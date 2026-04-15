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Еда Что приготовить Инструкция Вкус детства: простой и быстрый рецепт супа с манкой без комочков

Вкус детства: простой и быстрый рецепт супа с манкой без комочков

Готовим нежное и сытное блюдо для всей семьи

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Готовы провалиться в ностальгию? Тогда идем на кухню и приступаем к готовке | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU Готовы провалиться в ностальгию? Тогда идем на кухню и приступаем к готовке | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU

Готовы провалиться в ностальгию? Тогда идем на кухню и приступаем к готовке

Источник:

Алёна Золотухина / NGS.RU

Ищете способ накормить семью сытным обедом, используя минимальный набор продуктов? Суп с манной крупой — это неожиданно вкусная вариация классических первых блюд. В отличие от надоевшей вермишели или риса, манка придает бульону легкую шелковистость и приятную густоту. Главное в этом рецепте — правильно ввести крупу, чтобы получить прозрачный суп без комочков. Рассказываем, как сделать это просто и быстро.

Ингредиенты (на кастрюлю 2,5–3 литра)

  • Картофель — 4–5 штук;

  • Морковь — 1 штука;

  • Лук репчатый — 1 штука;

  • Манная крупа — 3–4 столовые ложки (с горкой или без, зависит от желаемой густоты);

  • Куриное филе или голень — 300–400 граммов (для бульона);

  • Соль, черный перец — по вкусу;

  • Лавровый лист — 1–2 штуки;

  • Сливочное масло — 1 столовая ложка (опционально, но делает вкус мягче);

  • Свежая зелень (укроп или петрушка) — для подачи.

Как готовить

  1. В кастрюлю налейте воду (около 2 литров). Положите курицу, доведите до кипения. Снимите пену, убавьте огонь до минимума и варите 20–25 минут. Если вы хотите сделать суп постным или более быстрым, можно варить его сразу на овощном бульоне или просто на воде с добавлением зажарки.

  2. Пока варится бульон, очистите картофель и нарежьте его небольшими кубиками, как на обычный суп. Морковь натрите на крупной терке, лук мелко порубите.

  3. Когда бульон готов, выньте курицу (если нужно, разберите на волокна и верните обратно) и закладывайте в кастрюлю картофель. Варите его 10 минут.

  4. На сковороде разогрейте немного растительного масла или смесь растительного со сливочным. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь. Пассеруйте на среднем огне 5–7 минут, пока овощи не станут мягкими и не начнут золотиться.

  5. Самое важное — добавляем манную крупу: чтобы в супе не образовалось комков, манку нельзя высыпать просто в кипящую воду горкой. Сделайте так: убавьте огонь под кастрюлей до слабого кипения. Возьмите крупу в левую руку, а венчик или вилку — в правую. Постоянно интенсивно помешивая суп по часовой стрелке, тонкой струйкой всыпайте манку. Либо используйте сито: просейте крупу прямо через сито над кастрюлей, одновременно мешая жидкость. Варите суп после добавления манки ровно 5–7 минут. Этого достаточно, чтобы крупа сварилась, но суп не превратился в густую кашу.

  6. Добавьте в кастрюлю обжаренные лук с морковью, лавровый лист, соль и перец по вкусу. Если вы используете сливочное масло, положите его сейчас — это придаст блюду бархатистый вкус и красивый маслянистый блеск. Варите всё вместе еще 3 минуты.

  7. Выключайте огонь. Самый вкусный суп с манкой — тот, который постоял под крышкой 10–15 минут. Манная крупа набухает, но не разваривается, текстура становится очень приятной и бархатистой.

Подача

Разлейте суп по тарелкам. Добавьте щепотку свежей зелени и, если хочется сытности, половинку вареного яйца. Это блюдо отлично сочетается с гренками из белого хлеба, натертыми чесноком.

Совет

Если вы готовите суп для ребенка, лук и морковь можно не обжаривать, а закинуть в бульон сырыми вместе с картофелем. Манку в этом случае лучше развести в стакане холодной воды и влить в суп за 5 минут до готовности, помешивая.

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Алёна ЗолотухинаАлёна Золотухина
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Суп Рецепт Крупа Блюдо
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Комментарии
2
Гость
15 апреля, 11:08
Дожили до лебеды! Пенсионерам по рецептам блокадного Ленинграда станет легче.
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15 апреля, 10:14
Говорят американцы живут долго потому что не едят супы
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