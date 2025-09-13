НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«А где время на секции, общение?»: в Госдуме возмущены чрезмерной нагрузкой на школьников

Депутаты призывают пересмотреть этот вопрос

121
В Госдуме считают, что дети тратят около 12 часов на саму учебу и это не норма | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUВ Госдуме считают, что дети тратят около 12 часов на саму учебу и это не норма | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

В Госдуме считают, что дети тратят около 12 часов на саму учебу и это не норма

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Председатель Госдумы Вячеслав Володин возмутился перегруженностью школьников. По его мнению, у детей не остается времени ни на что, кроме учебы и выполнения домашней работы. Об этом Володин 13 сентября написал в своем телеграм-канале.

«Министерство просвещения считает, что школьники, независимо от класса, не должны тратить на выполнение домашнего задания более 3,5 часа», — уточнил Володин.

Он отметил, что в таком случае ребенок тратит около 12 часов на саму учебу, дорогу до дома и выполнение домашнего задания. «А где время на дополнительные занятия, секции, общение со сверстниками и семьёй?! При такой нагрузке его просто нет», — возмутился председатель Госдумы.

По мнению Вячеслава Володина, такая нагрузка плохо сказывается на здоровье школьника и его социализации. Также при подобном расписании домашнее задание выполняется формально.

Володин считает, что в ближайшее время необходимо снова рассмотреть вопрос, касающийся чрезмерной нагрузки на школьников.

В августе текущего года председатель Госдумы уже высказывался о перегруженности учащихся. Тогда в систему домашних заданий хотели предложить внесение ряда изменений.

Ранее в России установили время, которое школьники могут тратить на домашнее задание. Для этого учли нагрузку на учащихся.

Как вы оцениваете объем домашних заданий, которые получают ваши дети?

Совершенно недостаточно, нужно больше
Вполне достаточно, это нормальный объем
Много, часто не хватает времени на отдых и увлечения
Переизбыток, дети совершенно перегружены

Анастасия Голубева
корреспондент
