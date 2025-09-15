«Нырнула в горное озеро и будто родилась заново». Почему осенью стоит поехать на Домбай

Осенний Домбай: золотые леса и снежные пики Источник: Владилен Узденов

Осень — время, когда большинство ищет билеты в Сочи, Турцию или Абхазию. А автор этого материала уверена, что настоящий рай — это Домбай. Наша коллега, корреспондент 26.ru рассказывает о поездке в горы с друзьями и о том, на что стоит обратить внимание при организации такого отдыха. Далее — от первого лица.

Самолетом, автомобилем, на лошадке

Мы поехали компанией из Москвы: сначала самолетом до Минеральных Вод. Билет в сентябре обошелся примерно в 7–8 тысяч рублей туда-обратно на человека, но это притом, что покупали мы их заранее. Из Мин. Вод решили ехать на машине: аренда кроссовера — 3 тысячи рублей в сутки плюс бензин. Вся дорога от аэропорта до Домбая (3,5–4 часа по серпантинам) обошлась нам примерно в 5 тысяч рублей на компанию.

Билеты на самолет заранее можно купить очень выгодно Источник: Габриелла Захарова

Признаюсь, дорога тяжелая, причем не только для водителя, но и для пассажиров. Правда, когда впереди показались пики Кавказа, усталость куда-то исчезла.

Мы остановились в А-фрейм домиках. Те самые — как из Pinterest: остроконечные, деревянные, с панорамными окнами и камином. Цена — от 7 тысяч рублей за ночь, но без особых удобств (туалет и душ на улице). За «полный фарш» с кухней, душем, отоплением и видом на горы придется заплатить ближе к 10 тысячам. Один дом в среднем рассчитан на 4–6 человек, так что на компанию выходит вполне подъемно. Мы нашли жилье через сайт объявлений — ни разу не подводило, и здесь тоже всё прошло просто идеально. Дом был чистым и прогретым специально к нашему приезду.

А-фрейм домики в Домбае: утро с видом на лес Источник: Полина Момот

Просыпаться с видом на горы — это вообще отдельная магия. Ты открываешь глаза, а за окном облака ниже тебя. Ради этого уже стоило ехать, а какие горные пики! Пить утреннюю чашку кофе с таким видом из окна — отдельный бонус, за который стоит платить.

Главная цель нашей поездки — увидеть «настоящий Домбай» с горами и ущельями, куда пешком не всегда дойдешь. Джип-тур показался слишком банальным, и мы выбрали 9-часовую прогулку на лошадях. Стоимость такой поездки — около 7–8 тысяч рублей с человека.

Это было сложно, но прекрасно

Нас встретил гид, распределил между экскурсантами красивейших карачаевских лошадей: «Эта спокойная — для новичка. А эта порезвее — тебе понравится». Он подбирал коня по характеру каждому члену группы. Это меня, конечно, очень умилило. Вот только вопрос: есть ли у кого опыт езды верхом по горам — не задавался. Понятно, что нет в этой поездке страховки на случай ЧП. Чеков после оплаты услуги тоже не выдали. То есть имейте в виду, прогулка на ваш страх и риск. А риск, безусловно, есть. Взвесьте возможности своего организма: если у вас есть проблемы с давлением, со спиной, суставами, то лучше поездку верхом на лошади оставить другим туристам.

Карачаевские лошади на горных тропах Источник: Ислам Узденов

Первые два часа неспешной езды по горам — идиллия: фоточки, разговоры, смех. Потом стало тяжелее: камни под копытами лошадей сыплются, тропы скользкие, погода меняется каждые 10 минут — то солнце, то туман, то ливень. Напряжение невероятное, особенно для таких малоопытных наездников, как мы.

Серпантин в сторону Маркинского озера: дорога, которая стоит каждого поворота Источник: Ислам Узденов

Через четыре часа мы добрались до Маркинского озера и поняли, что очень устали. Сильно. Вода в озере ледяная, максимум +3 °C. Гид предложил искупаться. «Ну кто полезет в это?» — смеялись мы. Но я решилась. Шок, дыхание перехватывает, но через минуту ощущение — будто заново родилась, усталость в мышцах как рукой сняло.

Маркинское озеро, Карачаево-Черкесия Источник: Ислам Узденов

В горах, говорят, еда кажется вкуснее вдвойне, и я полностью с этим согласна. Особенно после такого пути. Мы заранее взяли с собой хычины из кафе. Порция обошлась нам в 200–300 рублей. Хычины — национальное карачаевское блюдо: лепешка с картошкой, мясом или сыром. И здесь, в горах, их делают идеально.

Именно в горах можно попробовать самые вкусные хычины Источник: Владилен Узденов

Спуск оказался еще сложнее подъема. Ноги затекли, у кого-то болела спина, кто-то спешивался и вел лошадь под уздцы. «Я думала, что не дойду», — призналась подруга. Признаться, у меня было такое же ощущение, что я думала, что останусь в горах навсегда. В такие моменты совсем не до красоты — ищешь удобную позу, чтобы хотя бы в одном месте перестало болеть.

Кто-то спешивался и вел лошадь под уздцы Источник: Руслан Казаков

Несмотря на всё это, когда мы наконец вернулись к домикам, грязные, измотанные и едва стоящие на ногах, поняли: мы очень счастливы. Это было лучшее приключение в жизни.

Скриншот смарт-часов Источник: Ислам Узденов

Смарт-часы моего друга показали, что он преодолел за день почти 31 километр и потратил 2818 ккал — можно съесть хоть десяток хычинов без последствий. Вечером сил хватило только на то, чтобы поужинать и свалиться в постель.

«Когда замуж?»

На следующий день мы еле встали, болело всё тело. Сидеть было просто невозможно. Но Домбай отпускать не хотел. Мы выбрали джип-тур (около 4–5 тысяч рублей с человека). Во время поездки наш гид Алибек включил национальную музыку, рассказывал легенды и подшучивал над нами. Кавказское гостеприимство — отдельная история. Девочкам традиционно задавал вопрос: «Когда замуж?», но это скорее дружеский юмор, чем желание задеть.

Алибек показал заповедные уголки Домбая, а кульминацией нашей поездки стал визит на Нижний Чучхурский водопад. Шум, брызги, мощь. Стоять рядом с ним — значит почувствовать силу Кавказа.

Желтые и оранжевые леса — Домбай в бархатном сезоне Источник: Владилен Узденов

Домбай осенью — это бархатный сезон. Меньше туристов, мягкая погода, золотые леса и… горы. Я была здесь и летом, и зимой и скажу честно: осенний Домбай не менее прекрасен. Красочный, живописный и невероятно уютный.

Зимой сюда приедут лыжники и сноубордисты, которые везде создадут суету. А пока стоит теплая осень — это лучшее время увидеть Кавказ без спешки в его первозданной красоте.