Вкус детства: простой и быстрый рецепт супа с манкой без комочков

В кастрюлю налейте воду (около 2 литров). Положите курицу, доведите до кипения. Снимите пену, убавьте огонь до минимума и варите 20–25 минут. Если вы хотите сделать суп постным или более быстрым, можно варить его сразу на овощном бульоне или просто на воде с добавлением зажарки.

Пока варится бульон, очистите картофель и нарежьте его небольшими кубиками, как на обычный суп. Морковь натрите на крупной терке, лук мелко порубите.

Когда бульон готов, выньте курицу (если нужно, разберите на волокна и верните обратно) и закладывайте в кастрюлю картофель. Варите его 10 минут.

На сковороде разогрейте немного растительного масла или смесь растительного со сливочным. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь. Пассеруйте на среднем огне 5–7 минут, пока овощи не станут мягкими и не начнут золотиться.

Самое важное — добавляем манную крупу: чтобы в супе не образовалось комков, манку нельзя высыпать просто в кипящую воду горкой. Сделайте так: убавьте огонь под кастрюлей до слабого кипения. Возьмите крупу в левую руку, а венчик или вилку — в правую. Постоянно интенсивно помешивая суп по часовой стрелке, тонкой струйкой всыпайте манку. Либо используйте сито: просейте крупу прямо через сито над кастрюлей, одновременно мешая жидкость. Варите суп после добавления манки ровно 5–7 минут. Этого достаточно, чтобы крупа сварилась, но суп не превратился в густую кашу.

Добавьте в кастрюлю обжаренные лук с морковью, лавровый лист, соль и перец по вкусу. Если вы используете сливочное масло, положите его сейчас — это придаст блюду бархатистый вкус и красивый маслянистый блеск. Варите всё вместе еще 3 минуты.