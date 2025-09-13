«А где время на секции, общение?»: в Госдуме возмущены чрезмерной нагрузкой на школьников

В Госдуме считают, что дети тратят около 12 часов на саму учебу и это не норма Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Председатель Госдумы Вячеслав Володин возмутился перегруженностью школьников. По его мнению, у детей не остается времени ни на что, кроме учебы и выполнения домашней работы. Об этом Володин 13 сентября написал в своем телеграм-канале.

«Министерство просвещения считает, что школьники, независимо от класса, не должны тратить на выполнение домашнего задания более 3,5 часа», — уточнил Володин.

Он отметил, что в таком случае ребенок тратит около 12 часов на саму учебу, дорогу до дома и выполнение домашнего задания. «А где время на дополнительные занятия, секции, общение со сверстниками и семьёй?! При такой нагрузке его просто нет», — возмутился председатель Госдумы.

По мнению Вячеслава Володина, такая нагрузка плохо сказывается на здоровье школьника и его социализации. Также при подобном расписании домашнее задание выполняется формально.

Володин считает, что в ближайшее время необходимо снова рассмотреть вопрос, касающийся чрезмерной нагрузки на школьников.

В августе текущего года председатель Госдумы уже высказывался о перегруженности учащихся. Тогда в систему домашних заданий хотели предложить внесение ряда изменений.

Ранее в России установили время, которое школьники могут тратить на домашнее задание. Для этого учли нагрузку на учащихся.