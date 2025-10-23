Готовь кружку: 5 рецептов самых осенних горячих напитков, которые согреют в хмурый день

Согреваемся холодными вечерами горячими осенними напитками Источник: Алена Золотухина / NGS.RU

Осень вступила в свои права: за окном шуршат опавшие листья, небо хмурится всё чаще, а в воздухе витает аромат мокрой земли и корицы. Холодные вечера так и манят укутаться в плед, зажечь свечу и согреться чем-нибудь по-настоящему теплым и вкусным. К счастью, сезон дарит нам не только дожди и туманы, но и идеальные поводы для уютных ритуалов, особенно если речь идет о горячих напитках. От классического глинтвейна до кремового тыквенного латте — в этом списке каждый найдет свой осенний рецепт.

Глинтвейн

Самый популярный осенний напиток, который любители начинают варить с первым упавшим с дерева листком. Ароматный, уютный и такой душевный — он определенно скрасит ваш вечер. Предлагаем классический рецепт, который вы можете изменять на свой вкус.

Ингредиенты

Красное сухое или полусладкое вино — 750 мл. Лучше выбрать фруктовое, не слишком танинное, например мерло, каберне-совиньон, пино-нуар или дорнфельдер. Не берите слишком дешевое вино: это будет заметно;

апельсин — 1 штука;

корица — 2 палочки;

гвоздика — 6–8 бутонов;

бадьян — 1–2 звездочки (по желанию);

имбирь свежий — 1–2 тонких ломтика (или щепотка молотого имбиря);

мед или сахар — 2–3 ст. ложки (по вкусу);

бренди, ром или коньяк — 1–2 столовые ложки, по желанию.

Вино можно заменить на безалкогольное или вишневый сок, а смесь купить уже готовую. Главное, чтобы ингредиенты в ней были цельными, а не дроблеными — так напиток получится насыщеннее и по вкусу, и по аромату.

Приготовление

Подготовьте апельсин: снимите цедру с половины апельсина (только оранжевую часть, без белой: она горчит). Выжмите сок из всего апельсина. Пропустите этот пункт, если у вас готовая смесь: на ней обычно написана инструкция по использованию. Смешайте ингредиенты: в кастрюле (лучше эмалированной или нержавеющей) соедините вино, цедру, апельсиновый сок, корицу, гвоздику, бадьян и имбирь. Нагревайте на медленном огне: доведите смесь до 70–80 °C, не кипятите: кипячение убивает алкоголь и аромат вина. Глинтвейн должен лишь слегка дышать паром и быть горячим. Добавьте подсластитель: за 2–3 минуты до окончания нагрева добавьте мед или сахар и размешайте до растворения.

Многие добавляют к вину сок из ягод или яблока. Готовый глинтвейн обычно настаивают 10–15 минут для раскрытия аромата специй. Процедите глинтвейн через мелкое сито или марлю, разлейте по кружкам или бокалам. Можно украсить долькой апельсина или палочкой корицы.

Грог

Настоящий «тру грог» пьют без подсластителей и палочек корицы, но это дело вкуса Источник: Алена Золотухина / NGS.RU

Грог — это теплый согревающий напиток на основе рома, придуманный британскими моряками еще в XVIII веке. Название происходит от прозвища адмирала Эдварда Вернона, Old Grog, который первым приказал разбавлять ром водой и добавлять лимон для профилактики цинги. Предлагаем вам самый аутентичный вариант приготовления.

Ингредиенты

Темный ром — 50 мл (можно использовать золотой или традиционный карибский ром);

кипяток — 150–200 мл;

свежевыжатый лимонный сок — 1–2 ч. ложки (по вкусу);

мед или коричневый сахар — 1–2 ч. ложки (или по вкусу);

палочка корицы, долька лимона или гвоздика для аромата.

Приготовление

В керамическую или стеклянную кружку (не пластиковую) положите мед или сахар и лимонный сок. Влейте ром. Долейте кипяток и хорошо размешайте, чтобы мед или сахар полностью растворились. Не кипятите. Для более насыщенного вкуса можно добавить палочку корицы, гвоздику или дольку лимона. Настаивайте 2–3 минуты.

Грог пьют горячим — напиток идеально подходит для холодных дней или при первых признаках простуды. Кстати, готовую смесь для грога тоже продают — посмотрите на маркетплейсе, в магазине у дома сложно отыскать такой бриллиант.

Для более мягкого вкуса можно использовать светлый ром, но традиционно берут темный. Если хочется брутальный «моряцкий» вариант, то не усложняйте — просто соедините ром, воду и лимон, без сахара и прочих ароматизаторов.

Гжанец

Это польский горячий напиток, приготовленный на основе пива, иногда его называют пивным глинтвейном. Попробуйте, говорят, что это вкусно и необычно. Когда, если не сейчас?

Самый необычный вариант из всей подборки Источник: Алена Золотухина / NGS.RU

Ингредиенты

Пиво — 300 мл;

корица — 1 палочка;

бадьян — 2 звездочки;

мускатный орех — щепотка;

вишневый сироп — 30 мл;

мед — 20 г;

сухой имбирь — щепотка;

чернослив — 20 г;

коричневый сахар по вкусу.

Приготовление

Все ингредиенты смешайте в кастрюле и оставьте настаиваться от 2 до 12 часов. Подогрейте смесь на плите, но не доводите до кипения. Снимите с огня, добавьте мед. Дать постоять еще 2–3 минуты, затем процедите и подавайте к столу.

В правильно приготовленном напитке не должен чувствоваться вкус пива. Мягкость, сладость и насыщенность можно регулировать количеством пряностей, меда или сухофруктов.

Горячий шоколад со специями

Идеальный напиток для семейного просмотра фильма или для уютного вечера с книгой. Восхитительный аромат как приятный бонус.

Осторожно: напиток вызывает зависимость у сладкоежек Источник: Алена Золотухина / NGS.RU

Ингредиенты

Молоко — 500 мл (можно использовать растительное: овсяное, миндальное и т. д.);

темный шоколад — 100 г (70% какао или выше);

мед или кленовый сироп — 1–2 ч. л. (по вкусу);

корица — 1 палочка или половина чайной ложки молотой;

бадьян — 1–2 звездочки бадьяна;

черный перец — 2–3 горошины (по желанию, для легкой остроты);

мускатный орех — щепотка;

имбирь — тонкая пластинка свежего или щепотка молотого;

ваниль — щепотка экстракта или половина чайной ложки ванильного сахара;

взбитые сливки или маршмеллоу для подачи — по желанию;

кайенский перец для «мексиканского» оттенка — тоже на ваш вкус.

Приготовление

Подготовьте специи: в небольшой кастрюльке соедините молоко, палочку корицы, бадьян, перец горошком, имбирь и мускатный орех. Прогрейте молоко на среднем огне до появления легкого пара (не доводите до кипения). Постоянно помешивайте, чтобы молоко не пригорело. Прогревайте 5–7 минут, чтобы специи отдали аромат. Уменьшите огонь, добавьте поломанный на кусочки темный шоколад и мед или другой подсластитель. Постоянно помешивайте, пока шоколад полностью не растворится. В самом конце влейте ванильный экстракт или добавьте ванильный сахар. Процедите горячий шоколад через мелкое сито, чтобы удалить специи. Разлейте по кружкам. Добавьте взбитые сливки, посыпьте щепоткой корицы или кайенского перца, положите маршмеллоу.

Если хотите более насыщенный вкус, добавьте 1 чайную ложку какао-порошка без сахара вместе с шоколадом. Для веганского варианта используйте растительное молоко и веганский шоколад.

Тыквенный латте

Наверное, самый осенний из всех осенних напитков, без которого не обходится ни одно сезонное меню в городских кофейнях. Приготовить напиток можно и дома: как с кофе, так и без для веганской или кофеин-фри-версии.

Напиток ароматный и вкусный, но на любителя Источник: Алена Золотухина / NGS.RU

Ингредиенты

Эспрессо — 1–2 шота (или 60–120 мл крепкого кофе);

молоко — 200–250 мл (можно использовать коровье, овсяное, миндальное и т. д.);

пюре из тыквы — 1–2 ст. ложки (лучше домашнее или из банки без добавок);

коричневый сахар или кленовый сироп — 1–2 чайные ложки (по вкусу);

специи: молотая корица — половина чайной ложки, мускатный орех — щепотка, имбирь молотый — щепотка (по желанию), гвоздика молотая — на кончике ножа (по желанию). Можно использовать готовую смесь Pumpkin Spice, если она у вас есть (можно заказать на любом маркетплейсе);

взбитые сливки сверху и щепотка корицы для украшения — на ваше усмотрение.

Приготовление

Сварите эспрессо или крепкий кофе, налейте его в большую кружку. В небольшой кастрюльке или микроволновке подогрейте молоко до теплого состояния (не кипятите). В блендере или в той же кастрюльке соедините теплое молоко, тыквенное пюре, сахар, сироп и все специи. Взбейте до однородной пены (можно использовать ручной капучинатор или блендер). Влейте ароматное молоко в кружку с кофе и аккуратно перемешайте. Украсьте взбитыми сливками и посыпьте сверху корицей.

Чтобы готовить тыквенное пюре самостоятельно, предварительно запеките кусочки тыквы в духовке при 200 градусах в течение 30–40 минут, а затем измельчите в блендере до гладкости.

Вместо сахара можно использовать сахарозаменитель — финиковый сироп, стевию. Если не хочется кофейного вкуса, просто замените кофе на горячую воду или растительное молоко — получится вкусный тыквенно-молочный напиток.