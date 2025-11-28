Стимулирует пищеварение и укрепляет кости: эксперты — о пользе и вреде сельдерея

Сельдерей усиливает выведение натрия и воды, снижает задержку жидкости — особенно полезен тем, кто сталкивается с отеками к вечеру или после соленой еды

Если бы все продукты можно было есть и не толстеть, то многие, наверное, были бы счастливы. Но если такого чуда не существует, то хотя бы есть сельдерей с отрицательной калорийностью. Не всем этот овощ может нравиться на вкус, но пользы в нём много. Подробнее о его плюсах и минусах NGS.RU узнал у врачей.

Модный продукт

Нутрициолог Ольга Баян отмечает, что сельдерей несколько лет остается в списке самых популярных овощей. Из него делают соки, смузи, продукт добавляют в салаты. Многие знают его как продукт с отрицательной калорийностью.

Специалист акцентирует внимание на том, что мода на утренний сок сельдерея пришла из соцсетей и wellness-культуры. Продукт действительно богат микроэлементами и антиоксидантами, но научных доказательств его детокс-эффекта нет.

«Проблема в том, что при отжиме теряется клетчатка — именно она дает чувство сытости и мягко поддерживает кишечник. Поэтому, если хотите включить сельдерей в рацион, жуйте, а не пейте», — объясняет Ольга Баян.

Врач советует добавлять сельдерей в салаты, супы, в тушеном или запеченном виде в блюда, а также использовать свежие ломтики в качестве перекуса, например с хумусом.

Для здорового человека оптимально 100–200 граммов сельдерея в день в составе блюд или салатов. Этого достаточно, чтобы получить пользу без раздражения желудка.

Польза сельдерея

Врач-гастроэнтеролог высшей категории клиники «Смитра» Наталья Ильина отмечает, что сельдерей богат витаминами: он стимулирует пищеварение и помогает укреплять кости благодаря высокому содержанию витамина К и фосфора. Также продукт помогает поддержать работу сердца, снизить артериальное давление и нейтрализовать «плохой» холестерин.

По словам Ольги Баян, сельдерей бывает трех видов — черешковый, корневой и листовой. Все они низкокалорийные: примерно 13–18 килокалорий на 100 граммов. Продукт содержит воду, клетчатку, витамин C, K, калий, магний, фолиевую кислоту, эфирные масла и антиоксиданты.