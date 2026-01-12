Ваши дети едят яд? Разбираемся в популярном тренде из TikTok — странном соевом мясе

Соевое мясо в пакетиках можно найти в автоматах в магазинах рядом с домом Источник: читатель 74.RU

Азиатские продукты у молодежи, как говорится, в топе. В частности, подростки скупают на маркетплейсах и в торговых сетях соевое мясо — латяо. Правда, от мяса там совсем ничего нет. Но употреблять этот продукт сейчас популярный тренд в TikTok. Наши коллеги из 74.RU разбираются, что это такое и безопасна ли модная необычная закуска.

Латяо — китайская закуска. Представляет собой сильно переработанное соевое мясо, обжаренное в масле и пропитанное острым маринадом с большим количеством специй, соли и пищевых добавок.

«У нас в районе открылось много магазинов с китайской едой, так дети теперь там постоянные покупатели. Каждый день приносят домой какую-то ерунду, но больше всего меня пугает соевое мясо в небольших пакетиках. Говорят, что сейчас оно в тренде и все его едят», — рассказала 74.RU мама школьников Ирина.

На полках азиатских магазинов лежит много всего непонятного Источник: Михаил Шилкин

«Сын часто приносит домой пакетики, на них ни слова по-русски не написано, говорит, что это соевое мясо, — поделилась другая родительница. — Я попробовала: на вид какие-то скукоженные неаппетитные палочки, на вкус очень острые. Запретила сыну есть такое, домой не приносит больше, но кто знает, может, втихую всё равно покупает».

Купить так называемое соевое мясо сегодня не составит труда. Даже если поблизости нет азиатского магазина, то, скорее всего, в вашем супермаркете у дома стоят специальные автоматы. В них этот продукт представлен в широком ассортименте, причем цена приемлема даже для школьников — от 30 рублей.

В таком автомате продают то самое странное соевое мясо Источник: читатель 74.RU

Цена заманчива: у многих подростков в кармане найдется 30–50 рублей Источник: читатель 74.RU

Признаемся, мы обсудили эту тему в редакции с коллегами, у кого есть дети-подростки, — многие пробовали латяо. А зря: нутрициологи называют этот продукт ядом.

«Это ультрапереработанная соя, как правило, ГМО-соя, — объяснила 74.RU нутрициолог Яна Ланина. — Чтобы такой соевый текстурат стал похож на мясо, его подвергают интенсивной термической обработке. Это, конечно же, снижает его питательность, разрушает аминокислоты и делает продукт скорее снеком, чем белком. Часто туда добавлены агрессивные ароматизаторы, усилители вкуса, соль, растительные масла самого низкого качества. Конечно, это ужасный состав, который, пожалуй, напоминает больше дешевые сухарики, только под видом белка. С таким количеством агрессивных компонентов в составе это, откровенно говоря, яд для здоровья, тем более для подростков. Притом что они зачастую и так не самым правильным образом питаются вне дома».

Нутрициолог указала, что такой продукт может стимулировать воспаления, провоцировать вздутие живота, нарушать микробиом кишечника и вызывать серьезные осложнения вроде гастрита.

«Соевый белок сам по себе, может быть, и неплохой, но проблема в том, что он может влиять на гормональный баланс, — продолжила Яна Ланина. — Если говорим про подростков, тут история связана с акне. Соевое мясо может усугублять воспаление и отражаться на коже в том числе. Плюс все проблемы, связанные с работой желудочно-кишечного тракта. Для здорового взрослого человека это может быть некритично в небольших количествах».

На этикетках, само собой, ни слова по-русски Источник: Михаил Шилкин

Яна — мама троих детей, которые тоже уже попробовали соевое мясо из пакетиков. Она рассказала, как отучила их есть его.

«Детям надо дать понимание, что это неполезный продукт, это не мясо на самом деле, — объяснила нутрициолог. — Потому что мои дети, когда впервые мне рассказали, что пробовали такое, сказали: „Представляешь, мы сегодня ели соевое мясо“. Я сказала им: „Давайте почитаем вместе состав“. Мы зашли в магазин, где продают такое безобразие, и я объяснила на примере каждого компонента, что это вредный продукт и от мяса там нет ровным счетом ничего. Как, в общем-то, и от сои, которая может быть полезна в небольших количествах в правильном виде. Если она ферментированная, если это такой цельный натуральный соевый продукт (мы сейчас отбросим тему ГМО, а просто поразмышляем о соевых продуктах), то такая еда может быть полезной».

Гастроэнтеролог Светлана Вишнякова сравнила соевое мясо «по полезности» с чипсами: «Конечно, это „мясо“ не состоит из соевого белка, там много всяких добавок: соль, специи, крахмал, наполнители. Как любой снек, это не должно быть основой питания. При условии, что ребенок питается полноценно, то если раз в неделю съесть такой пакетик, ничего страшного не будет».