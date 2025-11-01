Как провести ноябрьские выходные в Санкт-Петербурге: советы туристки

Источник: Валерия Богатырева / 29.RU, Мария Романова / Shkulev Holding

Журналист 29.RU Валерия Богатырева отправилась в трехдневный тур по местам Санкт- Петербурга, где можно отдохнуть как взрослым, так и детям во время коротких каникул. Почитайте ее обзор для туристов, которые путешествуют семьями или в одиночку. И если вы хотите в эти выходные отправиться в Северную столицу, вам может это помочь.

Зачем брать экскурсии и где есть бесплатные путеводители

С погодой мне повезло — за это поездку уже можно считать удачной. Хотя петербуржцы уверены: город прекрасен в любое время. В дожди, например, можно укрыться в музеях (не просто же так их не счесть).

+1

Туристов здесь много, иностранных — тоже. Нужно быть готовым к толпам и очередям.

Источник: Валерия Богатырева / 29.RU

Источник: Валерия Богатырева / 29.RU

Чтобы сориентироваться в Питере, советую заглянуть в инфоцентры Городского туристско-информационного бюро. Они располагаются в разных частях города. Самый проходимый — на Дворцовой площади. Там можно бесплатно взять литературу, карты, детские раскраски, путеводители, приобрести сувениры и экскурсии.

Источник: Валерия Богатырева / 29.RU

Если привычнее искать информацию самостоятельно, то в Петербурге есть официальный туристический портал, где собраны экскурсионные маршруты на любой вкус. А в их соцсетях выкладывают актуальные афиши.

Считаю, что для знакомства с Петербургом нужно хотя бы раз взять обзорную экскурсию. Стоит такая, как правило, до 1000 рублей. В этом есть своя кинематографичная эстетика — катаешься по городу на автобусе/трамвае, погружаешься в его историю… Конечно, тут не обойтись без хорошего гида с приятным голосом.

Источник: Валерия Богатырева / 29.RU

Популярен и формат водных экскурсий. Цены разные, можно уложиться в бюджет до 2000 рублей.

Источник: Валерия Богатырева / 29.RU

Мы путешествовали на теплоходе-ресторане по каналам и выходили в Финский залив. Во время прогулки открываются панорамные виды на Эрмитаж, крейсер «Аврора», Петропавловскую крепость и другие достопримечательности.

+1

По мне, два часа для такого развлечения — это много, если вы не планируете подкрепиться. Есть и часовые прогулки. Одевайтесь теплее, особенно если собираетесь выходить на палубу (там лучший обзор).

Для ценителей архитектуры и деталей советую присмотреться к крышам зданий. На них вы увидите мужество скульптур, «парящих» над городом.

Еще один совет — заглядывать во дворы. За фасадами можно увидеть много чего интересного. К примеру, украшенный цветами ретроавтомобиль, уютную террасу, где вы будете практически одни, а может, вы даже попадете на открытый показ детской одежды.

Ниже — места, которые я посетила за три дня в Санкт-Петербурге.

Колоннада Исаакиевского собора

Колоннада Исаакиевского собора, пожалуй, главная смотровая площадка в Питере. Высота — 43 метра. Билет стоит всего 300 рублей.

Источник: Валерия Богатырева / 29.RU

Источник: Валерия Богатырева / 29.RU

Учтите, что подниматься надо по винтовой лестнице из 262 ступеней. Кому-то будет тяжело. Но лично мне кажется, что это делает достопримечательность еще более интересной. Своего рода маленькое испытание, чтобы увидеть красоту.

Источник: Валерия Богатырева / 29.RU

Никольские ряды и Коломна

Если вы ищете стильное пространство, где проходят разные активности, и при этом уютное, без лишней суеты, то это оно. Бывший Никольский рынок, ныне — культурный центр «Никольские ряды».

Сам по себе двухэтажный памятник архитектуры впечатляет. Только посмотрите, какие тут получаются кадры.

Внутри здания две гостиницы — «Экспресс Садовая» и «Театральная площадь» Источник: Валерия Богатырева / 29.RU Источник: Валерия Богатырева / 29.RU

Внутренний дворик скрыт от ветра, там есть лаундж-зоны, кафешки, мини-гольф, можно бесплатно поиграть в напольные шахматы, настольный теннис. В пространстве проходят различные фестивали, концерты звезд и ярмарки.

+1

Сейчас двор закрыт на подготовку к зимнему сезону. С 2 по 8 января здесь состоится городской радиофестиваль. Также будут работать каток под открытым небом, венецианская карусель.

«Никольские ряды» находятся в историческом районе города — Коломне. Вроде бы это и самый центр Питера, но здесь просторно, не так многолюдно и шумно.

+2

Одна из самых известных достопримечательностей — Семимостье.

С Пикалова моста открывается вид на семь мостов, объединяющих острова, на которых стоит Коломна.

А еще здесь находится Николо-Богоявленский морской собор. Очень красивый храм в небесно-голубых цветах. Рядом — Никольский сад и большая детская площадка.

Коломне однозначно ставлю 10/10. Отличное место, чтобы остановиться, есть где погулять и насладиться историческим Петербургом.

Vokzal 1853 и «МАФ»

Еще одно интересное пространство, где мне удалось побывать, — Vokzal 1853. Здание Варшавского вокзала, откуда отправлялись первые поезда в Европу, преобразовали в стильное место для всей семьи.

+2

Тут есть концертные площадки, большой фудмолл, спортивные клубы, кинотеатр, зоны для детей, а еще Музей «Арт и Факты». Последний меня сильно впечатлил.

«МАФ» — первый в России музей, созданный при участии искусственного интеллекта. Здесь точно не соскучишься. Взрослый билет стоит 990 рублей, детский и льготный — 780 рублей, в выходные — 1250 рублей и 850 рублей.

Источник: Валерия Богатырева / 29.RU

В музее переплетаются наука, технологии, познавательные и даже абсурдные факты. К примеру, вы знали, что самый дорогой сорт кофе копи-лувак добыт… из экскрементов маленьких зверьков мусангов?

Источник: Валерия Богатырева / 29.RU

Со многими экспонатами можно взаимодействовать: сунуть голову в пасть акулы, залезть в макет кита и послушать его сердцебиение, попробовать достать золотой слиток, понюхать «трупную лилию», примерить средневековую маску позора и много чего еще.

+3

В «МАФе» также есть интерактивный тайный архив — экспонаты находятся в ячейках. Например, там можно открыть первую куклу Барби или модель самого маленького в мире велосипеда.

Источник: Валерия Богатырева / 29.RU

Еще одна деталь — посетителям выдают специальные наушники. Нам проводила экскурсию работница музея, ее было хорошо слышно с любого расстояния.

Бонус: в музее можно устроить съемку в космическом стиле.

Источник: Валерия Богатырева / 29.RU Источник: Валерия Богатырева / 29.RU

Музей «Эрарта» на Васильевском острове

Второй музей, куда я сходила, уже современного искусства. В основе — частная коллекция. По словам руководства, это первый прецедент в стране.

Источник: Валерия Богатырева / 29.RU

В «Эрарте» уже давно распустили штат экскурсоводов, поэтому искать смыслы придется самому. Но зачастую авторов легко понять. Все работы здесь собирают по принципу «эффектно и зрелищно», а не «сложно и завуалированно».

Источник: Валерия Богатырева / 29.RU Источник: Валерия Богатырева / 29.RU

Взрослый билет на разовое посещение стоит 1250 рублей, детский — 500 рублей. Можно оформить билет на год за 7500 и ходить хоть каждый день (кроме вторника, в этот день у музея выходной).

Приятно, что в одном из залов работает выставка художника из Архангельска Дмитрия Трубина.

Источник: Валерия Богатырева / 29.RU

Еще советую порассматривать скульптуры Вячеслава Чеботаря. Выставка посвящена человеческим страстям и соблазнам. Скажу одно — вау!

+1

Обе экспозиции работают до 16 ноября.

Для детей в музее предусмотрены два игровых маршрутных квеста, которые можно бесплатно получить на стойке ресепшен.

После «Эрарты» советую погулять по самому Васильевскому острову. Здесь, к примеру, находится самая узкая улица Петербурга — улица Репина. А еще можно устроить квест самому и попытаться найти загадочный двор-колодец, где исполняются желания.

Источник: Валерия Богатырева / 29.RU Источник: Валерия Богатырева / 29.RU

Новая Голландия

Достаточно популярное общественное пространство, входит в национальный туристический маршрут «Петербург. Новая география».

Зимой на острове работает симпатичный каток, а в теплую погоду можно отдохнуть с близкими на свежем воздухе, устроить пикник на газоне. Тут проходят концерты, фестивали и кинопоказы под открытым небом.

+2

Молодежь оценит эстетичность всей локации. Можно также погулять по бывшей морской тюрьме «Бутылке», где есть магазинчики с виниловыми пластинками, книжками, комиксами, одеждой и аксессуарами ручной работы.

Детям понравится нетривиальная площадка, которая представляет собой каркас фрегата «Петр и Павел». По нему нескучно ползать часами.

Источник: Дарина Васильева

Ленинградский зоопарк

Городской зоопарк сам по себе небольшой, всего 7 гектаров, но чтобы рассмотреть всех его обитателей, нужно выделить целый день.

Взрослый билет обойдется в 800 рублей, детский — в 400 рублей. Детям до 7 лет, многодетным семьям и льготникам можно пройти бесплатно.

Какого-то взаимодействия с животными в зоопарке не предусмотрено, зато есть часы кормлений — можно наблюдать за зверьками в пик их активности.

Источник: Валерия Богатырева / 29.RU

Факт: здесь не только содержат животных и занимаются образовательной деятельностью, но и разрабатывают природоохранные проекты. Например, при зоопарке есть реабилитационный центр для спасения летучих мышей.

Источник: Валерия Богатырева / 29.RU

Сама территория тоже заслуживает внимания. Между вольерами много пространства и зелени, есть пруд, круг катания на лошадях, детская площадка.

+1

В солнечную погоду здесь приятно гулять, но есть и минус — снижается видимость животных в закрытых вольерах из-за отражений на стеклах.

Источник: Валерия Богатырева / 29.RU

В будущем Ленинградский зоопарк ждет масштабная реконструкция. Крупных животных планируют переместить на вторую (пока закрытую) площадку в районе Юнтолово. Там же будут работать реабилитационные центры.

Источник: Валерия Богатырева / 29.RU

«Лахта Центр» и Парк 300-летия

«Лахта Центр» — это уже совсем другой Петербург. Лично мне ближе исторические районы с архитектурой 18–19 веков, но как вариант разнообразить досуг — почему бы нет.

Источник: Валерия Богатырева / 29.RU Источник: Валерия Богатырева / 29.RU

Для посетителей открыты общественные пространства 3-го и 4-го этажей небоскреба, а также две обзорные площадки — на 83-м этаже (345 метров) и 86-м этаже (365 метров). Вторая является самой высокой в Европе.

Посещение доступно только в составе экскурсионных групп, индивидуального визита нет. Стоимость билета — 1700 рублей в выходные и 1500 рублей — в будни, действует скидка для льготных категорий.

В сам «Лахта Центр» я не ходила, но зато погуляла по огромному Парку 300-летия Санкт-Петербурга на берегу Финского залива. Здесь тоже проводят много развлекательных и спортивных мероприятий, особенно в праздничные даты.

В день моего визита в парке проходил фестиваль песчаных скульптур. Гигантские фигуры из особого, более прочного песка возводили на берегу 12 скульпторов со всей страны, в том числе мастера из Архангельской области.

+1

Бонус: в парке есть бесплатный Wi-Fi.

«Гранд Макет Россия»

Мастхэв для родителей с детьми. Это не просто самый большой макет страны, а продуманное до мелочей увлекательное путешествие по собирательным образам регионов.

Динамичное шоу со спецэффектами гарантировано Источник: Валерия Богатырева / 29.RU

Источник: Валерия Богатырева / 29.RU

На макете постоянно что-то происходит: день сменяет ночь, ясную погоду — гроза, по дорогам ездят машины и поезда, а над городами, которые освещают тысячи фонарей, летают самолеты и вертолеты. Также есть кнопки, запускающие механизмы и оживляющие сюжеты.

Стоимость билетов: детский — 580 рублей, взрослый — 930 рублей, льготный — 690 рублей.

Мне особенно понравилось разнообразие житейских сцен с отсылками и юмором. Интересно прям вглядываться в них и находить детали.

Источник: Валерия Богатырева / 29.RU

Конкретных достопримечательностей Поморья я не нашла, но в определенных частях макета можно заметить схожие пейзажи и объекты. Например, подводные лодки и корабли, деревянные дома со своим колоритным бытом и атмосферные «панельки», а также увидела суровую красоту арктических широт.

Зато наш регион представлен в коллекции «Народности России» Источник: Валерия Богатырева / 29.RU

Важно: ничего нельзя трогать. За этим следит охрана.

Сюда особенно советую приходить в будние дни, когда меньше людей.

Где поесть

В трехдневном туре я посетила несколько заведений Петербурга, где можно поужинать всей семьей (везде есть детские комнаты). Вот краткий обзор.

Еда мне больше всего понравилась в ресторане «Мостъ» при гостинице в «Никольских рядах» и ресторане «Тепло» рядом с Исаакиевским собором.

Блюда в ресторане «Мостъ». Интерьер заведения яркий, семейный. Немного не мое Источник: Валерия Богатырева / 29.RU Источник: Валерия Богатырева / 29.RU

В ресторане «Тепло», который тоже находится вблизи собора, приятно и уютно. Минус — располагается на нулевом этаже, для меня мало естественного света. Но есть внутренний дворик, где можно поесть в хорошую погоду.

Источник: Валерия Богатырева / 29.RU

А вот антураж ресторана «Гости» попал в самое сердце. Ощущение, что находишься где-нибудь на юге Франции.

Источник: Валерия Богатырева / 29.RU

Если хочется современного, изысканного интерьера — советую сходить в ресторан OGNIVO на Васильевском острове. Его украшают живые оливковые деревья, привезенные прямиком из Сицилии. Подачу блюд оценят эстеты. Вкус мне показался своеобразным.

Источник: Валерия Богатырева / 29.RU Источник: Валерия Богатырева / 29.RU

За атмосферой однозначно нужно сходить на Московский рынок. Здесь также есть фудмолл с разными корнерами, в том числе для любителей азиатской кухни.

+2

У вас есть любимые места в Петербурге, которые мы не упомянули? Напишите про них в комментариях!

Валерия Богатырёва Заместитель главного редактора