Первый звонок под конфетти: в Ярославле празднуют начало учебного года. Онлайн

2 сентября в Ярославской области тысячи школьников и студентов начинают учебный год. Кто-то вернется к урокам, а кто-то впервые сядет за парту. Какие изменения ввели в учебный процесс? Что ждет родителей? И как проходят торжественные линейки?
Обо всём рассказываем в нашем онлайн-репортаже, посвященном Дню знаний.
Один из ярославских первокурсников при поступлении набрал 305 баллов из 300. Как вам такой результат?
Мы решили посмотреть, с какими баллами за ЕГЭ (и не только) поступали в этом году в ярославские вузы. Берите на заметку.
Лучшие школы
Рейтинговое агентство RAEX опубликовало топ-10 лучших ярославских школ. В список вошли учебные учреждения в Ярославле и Рыбинске. При создании ежегодного рейтинга учитываются результаты поступлений школьников в ведущие университеты страны.
Тем временем в ЯГПУ им. К. Д. Ушинского в самом разгаре торжественная линейка. Мероприятие проходит на площадке у корпуса исторического факультета на Которосльной набережной, рядом с ботаническим садом ЯГПУ.
Первый звонок отгремел в школе № 44 на улице Победы. Здесь набирают кадетские, спортивные и обычные классы.
Сегодня на учебу вместе со школьниками отправляются студенты. В эту приемную кампанию в ярославские вузы поступили студенты со всей России. Где-то заявлений оказалось меньше, чем в прошлом году, где-то наоборот — небывалый наплыв.
Каким направлениям отдавали предпочтение абитуриенты — читайте в этом материале.
С 1 сентября вернулись льготы на межмуниципальные маршруты для школьников и студентов. Льготный проезд будет действовать до 30 июня 2025 года.
Как получить льготу на межмуниципальных маршрутах:
необходимо подать заявление в учебное заведение, информация о месте учебы будет направлена в «Яроблтранском» в течение 10 рабочих дней;
для студентов, которые ранее регистрировались, повторная подача заявления не требуется, льгота будет автоматически возобновлена с 1 сентября;
направить обращения, связанные с оплатой проезда в общественном транспорте региона, можно по номеру 122, доб. 3.
Проездные для обучающихся в Ярославле действуют круглогодично.
В этом году продолжается выплата абитуриентам-медалистам. В июне 2024 года губернатор Михаил Евраев сообщил, что золотым медалистам, поступившим в вузы Ярославской области, выплатят 100 тысяч рублей. Такой способ, по мнению главы региона, привлечет в регион лучших выпускников.
— Поощрительную выплату мы ввели в прошлом году, и ее получили уже 352 человека, — объяснял Михаил Евраев.
Медаль «За особые успехи в учении», или аттестат с отличием, вручается выпускникам, которые получили итоговые оценки успеваемости «отлично» по всем предметам, а также успешно сдали ЕГЭ.
Исходя из практики прошлого года, выплаты начисляют осенью. Для ее получения отличников просили с 1 сентября до 1 декабря подавать заявление в Министерство социальных коммуникаций и развития некоммерческих организаций.
В ярославском Роспотребнадзоре назвали пять советов, которые помогут адаптировать ребенка к расписанию.
Расскажите учителю о вашем ребенке и его особенностях, если таковые имеются.
Подготовьте ребенка к новому этапу: научите его самостоятельно просыпаться утром по будильнику, собирать портфель, следить за расписанием.
Соблюдайте режим. Да, иногда можно разрешить лечь или проснуться чуть позже, но это должно быть исключением, а не правилом.
Обсудите с ребенком, что его ждет в школе и новом коллективе. Рассмотрите с ним возможные ситуации, в том числе конфликтные.
Спрашивайте ребенка о том, как прошел день, с кем познакомился/подружился, что больше всего запомнилось.
В первый учебный день в школах пройдут уроки «Разговоры о важном» (0+). Согласно официальному сайту, тема занятия — «Образ будущего. Ко Дню знаний». На уроке покажут фрагменты фильма «Сто лет тому вперед» (12+), выступление президента России Владимира Путина, обращение его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
Подробный разбор — в этом материале.
Дорожная обстановка к 08:46 составляет 3 балла. На проспекте Ленина и Авиаторов локальные заторы из-за аварий.
Фотограф 76.RU отправился на линейку в школу № 43 имени А. С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка. Линейка проходит на улице, погода позволяет. Поглядите на эти кадры!
— Родители стоят толпой с одной стороны, у всех праздничное настроение, все улыбаются, — передает с места событий фотограф 76.RU. — Первоклассники не очень рады, а вот одиннадцатиклассники довольные.
Отвлечемся от суматохи на полезное. Педиатр Ярославской области Марина Писарева рассказала, из чего складывается здоровье детей.
— Здоровье всегда социально обусловлено. Наряду с наследственностью на него влияют окружающая среда, условия жизни и воспитания. 50% здоровья ребенка зависят от образа жизни его и его семьи, 20% — наследственность, еще 20% — внешняя среда и 10% — медицинские воздействия, — пояснили в ярославском Министерстве здравоохранения.
По словам Марины Писаревой, к главным составляющим детского здоровья относятся:
сбалансированное питание;
оптимальный двигательный режим;
закаливание;
суточный режим;
соответствие окружающей среды гигиеническим нормативам;
благоприятный психологический климат в семье и коллективе;
гигиена.
Кстати, по мнению врача, телевизор в детских может привести к ожирению, а гаджеты — к утомляемости у детей.
— Многочисленные исследования показали, что продолжительность сна влияет на распространенность избыточной массы тела у детей. Чем меньше ребенок спит, тем большая вероятность, что у него возникнет ожирение. Интересный факт — телевизор в спальнях детей ведет к увеличению ожирения у них, — добавила педиатр.
Пенал — по 70 рублей, сумка для сменки — за 250, тетради — по 24. Составили список магазинов с выгодной канцелярией.