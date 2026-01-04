Сборы фильма «Буратино» за первые дни проката превысили миллиард рублей

Новый «Буратино» с первого дня собирает в кинотеатрах миллионы зрителей Источник: кадр из фильма «Буратино» (6+), реж. Игорь Волошин, НМГ, Art Pictures Studio, 2025 год

Сказочный фильм «Буратино» за первые четыре дня в прокате преодолел отметку в миллиард рублей. По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы Фонда кино, общие сборы картины превысили 1,08 млрд рублей, а число зрителей достигло 1,9 миллиона человек.

Фильм режиссера Игоря Волошина вышел на экраны 1 января 2026 года. В первый день проката кинотеатры собрали более 226 млн рублей, еще почти 184 млн пришлись на предпродажи.

Создатели подчеркивают, что новая лента — это не ремейк советского телефильма 1975 года, а самостоятельная интерпретация истории. В основу сценария легли сразу два литературных источника: «Приключения Пиноккио» Карло Коллоди и «Золотой ключик, или Приключения Буратино» Алексея Толстого. По словам Игоря Волошина, авторы постарались сохранить атмосферу классической сказки, но рассказать ее более современным языком.