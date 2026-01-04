Сборы фильма «Буратино» за первые дни проката превысили миллиард рублей

Сказочный фильм «Буратино» за первые четыре дня в прокате преодолел отметку в миллиард рублей. По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы Фонда кино, общие сборы картины превысили 1,08 млрд рублей, а число зрителей достигло 1,9 миллиона человек.
Фильм режиссера Игоря Волошина вышел на экраны 1 января 2026 года. В первый день проката кинотеатры собрали более 226 млн рублей, еще почти 184 млн пришлись на предпродажи.
Создатели подчеркивают, что новая лента — это не ремейк советского телефильма 1975 года, а самостоятельная интерпретация истории. В основу сценария легли сразу два литературных источника: «Приключения Пиноккио» Карло Коллоди и «Золотой ключик, или Приключения Буратино» Алексея Толстого. По словам Игоря Волошина, авторы постарались сохранить атмосферу классической сказки, но рассказать ее более современным языком.
Образ Буратино был создан с помощью технологии захвата движения — роль исполнила юная актриса Виталия Корниенко. В других ролях снялись Александр Яценко (Папа Карло), Анастасия Талызина (Мальвина), Марк Эйдельштейн (Артемон), Степан Белозеров (Пьеро) и Рузиль Минекаев (Арлекин). Карабаса Барабаса сыграл Федор Бондарчук, который также выступил одним из продюсеров проекта, а образ Дуремара воплотил Лев Зулькарнаев. Лису Алису и кота Базилио на экране представили Виктория Исакова и Александр Петров, роль черепахи Тортиллы исполнила Светлана Немоляева.