10 самых красивых актрис с точки зрения науки: кто из них стал идеалом

Ну какая красота — глаз не оторвать! Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Красота давно перестала быть загадкой — сегодня это уравнение с известными переменными. И пока одни спорят о вкусах, математики вывели точную формулу привлекательности: золотое сечение. Этот древний принцип, встречающийся в шедеврах архитектуры и картинах Леонардо да Винчи, оказался ключом к разгадке идеальных черт лица знаменитых актрис современности. Готовы узнать, чьи черты стали воплощением математического совершенства? Что такое золотое сечение Древнегреческий математик Евклид предположил, что существует некая пропорция, которая лежит в основе гармонии. Представьте, что вы делите отрезок на две части так, чтобы маленькая часть относилась к большой так же, как большая ко всему отрезку. Этот принцип можно заметить, если посмотреть на спираль ракушки или узор лепестков подсолнуха. Такую пропорцию назвали «золотое сечение». Даже внешность человека чаще всего подчиняется этому принципу: чем ближе черты лица к этому соотношению, тем более привлекательными они кажутся нашему глазу. «Некоторые психологические эксперименты показывали, что люди в среднем могут воспринимать пропорции, близкие к золотому сечению, пропорции лица и тела, близкие к золотому сечению, как более гармоничные, — считает пластический хирург, кандидат медицинских наук Ксения Авдошенко. — На самом деле эти результаты неоднозначны, и восприятие красоты сильно зависит от культуры, возраста, пола и социального контекста. Поэтому нет убедительных доказательств, что лица с золотыми пропорциями оцениваются как более привлекательные». Формулой золотого сечения решил воспользоваться лондонский пластический хирург Джулиан де Сильва. С ее помощью он вычислил 10 самых красивых актрис мира. Десятое место: Бейонсе Весь мир знает Бейонсе как певицу, автора песен и актрису. Она стала настоящей иконой современной поп-музыки. Ее карьера началась в группе Destiny's Child, а со временем Бейонсе предпочла сольную карьеру.

Источник: beyonce / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Мировую славу ей принесли альбомы Dangerously in Love и Lemonade, которые возглавили чарты по всему миру и получали самые престижные награды, включая «Грэмми». Каждое выступление Бейонсе — это масштабное шоу, в котором идеально сочетаются вокал, хореография и визуальные эффекты. Сегодня Бейонсе — еще и успешная предпринимательница и филантроп. Она создала собственную линию спортивной одежды, поддерживает различные благотворительные инициативы и продолжает сольную карьеру. Внешность Бейонсе не раз получала восторженные оценки. Пропорции ее лица соответствуют принципу золотого сечения на 92,4%. Девятое место: Танг Вэй Китайская актриса — мастер молчаливой экспрессии, чье присутствие на экране создает напряженность даже в спокойных сценах. Она превращает каждый кадр в психологическое исследование, где важнее всего оказывается то, что остается невысказанным.

Источник: tangwei_mbox / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Скромная телеведущая из провинции стала живой легендой азиатского кино и одной ролью вывела его на международный уровень. Фильм «Вожделение» (18+) стал судьбоносным поворотом в карьере Танг Вэй, а сцена с разбитым зеркалом вошла в учебники по актерскому мастерству. В «Великом мастере» (14+) Вонга Карвая актриса стала олицетворением элегантной меланхолии, в «Решении уйти» (16+) — живой загадкой, где даже неподвижность становилась элементом актерской игры. А ее сотрудничество с режиссером Сюэ Сяолу в фильме «Решение уйти» принесло Танг Вэй новую волну признания и премию на Каннском кинофестивале. Черты лица Танг Вэй соответствуют идеальным пропорциям на 93,08%. Восьмое место: Айшвария Рай Индийская актриса и модель завоевала мировое признание как одна из самых красивых женщин планеты. Ее карьера началась с победы на конкурсе «Мисс мира» в 1994 году, что открыло ей двери сначала в Болливуд, а затем и в международный кинематограф.

Источник: aishwaryaraibachchan_arb / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Айшвария Рай снялась в голливудских проектах «Невеста и предрассудки» (14+) и «Розовая пантера» (6+). Каждая ее роль становится успешной и подтверждает статус серьезной актрисы. Кстати, не только благодаря таланту и феноменальной работоспособности, но и запоминающимся миндалевидным глазам. Сегодня Айшвария Рай остается влиятельной фигурой в мире кино и моды. Она продолжает сниматься в крупных проектах и стала лицом международных брендов. К тому же индийская красавица вдохновляет женщин по всему миру своей элегантностью, профессионализмом и благотворительной деятельностью. Черты лица Айшварии Рай соответствуют принципу золотого сечения на 93,41%. Седьмое место: Марго Робби Австралийская актриса и продюсер, которая покорила Голливуд своим талантом, целеустремленностью и умением создавать незабываемые образы. Она прошла путь от второстепенных ролей в мыльных операх до одной из самых влиятельных фигур в киноиндустрии.

Источник: margotrobbielookalike / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Мировую известность ей принесла роль в фильме «Отряд самоубийц» (14+), где она создала культовый образ, сочетающий хаотичную энергию, обаяние и опасность. Эта роль сделала ее иконой поп-культуры. Однако настоящий триумф ждал Робби в фильме «Я, Тоня» (18+), где Марго не только блестяще перевоплотилась в фигуристку Тоню Хардинг, но и выступила продюсером проекта. Сегодня Марго Робби возглавляет собственную продюсерскую компанию, которая активно продвигает талантливых женщин. Она продолжает покорять новые высоты и не так давно исполнила роль Барби в одноименном фильме. Согласно принципу золотого сечения, черты лица Марго Робби соответствуют идеальным пропорциям на 93,43%. Шестое место: Оливия Родриго Оливия Родриго — феномен современной поп-культуры, которая с юного возраста установила полный контроль над музыкальными чартами и сердцами миллионов. Ее первый альбом критики и слушатели назвали честным подростковым манифестом подростковой тоски, а второй релиз подтвердил статус серьезного артиста с уникальным голосом. Стремительный переход Оливии от любительских концертов до обладательницы премий «Грэмми» стал эталоном успеха.

Источник: oliviarodrigo / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Родриго стала не только автором-исполнителем, но и актрисой. Широкую известность ей принесла роль в ленте «Американские девушки» (16+), также она не стесняется играть главные роли в байопиках, посвященных самой себе. Сегодня Оливия Родриго — одна из самых влиятельных молодых знаменитостей, чье творчество формирует современную музыкальную индустрию. А ее внешность, сочетающая яркую индивидуальность и классические черты, близка к идеалу. Черты лица Оливии Родриго соответствуют идеальным пропорциям на 93,71%. Пятое место: Дженна Ортега Молодая актриса начала творческий путь с детства, снимаясь в телесериалах, и обрела популярность в хоррор-проектах. Ортега выбирает роли на стыке жанров, демонстрируя уникальный талант перевоплощения.

Источник: jennaortega / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Мировую известность ей принесла роль девочки-подростка в мистическом хорроре «Уэнсдэй» (18+), где она не только блестяще справилась с мрачным образом, но и исполнила ставший вирусным завораживающий танец. До этого зрители заметили ее в жутковатой роли в фильме ужасов «X» (18+), где она умело создала напряженную атмосферу. Сегодня Дженна Ортега — одна из самых востребованных и влиятельных молодых актрис Голливуда. Ее стиль и образы активно обсуждаются в медиа, а каждое появление на красной дорожке добавляет работы модным критикам. Она продолжает покорять новые вершины, снимаясь в крупных проектах. Ее внешность, сочетающая яркую индивидуальность и классические черты, подпадает под научное определение идеала. Черты лица Дженны Ортеги соответствуют идеальным пропорциям на 93,91%. Четвертое место: Ванесса Кирби Британскую актрису по праву называют одной из самых харизматичных. Она легко может доносить до зрителя невероятную глубину и уязвимость своих героинь, заставляя сопереживать каждой эмоции. Ванесса Кирби прошла путь от театральных подмостков, где она играла Шекспира и Чехова, до главных ролей в голливудских блокбастерах.

Источник: vanessa__kirby / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Широкую известность ей принесла роль принцессы Маргарет в культовом сериале «Корона», за которую она получила премию BAFTA и награду Американской гильдии актеров. Настоящим триумфом стало ее появление в блокбастере «Миссия невыполнима» (14+), где она не просто составила компанию Тому Крузу, а создала собственный самодостаточный и яркий образ. Пронзительная работа в драме «Куски женщины» (18+), где героиня Кирби переживала личную трагедию, принесла ей Каннскую премию и номинацию на «Оскар». Сегодня Ванесса Кирби — это синоним авторского кино и высокого актерского мастерства. Она продолжает выбирать сложные и неоднозначные роли. Что касается внешности, то актрису часто называют эталоном аристократической, почти классической красоты. Черты лица Ванессы Кирби соответствуют идеальным пропорциям на 94,31%. Третье место: Фрида Пинто Индийская кинозвезда стала суперпопулярной во всём мире и доказала, что талант не знает границ. Фрида Пинто проделала путь от модели и телеведущей в Мумбаи до звезды оскароносных фильмов. Она стала настоящим откровением для мирового кинематографа, открыв дорогу целому поколению актрис из Южной Азии.

Источник: freidapinto / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Пинто буквально проснулась знаменитой после роли в драме «Миллионер из трущоб» (14+), которая завоевала восемь премий «Оскар». С тех пор она снимается на равных с голливудскими звездами первой величины. Сегодня Фрида Пинто — не только успешная актриса, но и икона стиля, а также посол доброй воли ООН. Она активно выступает за права девочек и женщин по всему миру. Ее красота отмечена не только миллионами поклонников, но еще имеет научное подтверждение: черты лица Фриды Пинто соответствуют идеальным пропорциям на 94,34%. А форма ее носа и вовсе близка к золотому сечению — 99,6%. Второе место: Зендая Настоящая звезда нового поколения, которая стирает границы между актрисой для детских фильмов, голливудской иконой и законодательницей моды. Она прошла путь от танцора в массовке до одной из самых востребованных и высокооплачиваемых актрис современности. Ее имя стало синонимом не только таланта, но и безупречного вкуса, интеллекта и уверенности в себе.

Источник: zendaya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Широкую известность Зендая получила благодаря роли в сериале «Танцевальная лихорадка» (6+), но настоящий прорыв в ее карьере случился после блокбастера «Человек-паук» (12+). Мировое признание и статус серьезной драматической актрисы ей принесли роли в сериале «Эйфория» (16+) и космической саге «Дюна» (12+). Сегодня появление Зендаи на красной ковровой дорожке становится событием, она сотрудничает с ведущими домами моды, является лицом парфюмерных и косметических брендов и вдохновляет миллионы своей целеустремленностью. 29-летняя актриса считается эталоном современной красоты: ее внешность соответствует принципу золотого сечения на 94,37%. Ее губы и посадка глаз просто близки к идеалу — 97,3% и 99,5% соответственно. Первое место: Эмма Стоун Эмма Стоун — одна из самых талантливых и обаятельных голливудских актрис. Она покорила мир не только своей узнаваемой внешностью, но и невероятным актерским диапазоном: Стоун с одинаковой легкостью создает глубокие драматические образы и блистает в искрометных комедиях.

Источник: emmastonepictures / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)