парада&nbsp;— военные ярославского гарнизона, курсанты, кадеты, силовые ведомства | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
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Зрелищное событие | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗрелищное событие | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Ярославцы пришли семьями | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославцы пришли семьями | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
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Анастасия Вязигина

Театральные площадки:

  • «Письма с войны» (0+) — погружение в эпоху, когда любовь, надежда и ожидание были испытаны на прочность войной. Исполняют участники «Народного самодеятельного коллектива» молодежного театра Underground. Время показов: 13:00–13:20, 14:00–14:20, 15:00–15:20, 16:00–16:20, 17:00–17:20. Место: ул. Революционная.

  • «Картины ожившей войны» (6+) — участники пройдут дорогами войны от начала и до Рейхстага. Исполняют участники молодежного театрального коллектива «АРТО». Время показов: 13:00–13:45, 15:00–15:45, 17:00–17:45. Место: ул. Андропова.

  • «Маленькие истории большой войны» (0+) — выступление участников народного самодеятельного коллектива молодежного театра «Экспромт». Время показов: 13:00–13:30, 15:00–15:30, 17:00–17:30. Место: перекресток Волжской набережной и ул. Революционной.

  • «На безымянной высоте» (6+) — выступление Народного молодежного театра, Народного ансамбля казачьей песни «Чарочка» ДК им. А. М. Добрынина. Место: ул. Андропова.

  • «Маленькие истории одной большой войны» (6+) — народный самодеятельный коллектив Молодежный театр «Тема» представит зрителю иммерсивную театральную зарисовку. Зрителей приглашают вспомнить прошлое и поделиться семейными историями своих героев, тех кто ковал победу. Время показов: 13:00–13:30, 15:00–15:30, 17:00–17:30. Место: ул. Андропова.

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Екатерина Лещенкова

В Ярославле начался Парад Победы.

В Ярославле начался парад Победы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле начался парад Победы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
На зрительских трибунах ветераны | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа зрительских трибунах ветераны | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Парад начался с шествия войск ярославского гарнизона | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПарад начался с шествия войск ярославского гарнизона | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
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Екатерина Лещенкова

Мы также ведем праздничную трансляцию в нашем телеграм-канале.

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Анастасия Вязигина

Интерактивная программа «Всё это Победа»:

  • «Песни Победной весны» (0+) — участники программы вспомнят и споют вместе с артистами песни военных лет. А также познакомятся с историей создания военных песен. Место: ул. Андропова.

  • «Звезды памяти» (0+) — мастер-класс по изготовлению гвоздики. Место: ул. Революционная.

  • «Эрмитаж в годы войны» (6+) — программа рассказывает о подвиге нашего народа, сохранившего культурное наследие Эрмитажа в блокадном Ленинграде в годы Великой Отечественной войны. Место: Демидовский сквер.

  • «Кино Победы» (6+) — участники программы вспомнят старые фильмы о войне, познакомятся с историей их создания. Место: ул. Андропова.

  • «По улицам Победы» (6+) — миниквиз. Участники познакомятся с подвигами героев Великой Отечественной войны, чьими именами названы улицы Ярославля. Место: ул. Революционная.

  • «Машины Победы» (6+) — легендарная техника войны на больших кубиках, мастер-класс «Значок Победы. Место: ул. Революционная.

  • «Монументы Победы» (6+) — каждый участник программы может собрать из крупных пазлов изображения известных памятников и обелисков, возведенных в разных уголках страны. Место: Демидовский сквер.

  • «Марш — бросок» (6+) — продемонстрируй свои знания, как правильно собирать «Солдатский вещмешок» и прими участие в уникальном мастер-классе неполной сборки и разборки легендарного автомата Калашникова на примере модификации АКМ. Место: ул. Революционная (сквер).

  • «Портрет Победы» (6+) — возьмите телеграфный ключ и расшифруйте послание азбукой Морзе. Сможете ли вы понять, что писали друг другу солдаты под грохот снарядов? Отыщите на карте России города-герои. Место: ул. Революционная, нулевой километр.

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Анастасия Вязигина

Какие мероприятия пройдут на Стрелке и Даманском

  • 10:00–18:00 — работа просветительской площадки «Весна 45-го года!» (6+). Место: Стрелка.

  • 15:00–18:00 — концерт памяти и гордости «80 лет в наших сердцах» (6+) творческих коллективов ДК «Магистраль». Место: парк на острове Даманский.

  • 21:00–22:00 — программа Ярославского муниципального духового оркестра «Рио-Рита» (12+) — прозвучат музыкальные композиции и песни военных лет, а также послевоенного периода, посвященные Дню Победы. Место: нижний ярус Стрелки и Волжской набережной.

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Екатерина Лещенкова

Ярославцы собираются на Советской площади, чтобы посмотреть парад (0+). Здесь планируется прохождение войск ярославского гарнизона, показ техники. Потом военная техника проедет по районам города.

К месту проведения парада зрителей пускают через рамки металлоискателей.

Чтобы попасть на Советскую площадь, нужно пройти через рамки-металлоискатели | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЧтобы попасть на Советскую площадь, нужно пройти через рамки-металлоискатели | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
На Советской площади оборудованы зрительские места для почетных гостей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа Советской площади оборудованы зрительские места для почетных гостей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Уже собралось много народа | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUУже собралось много народа | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
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Парад должен начаться в 10 часов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПарад должен начаться в 10 часов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
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Анастасия Вязигина

Маршрут военной техники в Ярославле

Сначала колонна проследует по улицам Советской и Республиканской, Октябрьскому мосту в Заволжский район. Там пройдет по проспектам Машиностроителей и Авиаторов.

Затем по Юбилейному мосту вернется на правый берег Волги. Проедет по Дзержинскому району — Тутаевскому шоссе и Ленинградскому проспекту.

Затем по Промышленному шоссе колонна двинется в Ленинский район. Там ее можно будет увидеть на улицах Добрынина, Угличской.

Далее маршрут пройдет по Городскому Валу, Большой Октябрьской, проспекту Толбухина, Большой Федоровской, Наумова, Московскому проспекту, проспекту Фрунзе, Суздальскому шоссе.

Колонна финиширует на улице Наумова.

Схема проезда военной техники | Источник: правительство Ярославской областиСхема проезда военной техники | Источник: правительство Ярославской области

Схема проезда военной техники

Источник:

правительство Ярославской области

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Екатерина Лещенкова

Так сейчас выглядят центральные улицы Ярославля. Для обеспечения безопасности въезд транспорта на них временно запрещен. Дороги перекрыты тяжелой техникой. Как видим, пока в центре города немноголюдно.

Въезд транспорта в центр Ярославля временно ограничен | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВъезд транспорта в центр Ярославля временно ограничен | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Дороги перекрыты тяжелой техникой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДороги перекрыты тяжелой техникой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Пока на улицах немноголюдно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПока на улицах немноголюдно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
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Анастасия Вязигина

Какие мероприятии пройдут в районах

  • 9:00–19:00 — историческая выставка военного костюма «Повелители водных магистралей» (0+). Выставка рассказывает о развитии костюма военнослужащих военно-морского флота страны за последние три столетия. Место: Дворец культуры «Магистраль» (Суздальское шоссе, 1).

  • 11:00–13:00 — сборная экскурсия по выставке «Тыловой рубеж» (12+). Совместный проект с музейно — выставочным комплексом стрелкового оружия имени М. Т. Калашникова (Ижевск) посвящен деятельности оборонных предприятий Ижевска и Удмуртии в годы Великой Отечественной войны. На выставке представлены более 50 экспонатов — образцы стрелкового оружия и снаряжения, диорамы с изображением батальных сцен, фотографии, документы. Место: Музей истории города Ярославля имени В. Г. Извекова (Волжская набережная, 17).

  • 11:00 — экскурсия-викторина «Они помогли приблизить День Победы» (0+). Посетители смогут расширить свои знания о помощи животных в приближении Победы. Место: Ярославский зоопарк (ул. Шевелюха, 137, здание «Ковчега»).

  • 12:00 — концерт народного самодеятельного коллектива камерного хора «Лауда» (6+). Во время мероприятия прозвучат самые популярные и любимые песни военных лет. Место: Дворец культуры им. А. М. Добрынина (пр-т Ленина, 24а, фойе 3-го этажа).

  • 11:00–21:00 — фотовыставка «Животные в годы войны» (0+) познакомит посетителей с тем, как животные (лошади, голуби, олени, собаки, верблюды и др.) помогали людям в годы войны. На фотозоне можно сделать памятное фото. Место: Ярославский зоопарк (ул. Шевелюха, 137);

  • 15:00 — праздничная программа «Долг и честь солдата русского — стражем быть земли родной» (0+), посвященная 80-летию Великой Победы. В программе: концерт творческих коллективов Дворца культуры «Нефтяник», акция «Георгиевская ленточка», мастер-класс «Письмо из прошлого», акция «Песни Победы», конкурс рисунков на асфальте «Победа в красках». Место: площадь перед Дворцом культуры «Нефтяник» (Московский пр-т, 92).

  • 15:00 — концертная программа «Непокоренная праведная Русь» (0+) с участием творческих коллективов ДК «Радий». Место: Дом культуры «Радий» (ул. Щепкина, 8).

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Анастасия Вязигина

Бессмертный полк

11:00–15:00 — прохождение колонны «Бессмертного полка» (0+):

  • сбор участников назначен на 10:00 на участке Советской улицы от улицы Победы до разворотного кольца у шинного завода;

  • шествие стартует в 11:15.

Маршрут пройдет по улице Советской, через Советскую площадь, далее мимо площади Челюскинцев к Вечному огню. Длина пути составит около 2,5 километра.

Присоединиться к шествию можно будет через входные группы со стороны:

  • ул. Победа (со стороны Волги и центра);

  • пр-та Ленина (со стороны Волги и центра);

  • разворотного кольца у Шинного завода (в районе ул. Зои Космодемьянской).

Схема шествия «Бессмерного полка» | Источник: мэрия ЯрославляСхема шествия «Бессмерного полка» | Источник: мэрия Ярославля

Схема шествия «Бессмерного полка»

Источник:

мэрия Ярославля

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Анастасия Вязигина

Парад военной техники в Ярославле начнет в 10:00.

Советская площадь

  • 10:00–10:45 — торжественное прохождение войск ярославского гарнизона, показ техники. Проезд военной техники планируется и по районам города (0+).

  • 10:45–12:00 — творческая программа коллективов города «Бал Победы» (0+). В ней принимают участие студентки ярославских колледжей и курсанты ЯВВУ ПВО — 66 пар участников регионального этапа Всероссийского культурно-патриотического проекта «Бал Победы». Номера программы «Бал Победы» чередуются с номерами творческих коллективов города Ярославль.

  • 12:00–15:00 — прохождение по площади колонны «Бессметного полка» (0+).

  • 15:00–20:30 — кинотеатр под открытым небом. В режиме нон-стоп показ художественных фильмов о войне: «В шесть часов вечера после войны» (6+); «Небесный тихоход» (0+), «Беспокойное хозяйство» (0+), «Воздушный извозчик» (12+), «Два бойца» (6+), «Парень из нашего города» (12+).

  • 20:30–22:00 — концерт ярославских творческих коллективов «Во славу Победы!» (0+).

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Анастасия Вязигина

9 мая в центре Ярославля запретят движение самокатов. 7 мая средства передвижения вывезли за пределы зоны ограничений.

«С целью обеспечения комфорта жителей и гостей города передвижение на средстве индивидуальной мобильности будет невозможно в зоне, где ограничено движение транспорта», — сообщили в мэрии Ярославля.

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Анастасия Вязигина

Схема проезда авто в Ярославле

Автомобилистам следует двигаться по Толбухинскому мосту.

Как проехать в центр города 9 мая | Источник: правительство Ярославской областиКак проехать в центр города 9 мая | Источник: правительство Ярославской области

Как проехать в центр города 9 мая

Источник:

правительство Ярославской области

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Комментарии
7
holdfast
3 часа
если мой родственник, которым я горжусь, письменно изъявлял желание не носить его фото по улице, обязан ли я учитывать его мнение в этот день?
Гость
2 часа
С праздником!
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