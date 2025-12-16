Новый «Буратино» выйдет в широкий прокат в первый день 2026-го года

Наступающий год начнется с кинопремьер Источник: кадр из фильма «Буратино» (6+), 2026 год, режиссер Игорь Волошин, производство кинокомпании «Водород» и Art Pictures Studio, Национальной Медиа Группы, Art Pictures Distribution при поддержке Фонда кино

Новый «Буратино» (6+) выйдет в широкий прокат 1 января 2026 года — ровно через 50 лет после премьеры телевизионных «Приключений Буратино», на которых выросло не одно поколение зрителей.

Фильм Игоря Волошина создан по мотивам сказки Алексея Толстого «Золотой ключик» и вдохновлен легендарным телефильмом 1975 года. В центре истории — тема принятия себя и безусловной любви, которая оказывается сильнее любых испытаний. Создатели сознательно уходят от подробного пересказа знакомого сюжета, делая акцент на эмоциональном пути героя и на том, как сказка может звучать сегодня.

Знакомая с детства сказка — новый подход

Образ Буратино создавали при помощи технологии «захвата движения» Источник: Art Pictures Studio

Одной из главных особенностей проекта стала технология создания самого Буратино. Персонаж появится в кадре в виде полноценного 3D-героя, но с живой мимикой и пластикой. Для этого использовалась технология motion capture: Виталия Корниенко работала в специальном костюме и шлеме с камерой, а ее движения и эмоции легли в основу цифрового персонажа. Для 3D-модели был отсканирован сын режиссера Игоря Волошина — по словам постановщика, ему хотелось, чтобы Буратино был словно собран из нескольких слоев: личного, семейного и актерского.

— На съемках «Буратино» я в четвертый раз стал отцом, и опять мальчик. Правда, этот мальчик довольно специфический, но, безусловно, сказочный. Я постарался, сделал его из хорошего полена и сдал «под ключик», — с юмором вспоминает Александр Яценко, исполнивший роль папы Карло.

Масштабные съемки

Для съемок с нуля построили целый итальянский городок Источник: Art Pictures Studio

Основные съемки прошли в Кинопарке «Москино», где за рекордно короткие сроки был построен настоящий итальянский городок конца XIX — начала XX века площадью 7000 квадратных метров. Для декораций были придуманы и построены траттория, книжная, она же антикварная лавка, Театр Карабаса, булочная, школа, церковь, торговая улица с рыночными рядами, стойло для лошадей, швейная мастерская, часовня, фонтаны и мастерская Карло. Эти же локации были редекорированы во время съемок под Страну Дураков с многочисленными тавернами.

Площадь одного только Театра Карабаса составила 600 квадратных метров, зрительный зал вмещал почти полторы сотни актеров массовки.

Сложный грим

Грим-костюм каждого персонажа фильма занимал не менее часа. Карабаса (Федора Бондарчука) гримировали дольше всех — около двух часов, поскольку кроме бороды у него был и внушительный пластический грим.

— У нас с Игорем Павловичем Волошиным вырисовывается своя традиция: на совместных проектах он всячески прячет мое лицо под сложным гримом. У моего Карабаса можно будет увидеть мощные поролоновые плечи, живот, яркие — в стиле великого Этуша — брови и, конечно же, окладистую бороду. Три человека на площадке нужны были, чтобы эту бороду за мной носить. Но всё не зря: в образ с таким роскошным гримом входишь мгновенно, — рассказал Бондарчук.

Кстати, длина бороды злодея изначально составляла 150 см, но из-за многочисленных неудобств во время съемок ее обрезали до 125 см. За съемочный период были использованы целых три бороды.

Музыкальное оформление

В фильме прозвучат легендарные мелодии Алексея Рыбникова, написанные для телефильма 1975 года, но в новом прочтении. Композитор вместе с сыном Дмитрием не просто перезаписывает знакомые песни, а переосмысливает их, адаптируя к современному звучанию и драматургии.

— За основу мы берем классическое звучание — то самое узнаваемое и любимое с первых нот. Но добавляем новые элементы, обновляем аранжировки, делаем их актуальнее. Разумеется, будут другие исполнители и новые голоса. Некоторые песни окажутся в ином контексте, с другим смыслом, в новых ситуациях. Это может удивить и тех, кто хорошо помнит старый фильм, и тех, кто услышит эти песни впервые, — рассказал композитор.

Режиссер Игорь Волошин называет работу над фильмом настоящим чудом.

— Фильм «Буратино» — это абсолютно новое произведение, созданное по книге Алексея Толстого. Все съемки прошли на каком-то невероятном волшебном настрое, потому что без него такая история была бы невозможна. Когда мы все поем в кино «Бу-ра-ти-но!», ты волей-неволей касаешься этой энергии, и это, конечно, счастье, — поделился он.

Обратный отсчет до премьеры

Запуск первого трейлера картины сопровождался большой промо-кампанией: видеопостеры с героями фильма появились на медиафасадах крупнейших городов страны. Осенью 2024 года создатели пошли еще дальше и объявили народный кастинг во «ВКонтакте». Более 3800 человек со всей страны приняли участие в танцевальном челлендже, а пятеро победителей в итоге снялись в фильме вместе с профессиональными актерами.