Как провести ноябрьские выходные в Санкт-Петербурге: советы туристки

Журналист 29.RU Валерия Богатырева отправилась в трехдневный тур по местам Санкт- Петербурга, где можно отдохнуть как взрослым, так и детям во время коротких каникул. Почитайте ее обзор для туристов, которые путешествуют семьями или в одиночку. И если вы хотите в эти выходные отправиться в Северную столицу, вам может это помочь.
Зачем брать экскурсии и где есть бесплатные путеводители
С погодой мне повезло — за это поездку уже можно считать удачной. Хотя петербуржцы уверены: город прекрасен в любое время. В дожди, например, можно укрыться в музеях (не просто же так их не счесть).
Туристов здесь много, иностранных — тоже. Нужно быть готовым к толпам и очередям.
Чтобы сориентироваться в Питере, советую заглянуть в инфоцентры Городского туристско-информационного бюро. Они располагаются в разных частях города. Самый проходимый — на Дворцовой площади. Там можно бесплатно взять литературу, карты, детские раскраски, путеводители, приобрести сувениры и экскурсии.
Если привычнее искать информацию самостоятельно, то в Петербурге есть официальный туристический портал, где собраны экскурсионные маршруты на любой вкус. А в их соцсетях выкладывают актуальные афиши.
Считаю, что для знакомства с Петербургом нужно хотя бы раз взять обзорную экскурсию. Стоит такая, как правило, до 1000 рублей. В этом есть своя кинематографичная эстетика — катаешься по городу на автобусе/трамвае, погружаешься в его историю… Конечно, тут не обойтись без хорошего гида с приятным голосом.
Популярен и формат водных экскурсий. Цены разные, можно уложиться в бюджет до 2000 рублей.
Мы путешествовали на теплоходе-ресторане по каналам и выходили в Финский залив. Во время прогулки открываются панорамные виды на Эрмитаж, крейсер «Аврора», Петропавловскую крепость и другие достопримечательности.
По мне, два часа для такого развлечения — это много, если вы не планируете подкрепиться. Есть и часовые прогулки. Одевайтесь теплее, особенно если собираетесь выходить на палубу (там лучший обзор).
Для ценителей архитектуры и деталей советую присмотреться к крышам зданий. На них вы увидите мужество скульптур, «парящих» над городом.
Еще один совет — заглядывать во дворы. За фасадами можно увидеть много чего интересного. К примеру, украшенный цветами ретроавтомобиль, уютную террасу, где вы будете практически одни, а может, вы даже попадете на открытый показ детской одежды.
Ниже — места, которые я посетила за три дня в Санкт-Петербурге.
Колоннада Исаакиевского собора
Колоннада Исаакиевского собора, пожалуй, главная смотровая площадка в Питере. Высота — 43 метра. Билет стоит всего 300 рублей.
Учтите, что подниматься надо по винтовой лестнице из 262 ступеней. Кому-то будет тяжело. Но лично мне кажется, что это делает достопримечательность еще более интересной. Своего рода маленькое испытание, чтобы увидеть красоту.
Никольские ряды и Коломна
Если вы ищете стильное пространство, где проходят разные активности, и при этом уютное, без лишней суеты, то это оно. Бывший Никольский рынок, ныне — культурный центр «Никольские ряды».
Сам по себе двухэтажный памятник архитектуры впечатляет. Только посмотрите, какие тут получаются кадры.
Внутренний дворик скрыт от ветра, там есть лаундж-зоны, кафешки, мини-гольф, можно бесплатно поиграть в напольные шахматы, настольный теннис. В пространстве проходят различные фестивали, концерты звезд и ярмарки.
Сейчас двор закрыт на подготовку к зимнему сезону. С 2 по 8 января здесь состоится городской радиофестиваль. Также будут работать каток под открытым небом, венецианская карусель.
«Никольские ряды» находятся в историческом районе города — Коломне. Вроде бы это и самый центр Питера, но здесь просторно, не так многолюдно и шумно.
Одна из самых известных достопримечательностей — Семимостье.
С Пикалова моста открывается вид на семь мостов, объединяющих острова, на которых стоит Коломна.
А еще здесь находится Николо-Богоявленский морской собор. Очень красивый храм в небесно-голубых цветах. Рядом — Никольский сад и большая детская площадка.
Коломне однозначно ставлю 10/10. Отличное место, чтобы остановиться, есть где погулять и насладиться историческим Петербургом.
Vokzal 1853 и «МАФ»
Еще одно интересное пространство, где мне удалось побывать, — Vokzal 1853. Здание Варшавского вокзала, откуда отправлялись первые поезда в Европу, преобразовали в стильное место для всей семьи.
Тут есть концертные площадки, большой фудмолл, спортивные клубы, кинотеатр, зоны для детей, а еще Музей «Арт и Факты». Последний меня сильно впечатлил.
«МАФ» — первый в России музей, созданный при участии искусственного интеллекта. Здесь точно не соскучишься. Взрослый билет стоит 990 рублей, детский и льготный — 780 рублей, в выходные — 1250 рублей и 850 рублей.
В музее переплетаются наука, технологии, познавательные и даже абсурдные факты. К примеру, вы знали, что самый дорогой сорт кофе копи-лувак добыт… из экскрементов маленьких зверьков мусангов?
Со многими экспонатами можно взаимодействовать: сунуть голову в пасть акулы, залезть в макет кита и послушать его сердцебиение, попробовать достать золотой слиток, понюхать «трупную лилию», примерить средневековую маску позора и много чего еще.
В «МАФе» также есть интерактивный тайный архив — экспонаты находятся в ячейках. Например, там можно открыть первую куклу Барби или модель самого маленького в мире велосипеда.
Еще одна деталь — посетителям выдают специальные наушники. Нам проводила экскурсию работница музея, ее было хорошо слышно с любого расстояния.
Бонус: в музее можно устроить съемку в космическом стиле.
Музей «Эрарта» на Васильевском острове
Второй музей, куда я сходила, уже современного искусства. В основе — частная коллекция. По словам руководства, это первый прецедент в стране.
В «Эрарте» уже давно распустили штат экскурсоводов, поэтому искать смыслы придется самому. Но зачастую авторов легко понять. Все работы здесь собирают по принципу «эффектно и зрелищно», а не «сложно и завуалированно».
Взрослый билет на разовое посещение стоит 1250 рублей, детский — 500 рублей. Можно оформить билет на год за 7500 и ходить хоть каждый день (кроме вторника, в этот день у музея выходной).
Приятно, что в одном из залов работает выставка художника из Архангельска Дмитрия Трубина.
Еще советую порассматривать скульптуры Вячеслава Чеботаря. Выставка посвящена человеческим страстям и соблазнам. Скажу одно — вау!
Обе экспозиции работают до 16 ноября.
Для детей в музее предусмотрены два игровых маршрутных квеста, которые можно бесплатно получить на стойке ресепшен.
После «Эрарты» советую погулять по самому Васильевскому острову. Здесь, к примеру, находится самая узкая улица Петербурга — улица Репина. А еще можно устроить квест самому и попытаться найти загадочный двор-колодец, где исполняются желания.
Новая Голландия
Достаточно популярное общественное пространство, входит в национальный туристический маршрут «Петербург. Новая география».
Зимой на острове работает симпатичный каток, а в теплую погоду можно отдохнуть с близкими на свежем воздухе, устроить пикник на газоне. Тут проходят концерты, фестивали и кинопоказы под открытым небом.
Молодежь оценит эстетичность всей локации. Можно также погулять по бывшей морской тюрьме «Бутылке», где есть магазинчики с виниловыми пластинками, книжками, комиксами, одеждой и аксессуарами ручной работы.
Детям понравится нетривиальная площадка, которая представляет собой каркас фрегата «Петр и Павел». По нему нескучно ползать часами.
Ленинградский зоопарк
Городской зоопарк сам по себе небольшой, всего 7 гектаров, но чтобы рассмотреть всех его обитателей, нужно выделить целый день.
Взрослый билет обойдется в 800 рублей, детский — в 400 рублей. Детям до 7 лет, многодетным семьям и льготникам можно пройти бесплатно.
Какого-то взаимодействия с животными в зоопарке не предусмотрено, зато есть часы кормлений — можно наблюдать за зверьками в пик их активности.
Факт: здесь не только содержат животных и занимаются образовательной деятельностью, но и разрабатывают природоохранные проекты. Например, при зоопарке есть реабилитационный центр для спасения летучих мышей.
Сама территория тоже заслуживает внимания. Между вольерами много пространства и зелени, есть пруд, круг катания на лошадях, детская площадка.
В солнечную погоду здесь приятно гулять, но есть и минус — снижается видимость животных в закрытых вольерах из-за отражений на стеклах.
В будущем Ленинградский зоопарк ждет масштабная реконструкция. Крупных животных планируют переместить на вторую (пока закрытую) площадку в районе Юнтолово. Там же будут работать реабилитационные центры.
«Лахта Центр» и Парк 300-летия
«Лахта Центр» — это уже совсем другой Петербург. Лично мне ближе исторические районы с архитектурой 18–19 веков, но как вариант разнообразить досуг — почему бы нет.
Для посетителей открыты общественные пространства 3-го и 4-го этажей небоскреба, а также две обзорные площадки — на 83-м этаже (345 метров) и 86-м этаже (365 метров). Вторая является самой высокой в Европе.
Посещение доступно только в составе экскурсионных групп, индивидуального визита нет. Стоимость билета — 1700 рублей в выходные и 1500 рублей — в будни, действует скидка для льготных категорий.
В сам «Лахта Центр» я не ходила, но зато погуляла по огромному Парку 300-летия Санкт-Петербурга на берегу Финского залива. Здесь тоже проводят много развлекательных и спортивных мероприятий, особенно в праздничные даты.
В день моего визита в парке проходил фестиваль песчаных скульптур. Гигантские фигуры из особого, более прочного песка возводили на берегу 12 скульпторов со всей страны, в том числе мастера из Архангельской области.
Бонус: в парке есть бесплатный Wi-Fi.
«Гранд Макет Россия»
Мастхэв для родителей с детьми. Это не просто самый большой макет страны, а продуманное до мелочей увлекательное путешествие по собирательным образам регионов.
На макете постоянно что-то происходит: день сменяет ночь, ясную погоду — гроза, по дорогам ездят машины и поезда, а над городами, которые освещают тысячи фонарей, летают самолеты и вертолеты. Также есть кнопки, запускающие механизмы и оживляющие сюжеты.
Стоимость билетов: детский — 580 рублей, взрослый — 930 рублей, льготный — 690 рублей.
Мне особенно понравилось разнообразие житейских сцен с отсылками и юмором. Интересно прям вглядываться в них и находить детали.
Конкретных достопримечательностей Поморья я не нашла, но в определенных частях макета можно заметить схожие пейзажи и объекты. Например, подводные лодки и корабли, деревянные дома со своим колоритным бытом и атмосферные «панельки», а также увидела суровую красоту арктических широт.
Важно: ничего нельзя трогать. За этим следит охрана.
Сюда особенно советую приходить в будние дни, когда меньше людей.
Где поесть
В трехдневном туре я посетила несколько заведений Петербурга, где можно поужинать всей семьей (везде есть детские комнаты). Вот краткий обзор.
Еда мне больше всего понравилась в ресторане «Мостъ» при гостинице в «Никольских рядах» и ресторане «Тепло» рядом с Исаакиевским собором.
В ресторане «Тепло», который тоже находится вблизи собора, приятно и уютно. Минус — располагается на нулевом этаже, для меня мало естественного света. Но есть внутренний дворик, где можно поесть в хорошую погоду.
А вот антураж ресторана «Гости» попал в самое сердце. Ощущение, что находишься где-нибудь на юге Франции.
Если хочется современного, изысканного интерьера — советую сходить в ресторан OGNIVO на Васильевском острове. Его украшают живые оливковые деревья, привезенные прямиком из Сицилии. Подачу блюд оценят эстеты. Вкус мне показался своеобразным.
За атмосферой однозначно нужно сходить на Московский рынок. Здесь также есть фудмолл с разными корнерами, в том числе для любителей азиатской кухни.
У вас есть любимые места в Петербурге, которые мы не упомянули? Напишите про них в комментариях!
Любите Петербург?