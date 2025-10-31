Еще один предмет на ЕГЭ станет обязательным: что предлагают поменять

Список обязательных экзаменов может расшириться Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Российских абитуриентов ждут серьезные перемены. Власти намерены жестче подойти к отбору будущих инженеров, сделав для них ЕГЭ по физике обязательным. С такой инициативой выступил замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

«Если говорить о списке обязательных экзаменов, то, например, физика будет расширена для всех инженерных специальностей. Я считаю, что историю для гуманитариев нужно сделать обязательной, а физику — для инженеров», — сказал Гриб в беседе с РИА Новости.

Эта идея согласуется с планами Минобрнауки. Как ранее сообщало ведомство, список инженерных направлений, куда нельзя будет поступить без физики, планируют значительно расширить.

Любопытно, что параллельно готовятся изменения и для гуманитариев. Гриб также поддержал другую инициативу министерства — ввести обязательный ЕГЭ по истории для поступающих на социально-гуманитарные специальности.

«Надо знать свою историю, поэтому очевидно: необходимо вводить ЕГЭ по истории для социально-гуманитарных направлений», — отметил Гриб.

В последнее время в системе ЕГЭ появилось много новых инициатив. Так, Минобрнауки предложило сделать единый госэкзамен по истории обязательным для поступления на популярные гуманитарные направления. Нововведение может заработать уже с 1 марта 2026 года.

Еще один новый предмет, который может войти в перечень обязательных, — духовно-нравственная культура России. Преподавать дисциплину начнут с 2026/2027 учебного года. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов не исключил, что дисциплина войдет в перечень ЕГЭ.

Помимо этого, Минобрнауки РФ предложило обязать будущих педагогов сдавать ЕГЭ по профильным предметам. Согласно инициативе, абитуриенты педагогических вузов должны будут предоставлять результаты ЕГЭ по тем дисциплинам, которые планируют преподавать. Например, поступающие на учителя физики — сдавать ЕГЭ по физике. Если изменения утвердят, новые правила вступят в силу с 2027 года.