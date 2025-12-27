«Сказали, что я скуф, я решил стать Дедом Морозом»: зимний волшебник и Снегурочка — о работе в Новый год

Супруги трудятся на обычных работах, но под Новый год перевоплощаются в сказочных персонажей Источник: Городские медиа

До Нового года остались считаные дни. По традиции он не обходится без поздравления от Деда Мороза и Снегурочки. О работе сказочных персонажей в новогодние дни рассказали супруги из Ханты-Мансийска Виктория и Игорь Сундуковы.

Виктория всегда была яркой и артистичной. Однажды ее ученица сказала, что она очень похожа на Снегурочку. Тогда девушка задумалась: действительно, а почему бы ею не стать? Виктории нравится приносить радость взрослым и детям. Дедом Морозом согласился быть муж — Игорь.

«Это же такое счастье, когда ты приходишь к детям и видишь их восторженные глаза, довольные улыбки. Они даже прыгают от того, насколько рады тебя видеть. Некоторых буквально трясет», — говорит Виктория.

Дед Мороз и Снегурочка водят с детьми хороводы, поют песни, проводят конкурсы и, конечно, дарят им подарки. Их родители заранее оставляют в подъезде, а сказочные герои складывают их в большой мешок. Иногда бывает такое, что подарок не входит, тогда приходится оперативно придумывать историю, что Дед Мороз, например, совсем старенький и из-за проблем с памятью забыл мешок по пути, и все начинают его искать. От себя лично аниматоры тоже вручают презенты — в основном это сладости.

Работа Дедом Морозом и Снегурочкой не такая простая, как может показаться. Важно быть стрессоустойчивым и уметь найти подход к любому ребенку. Особенно тяжело бывает с более взрослыми детьми. Но новогодние волшебники стараются и их развеселить.

«Нагрузка в сезон достаточно высокая. Самые забитые дни начинаются с 27 декабря и длятся вплоть до Нового года. Например, на 30 декабря у нас сейчас уже 6 поздравлений», — рассказывает Виктория.