Стимулирует пищеварение и укрепляет кости: эксперты — о пользе и вреде сельдерея

Если бы все продукты можно было есть и не толстеть, то многие, наверное, были бы счастливы. Но если такого чуда не существует, то хотя бы есть сельдерей с отрицательной калорийностью. Не всем этот овощ может нравиться на вкус, но пользы в нём много. Подробнее о его плюсах и минусах NGS.RU узнал у врачей.
Модный продукт
Нутрициолог Ольга Баян отмечает, что сельдерей несколько лет остается в списке самых популярных овощей. Из него делают соки, смузи, продукт добавляют в салаты. Многие знают его как продукт с отрицательной калорийностью.
Специалист акцентирует внимание на том, что мода на утренний сок сельдерея пришла из соцсетей и wellness-культуры. Продукт действительно богат микроэлементами и антиоксидантами, но научных доказательств его детокс-эффекта нет.
«Проблема в том, что при отжиме теряется клетчатка — именно она дает чувство сытости и мягко поддерживает кишечник. Поэтому, если хотите включить сельдерей в рацион, жуйте, а не пейте», — объясняет Ольга Баян.
Врач советует добавлять сельдерей в салаты, супы, в тушеном или запеченном виде в блюда, а также использовать свежие ломтики в качестве перекуса, например с хумусом.
Для здорового человека оптимально 100–200 граммов сельдерея в день в составе блюд или салатов. Этого достаточно, чтобы получить пользу без раздражения желудка.
Польза сельдерея
Врач-гастроэнтеролог высшей категории клиники «Смитра» Наталья Ильина отмечает, что сельдерей богат витаминами: он стимулирует пищеварение и помогает укреплять кости благодаря высокому содержанию витамина К и фосфора. Также продукт помогает поддержать работу сердца, снизить артериальное давление и нейтрализовать «плохой» холестерин.
По словам Ольги Баян, сельдерей бывает трех видов — черешковый, корневой и листовой. Все они низкокалорийные: примерно 13–18 килокалорий на 100 граммов. Продукт содержит воду, клетчатку, витамин C, K, калий, магний, фолиевую кислоту, эфирные масла и антиоксиданты.
Ольга Баян объясняет: сельдерей поддерживает пищеварение, имеет легкое мочегонное действие, помогает при отеках и избыточной жидкости, а также оказывает поддержку сосудам, сердцу и коже.
Он также помогает создать объем еды без лишних калорий, продлевая насыщение, и может снижать аппетит за счет хруста и аромата.
«Основная ценность — в сочетании низкой калорийности, клетчатки и мочегонного эффекта. За счет этого сельдерей помогает выводить лишнюю жидкость, облегчает работу почек и печени и поддерживает обмен веществ», — объясняет нутрициолог.
Вред сельдерея
Но Ольга Баян предупреждает, что он подходит не всем и не может полностью заменить овощную тарелку.
«Сельдерей — не волшебный жиросжигатель и не чудо-детокс, а просто полезный, водоемкий овощ с выраженным мочегонным и противовоспалительным эффектом», — говорит врач.
Из-за большого количества клетчатки и эфирных масел сельдерей может вызывать вздутие, спазмы и обострение гастрита или колита. В сыром виде это довольно грубый продукт для чувствительного желудка.
Сельдерей содержит оксалаты, поэтому при склонности к оксалатным камням его употребление лучше ограничить.
Так как сельдерей сам по себе усиливает выведение жидкости, его сочетание в больших количествах с лекарствами может привести к потере электролитов. Не стоит совмещать его с мочегонными препаратами.
Кроме того, у некоторых людей с аллергией на березу, полынь или морковь может появляться реакция и на сельдерей — зуд, покраснение губ, першение в горле.