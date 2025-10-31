«До Турции и Египта еще далеко, но уже получше». Туристы оценивают отдых в Крыму — большие толпы и плохой сервис

Самый «роскошный» пляжный отдых — индивидуальное «бунгало» на первой линии пляжа стоило летом в среднем 4–5 тысяч рублей в день Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU

Сезон 2025 года оказался рекордным для полуострова — только за три летних месяца здесь отдохнули почти 4 миллиона человек. Но массовое паломничество отдыхающих стало испытанием для самих отдыхающих. Ударники же туристического бизнеса остались только в плюсе — про забитые шезлонгами пляжи и бесконечные очереди в кафе на набережных местные уже забыли. Подробности — в материале MSK1.RU.

«Отдыхать в толпе не понравилось!»

— Туристический поток в Крым в 2025 году увеличился в сравнении с прошлым годом на 20–30 процентов, по разным оценкам. По данным нашего туроператора «Дельфин», он вырос на 35 процентов. Конечно, сыграла свою роль экологическая трагедия на Анапском побережье. Но туристический поток на полуостров был повышенным и из других районов Краснодарского края, — рассказывает Сергей Ромашкин, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), глава туроператора «Дельфин».

Цены на шезлонги и место под зонтами летом 2025 года варьировались от 500 до 2000 в день в зависимости от побережья. Но и за такие деньги их не всегда хватало туристам Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU

Основная нагрузка, по данным Министерства курортов и туризма Крыма, ожидаемо пришлась на летние месяцы — с июня по август на полуостров приехали 3 миллиона 775 тысяч человек. Не сильно отстал и сентябрь, по праву считающийся четвертым летним месяцем — он дал еще 745 тысяч туристов. И все они пытались приятно провести время на пляжах, посетить достопримечательности, поужинать крымскими деликатесами и вином в летних кафе. Большой наплыв оказался таким же неожиданным для крымского сервиса, как зима для коммунальщиков. И больше всего негативных отзывов после отдыха написали именно те, кто столкнулся с очередями и давкой.

«В Крыму очень красивая и разнообразная природа. Вкусная кухня, мы остались довольны. Но есть и большие минусы, и первый — понятие „крымский сервис“. Если вы будете в Крыму, вы поймете что это, как поняли мы. Всё начинается с заселения в отель, его уборки, поведения таксистов, попытки три раза потребовать плату за шезлонг на пляже и так далее. А чего напрягаться, туристов много — без клиентов не останутся», — это один из типичных отзывов об отдыхе в нынешнем году на туристических форумах.

«Еще находясь на отдыхе, я поняла, что в Алушту вряд ли вернусь. Слишком там много людей, слишком забитые пляжи. Чтобы найти удобное место, приходилось очень рано вставать. Слишком забиты кафе и рестораны, что не лучшим образом сказывалось на вкусе блюд. Будем на следующий год искать место в Крыму, где людей значительно меньше — отдыхать в толпе не понравилось», — подводит итоги крымского отдыха посетитель форума с именем Sofish1991.

«В этом году не узнали Симеиз — не тихое место, как было раньше, а проходной двор. На пляжах не лечь, вечером несколько раз не могли найти место в кафе у моря, а в минимаркетах очереди. Сглазили наше заветное местечко», — пишет Ирина из Москвы.

Найти уединенные пляжи летом 2025 года было невозможно — число туристов, приехавших в Крым, побило доковидные рекорды Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU

«Очень много было людей, такое последний раз видела еще до ковида. Мы уже привыкли к отдыхающим и узким пляжам, если не устраивает, ищем другие места, мои фавориты — Щелкино и Мирный, там как на Мальдивах. Недавно открыли для себя Песчаное, попроще, но тоже уютно и комфортно», — нашла выход участница дискуссии на туристическом форуме по имени Eiena2022.

«Три года отдыхаем в Оленевке, но в этом июле не узнали поселок — такое ощущение, что все туристы из Ялты решили перебраться на наши пляжи. Раньше тут были серферы, кайтеры, потом начали приезжать те, кому зашел фестиваль „Экстрим-Крым“. А теперь бабушки, внучки, тетки. Говорят, про Оленевку много писали в Сети, даже называли ее открытием года. Вот и открыли! Никакого уединения теперь тут не найти. Толпы, как и в других поселках на южном берегу», — возмущается на форуме серферов Игорь из Санкт-Петербурга.

— Возможно, какие-то туристические поселки и города были в нынешнем сезоне популярнее, чем другие, но распределение крымских туристов осталось традиционным: 50 процентов — Южный берег Крыма, 25 — Западное побережье от Севастополя до Евпатории, 25 — Восточное побережье от Керчи до Коктебеля, — говорит Сергей Ромашкин.

Отелей скоро на всех не хватит

— Туристы консервативны и редко меняют «туристическое» поведение. Задача одна на годы: хорошо и недорого отдохнуть. В нынешнем сезоне Крым вполне соответствовал этому требованию, — объясняет увеличение турпотока Сергей Ромашкин.

Действительно, к соотношению цена-качество у туристов, которые провели отпуск на полуострове, претензий было не так много. Конечно, сервис, по мнению большинства, не дотягивает до турецкого. Но и цены на полуострове не турецкие.

«Цены по сравнению с прошлым годом существенно выше, из-за ситуации в Анапе людей в Крым поехало больше. Стоит отметить: уровень сервиса немного подрос, но до качества отдыха в отелях Турции и Египта еще очень далеко», — пишет в своем отзыве об отдыхе пользователь Mosdriver.

«Вместе с дорогой поездка нам стоила 212 410 рублей на 16 дней на троих взрослых человек — я, муж и дочка. Мы ни в чем себе не отказывали и не экономили. В турфирмах за эту цену можно было бы на 7 дней слетать в Турцию вдвоем. И 7 дней — весьма условный срок, на самом деле турфирмы делают вылет поздно вечером, а выезд рано утром, и получается не 7 дней, как они пишут, а 5 дней», — подводит итог туристка из Санкт-Петербурга.

— В нынешнем сезоне отдых в Крыму вырос на 14% процентов в сравнении с прошлым годом. Это повышение цены, на мой взгляд, было обоснованным. И Крым остался всё равно дешевле, чем отдых на побережье Краснодарского края, за исключением Анапы, которая заманивала туристов демпинговыми ценами, опустив их на 30–35 процентов, — говорит Сергей Ромашкин.

«Цены на гостевые дома выросли, но предлагают очень много ветхого жилья. А новые апартаменты по ценам, как в Дубае. Мало отелей с хорошей территорией и номерами по доступной цене», — это еще одна распространенная претензия туристов, посетивших полуостров в нынешнем году.

Любая полоска берега у моря тут же оккупировалась отдыхающими, как, например, на этом Детском пляже в Алупке Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU

«Или огромные номера по неподъемной цене, или сырые комнатки в покосившихся домах — какая-то пропасть между ними. Найти что-то среднее по цене и качеству сложно», — пишет Вероника из Уфы на туристическом форуме.

— Что касается отелей и гостевых домов, то в Крыму основная их масса — это средства размещения от трех звезд и ниже. На четырехзвездочные отели приходится 15–20 процентов номерного фонда, а на пятизвездочные всего пять. Поэтому в отелях 5 звезд отдыхают десятки тысяч туристов, в 4 звездах — сотни, а в остальных — миллионы, — объясняет Сергей Ромашкин.

— Каждый год Крым вводит в строй десятки новых объектов, но я бы не сказал, что курортное строительство идет хорошими темпами. В нынешнем сезоне поток туристов в Крым вырос примерно на 1,5 миллиона. А это 10 тысяч номеров для их размещения. При средней вместимости отеля 200–300 номеров таких объектов должно появляться в год 20–30. Но в Крыму курортное строительство пока не движется нужными темпами. И это связано с земельным вопросом. Инвесторам нужно показать место, где можно строить отель. Но многие проекты буксуют, потому что не приняты градостроительные планы, нет понимания по собственности земли. Еще пару лет такого темпа по приросту отдыхающих, и начнется дефицит крымских отелей. Уже сегодня современные отели с хорошей инфраструктурой и системой шведского стола улетают у туристов в первую очередь и на всех их уже не хватает.

«Крым — ван лав»

Судак всё лето держал звание самого густонаселенного туристами поселка Крыма. Фото телеграм-канала «Генуэзкая крепость» Источник: sudakfortress / T.me

«Мы многое повидали: и зарубеж, и Анапу в последние годы. Но Крым боялись — „бахи“, „мазут“, страшилки из интернета. Теперь понимаем: всё это фигня. Отдых получился отличный. Крым — ван лав. Советую всем, кто хочет моря, гор и немного приключений. Не пожалеете», — оставил отзыв на странице во «ВКонтакте» турист из Москвы.

«Надо было меньше читать советов в интернете — еще бы в прошлом году в Крым поехали. В общем, решились в нынешнем. Не пожалели. Ничего не боялись, и не нужно было. Видели укрепления из мешков с песком, военных много на прибрежной линии, но отдыху не помешало», — вывод туристки из Волгограда.

«На мосту попали под объявление тревоги, но мы уже успели пройти досмотр, поэтому нас не развернули и мы смогли ехать дальше — по правилам. Поволновались пять минут. Это точно не испортило 14 дней в Крыму. Объехали почти весь полуостров, больше нигде не сталкивались с такой ситуацией», — рассказывает пользователь с ником Krass11.

— Что касается безопасности, то есть реальная ситуация, а есть ее восприятие туристами. И как раз субъективная оценка опасности оказывается важнее фактов, — объясняет Сергей Ромашкин. — В этом году ситуация большую часть курортного сезона была благоприятной и миллионы отдыхающих решили поехать в Крым. И сейчас это субъективное ощущение безопасности сохраняется, мы видим это по повышенному бронированию отдыха на новогодние каникулы.

Не только угрозы воздушных атак, но и экологическая обстановка не стала препятствием для решения туристов в пользу Крыма.

— На фоне Анапы, где тысячи тонн грязного песка грузили в КАМАЗы, небольшие зимние выбросы мазута на части Крымского побережья выглядели не так серьезно. Тем более что к началу сезона всё побережье было убрано, новых выбросов не случилось, и море на протяжении всего купального сезона было чистым, — считает эксперт.

Прогнозы на крымский курортный сезон — 2026 у экспертов туристического рынка пока положительные: большинство считает, что высокий интерес к курортам полуострова сохранится.

— Что касается ожидания на сезон 2026 года, то мы уже видим по бронированиям новогоднего отдыха с 29 декабря по 10 января успешный прирост туристов на 30 процентов. Скорее всего, он сохранится и на летний период, возможно, подрастет еще на 5–6 процентов. В целом прогноз хороший — Крым сохранит туристический интерес, если не помешают внешние факторы, — говорит Сергей Ромашкин, вице-президент АТОР. — Повысится ли стоимость летнего отдыха в Крыму в следующем сезоне и на сколько — сказать пока сложно. Исторически регион объявляет свои цены позже всех: отельеры полуострова оценивают инфляцию, а затем ждут, какие цены объявят краснодарские коллеги, чтобы скорректировать стоимость и объявить в конце декабря массовый ценник ниже, чем у них. А сейчас мы видим у краснодарских отельеров цены на лето ниже на 5–6 процентов, чем предполагаемая инфляция. Не исключаю, что ценник еще будет корректироваться. Но, возможно, они пришли к выводу, что ценник достиг пика, и при дальнейшем повышении цен люди просто не поедут на отдых. Поживем — увидим.

Что касается ноябрьских праздников, то большого наплыва туристов здесь не ждут. Из-за длинной дороги им невыгодно так далеко ехать на короткие выходные. Но будут туристы в основном из ближних регионов — Краснодарского края, Ростовской области, Ставропольского края, Адыгеи и других регионов ЮФО.