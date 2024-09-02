Первый звонок под конфетти: в Ярославле празднуют начало учебного года. Онлайн

Расскажите учителю о вашем ребенке и его особенностях, если таковые имеются.

Подготовьте ребенка к новому этапу: научите его самостоятельно просыпаться утром по будильнику, собирать портфель, следить за расписанием.

Соблюдайте режим. Да, иногда можно разрешить лечь или проснуться чуть позже, но это должно быть исключением, а не правилом.

Обсудите с ребенком, что его ждет в школе и новом коллективе. Рассмотрите с ним возможные ситуации, в том числе конфликтные.