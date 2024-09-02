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Образование 1 сентября Первый звонок под конфетти: в Ярославле празднуют начало учебного года. Онлайн

Первый звонок под конфетти: в Ярославле празднуют начало учебного года. Онлайн

Как в этом году проходит День знаний в школах и вузах

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14 комментариев

2 сентября в Ярославской области тысячи школьников и студентов начинают учебный год. Кто-то вернется к урокам, а кто-то впервые сядет за парту. Какие изменения ввели в учебный процесс? Что ждет родителей? И как проходят торжественные линейки?

Обо всём рассказываем в нашем онлайн-репортаже, посвященном Дню знаний.

Анастасия Вязигина

Один из ярославских первокурсников при поступлении набрал 305 баллов из 300. Как вам такой результат?

Мы решили посмотреть, с какими баллами за ЕГЭ (и не только) поступали в этом году в ярославские вузы. Берите на заметку.

Анастасия Вязигина

Лучшие школы

Рейтинговое агентство RAEX опубликовало топ-10 лучших ярославских школ. В список вошли учебные учреждения в Ярославле и Рыбинске. При создании ежегодного рейтинга учитываются результаты поступлений школьников в ведущие университеты страны.

Лучшие школы Ярославской области за 2024 год

Анастасия Вязигина

Тем временем в ЯГПУ им. К. Д. Ушинского в самом разгаре торжественная линейка. Мероприятие проходит на площадке у корпуса исторического факультета на Которосльной набережной, рядом с ботаническим садом ЯГПУ.

В ЯГПУ встречают первокурсников

Анастасия Вязигина

Первый звонок отгремел в школе № 44 на улице Победы. Здесь набирают кадетские, спортивные и обычные классы.

Линейка прошла в школьном дворе

Анастасия Вязигина

Сегодня на учебу вместе со школьниками отправляются студенты. В эту приемную кампанию в ярославские вузы поступили студенты со всей России. Где-то заявлений оказалось меньше, чем в прошлом году, где-то наоборот — небывалый наплыв.

Каким направлениям отдавали предпочтение абитуриенты — читайте в этом материале.

Еще несколько фото с линейки в Ярославле.

Проводить линейку в такую солнечную погоду — сплошное удовольствие

Сегодня у тысяч первоклашек самый важный и волнительный день

Анастасия Вязигина

С 1 сентября вернулись льготы на межмуниципальные маршруты для школьников и студентов. Льготный проезд будет действовать до 30 июня 2025 года.

Как получить льготу на межмуниципальных маршрутах:

  • необходимо подать заявление в учебное заведение, информация о месте учебы будет направлена в «Яроблтранском» в течение 10 рабочих дней;

  • для студентов, которые ранее регистрировались, повторная подача заявления не требуется, льгота будет автоматически возобновлена с 1 сентября;

  • направить обращения, связанные с оплатой проезда в общественном транспорте региона, можно по номеру 122, доб. 3.

Проездные для обучающихся в Ярославле действуют круглогодично.

Анастасия Вязигина

В этом году продолжается выплата абитуриентам-медалистам. В июне 2024 года губернатор Михаил Евраев сообщил, что золотым медалистам, поступившим в вузы Ярославской области, выплатят 100 тысяч рублей. Такой способ, по мнению главы региона, привлечет в регион лучших выпускников.

— Поощрительную выплату мы ввели в прошлом году, и ее получили уже 352 человека, — объяснял Михаил Евраев.

Медаль «За особые успехи в учении», или аттестат с отличием, вручается выпускникам, которые получили итоговые оценки успеваемости «отлично» по всем предметам, а также успешно сдали ЕГЭ.

Исходя из практики прошлого года, выплаты начисляют осенью. Для ее получения отличников просили с 1 сентября до 1 декабря подавать заявление в Министерство социальных коммуникаций и развития некоммерческих организаций.

Анастасия Вязигина

В ярославском Роспотребнадзоре назвали пять советов, которые помогут адаптировать ребенка к расписанию.

  1. Расскажите учителю о вашем ребенке и его особенностях, если таковые имеются.

  2. Подготовьте ребенка к новому этапу: научите его самостоятельно просыпаться утром по будильнику, собирать портфель, следить за расписанием.

  3. Соблюдайте режим. Да, иногда можно разрешить лечь или проснуться чуть позже, но это должно быть исключением, а не правилом.

  4. Обсудите с ребенком, что его ждет в школе и новом коллективе. Рассмотрите с ним возможные ситуации, в том числе конфликтные.

  5. Спрашивайте ребенка о том, как прошел день, с кем познакомился/подружился, что больше всего запомнилось.

В первый учебный день в школах пройдут уроки «Разговоры о важном» (0+). Согласно официальному сайту, тема занятия — «Образ будущего. Ко Дню знаний». На уроке покажут фрагменты фильма «Сто лет тому вперед» (12+), выступление президента России Владимира Путина, обращение его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

Подробный разбор — в этом материале.

Дорожная обстановка к 08:46 составляет 3 балла. На проспекте Ленина и Авиаторов локальные заторы из-за аварий.

Праздничным утром пробок почти удалось избежать

Анастасия Вязигина

Фотограф 76.RU отправился на линейку в школу № 43 имени А. С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка. Линейка проходит на улице, погода позволяет. Поглядите на эти кадры!

— Родители стоят толпой с одной стороны, у всех праздничное настроение, все улыбаются, — передает с места событий фотограф 76.RU. — Первоклассники не очень рады, а вот одиннадцатиклассники довольные.

Кто-то из первоклашек надел на линейку форму

Солнце добавляет настроения

Варианты самые разные

Анастасия Вязигина

Отвлечемся от суматохи на полезное. Педиатр Ярославской области Марина Писарева рассказала, из чего складывается здоровье детей.

— Здоровье всегда социально обусловлено. Наряду с наследственностью на него влияют окружающая среда, условия жизни и воспитания. 50% здоровья ребенка зависят от образа жизни его и его семьи, 20% — наследственность, еще 20% — внешняя среда и 10% — медицинские воздействия, — пояснили в ярославском Министерстве здравоохранения.

По словам Марины Писаревой, к главным составляющим детского здоровья относятся:

  • сбалансированное питание;

  • оптимальный двигательный режим;

  • закаливание;

  • суточный режим;

  • соответствие окружающей среды гигиеническим нормативам;

  • благоприятный психологический климат в семье и коллективе;

  • гигиена.

Кстати, по мнению врача, телевизор в детских может привести к ожирению, а гаджеты — к утомляемости у детей.

— Многочисленные исследования показали, что продолжительность сна влияет на распространенность избыточной массы тела у детей. Чем меньше ребенок спит, тем большая вероятность, что у него возникнет ожирение. Интересный факт — телевизор в спальнях детей ведет к увеличению ожирения у них, — добавила педиатр.

Анастасия Вязигина

Пенал — по 70 рублей, сумка для сменки — за 250, тетради — по 24. Составили список магазинов с выгодной канцелярией.

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Комментарии
14
Гость
2 сентября 2024, 08:37
линейки вчера прошли
Гость
2 сентября 2024, 08:06
день знаний был вчера, проснулись.
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