НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Ярославле
Погода+4°

пасмурно, без осадков

ощущается как +2

0 м/c,

 751мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,50
EUR 93,39
Сколько беспилотников сбили
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Закрыли садики из-за БПЛА
«Умные решения» в недвижимости
Атака БПЛА
Дело Соколова
Где будет пешеходная зона
Раскупили билеты на концерт Булановой
Почему не работает интернет
Образование Еще один предмет на ЕГЭ станет обязательным: что предлагают поменять

Еще один предмет на ЕГЭ станет обязательным: что предлагают поменять

Рассказываем, к чему стоит готовиться абитуриентам

298
Список обязательных экзаменов может расшириться | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUСписок обязательных экзаменов может расшириться | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Список обязательных экзаменов может расшириться

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Российских абитуриентов ждут серьезные перемены. Власти намерены жестче подойти к отбору будущих инженеров, сделав для них ЕГЭ по физике обязательным. С такой инициативой выступил замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

«Если говорить о списке обязательных экзаменов, то, например, физика будет расширена для всех инженерных специальностей. Я считаю, что историю для гуманитариев нужно сделать обязательной, а физику — для инженеров», — сказал Гриб в беседе с РИА Новости.

Эта идея согласуется с планами Минобрнауки. Как ранее сообщало ведомство, список инженерных направлений, куда нельзя будет поступить без физики, планируют значительно расширить.

Любопытно, что параллельно готовятся изменения и для гуманитариев. Гриб также поддержал другую инициативу министерства — ввести обязательный ЕГЭ по истории для поступающих на социально-гуманитарные специальности.

«Надо знать свою историю, поэтому очевидно: необходимо вводить ЕГЭ по истории для социально-гуманитарных направлений», — отметил Гриб.

В последнее время в системе ЕГЭ появилось много новых инициатив. Так, Минобрнауки предложило сделать единый госэкзамен по истории обязательным для поступления на популярные гуманитарные направления. Нововведение может заработать уже с 1 марта 2026 года.

Еще один новый предмет, который может войти в перечень обязательных, — духовно-нравственная культура России. Преподавать дисциплину начнут с 2026/2027 учебного года. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов не исключил, что дисциплина войдет в перечень ЕГЭ.

Помимо этого, Минобрнауки РФ предложило обязать будущих педагогов сдавать ЕГЭ по профильным предметам. Согласно инициативе, абитуриенты педагогических вузов должны будут предоставлять результаты ЕГЭ по тем дисциплинам, которые планируют преподавать. Например, поступающие на учителя физики — сдавать ЕГЭ по физике. Если изменения утвердят, новые правила вступят в силу с 2027 года.

Также министерство выступило с инициативой повысить минимальные баллы за ЕГЭ для поступления в подведомственные вузы в 2026/2027 учебном году.

ПО ТЕМЕ
Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
ЕГЭ Физика История
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Пусть мама меня заберет, больше не сбегу!» Исповедь 12-летнего зацепера, которого в третий раз сняли с электрички: что ответил ему отец
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
«Все два часа зритель надеется на чудо»: как фильм «Лермонтов» переворачивает представления о великом поэте
Надежда Губарь
Мнение
Посадили в хвост и сказали, что это бизнес-класс. Пассажир доплатил за место, чтобы не попасть под овербукинг, — это не помогло
Виктор Коробов
Мнение
Одного ребенка уже не достаточно? Как может измениться семейная ипотека в этом году
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
В России снизили ключевую ставку. Как это скажется на рынке недвижимости?
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление