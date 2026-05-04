Работать некому: как Россия оказалась на грани кадрового голода

Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Российский рынок труда стремительно пустеет. За последние пять лет кадровый резерв сократился почти вдвое. Если совсем просто: людей, готовых выйти на работу, стало резко меньше. И это уже не просто тревожный звоночек — это полноценный кризис.

Картина сейчас такая: вакансий полно, а откликов кот наплакал. Компании больше не перебирают резюме в поисках «того самого» кандидата. Теперь они сами бегают за сотрудниками. И часто готовы брать людей без опыта, лишь бы те были готовы как минимум учиться.

Причин тут сразу несколько, и все они накладываются друг на друга.

Во-первых, демография: людей трудоспособного возраста становится меньше, и это давний тренд. Во-вторых, миграция: часть специалистов уехала за границу. В-третьих, сама экономика изменилась: нужны конкретные навыки, а система образования не всегда успевает за этим спросом.

«Если грубо, есть три варианта: завозить рабочую силу из-за границы, возвращать уехавших за рубеж специалистов и готовить их внутри страны», — говорит MSK1.RU председатель профсоюза «Новый Труд» Дарья Митина. Третий путь самый логичный. Но, как ни странно, он же и самый сложный.

Образование не догоняет экономику

Формально система образования работает: есть программы, нацпроекты, университеты каждый год выпускают тысячи людей. Но рынку нужны не все подряд.

Дарья Митина обращает внимание: сейчас острее всего не хватает не выпускников вузов (особенно гуманитариев), а инженеров и рабочих. Система среднего профобразования в свое время сильно просела и только недавно начала оживать.

Она отмечает, что с 2022 года подготовка кадров ускорилась, особенно под нужды промышленности. Но даже это не перекрывает дефицит.

Логичный шаг — привлекать работников из-за границы. Но и тут есть нюансы. Митина говорит, что меняется сам поток: раньше приезжали люди из постсоветских стран — с похожей культурой и языком. Сейчас всё чаще — из более далеких стран. И это уже другая история.

«Эти люди гораздо меньше связаны с нами культурно и цивилизационно. Они живут в других технологических системах, их приходится не просто языку обучать, а переучивать», — говорит Митина.

При этом основной поток — это по-прежнему низкоквалифицированный труд: стройки, простые работы. А вот сложные вакансии так не закрыть.

Вернуть уехавших: идея есть, результата мало

Еще один вариант — вернуть тех, кто уехал. Об этом говорят много, но на практике пока всё скромно. Митина считает, что вернуть специалистов можно только реальными условиями: хорошими зарплатами и нормальной рабочей средой. Небольшой поток возвращающихся уже есть, но он не решает проблему. Более того, она предупреждает: ограничения в интернете и цифровой среде могут подтолкнуть людей уезжать снова.

Генеральный директор сервиса GdeRabota.ru Екатерина Агаева говорит, что дефицит кадров сложился из многих факторов, так что быстро это не исправить. Агаева подчеркивает: государству нужно увеличивать предложение рабочей силы. Без этого, по ее словам, проблему не решить.

Один из вариантов — снять лишнюю бюрократию для работодателей. Но есть и внутренние резервы, о которых часто забывают.

«Скрытые» работники: кто еще может выйти на рынок

Агаева говорит, что можно активнее вовлекать людей старшего возраста — через переквалификацию. Плюс создавать условия для женщин с детьми, но для этого нужен гибкий график, инфраструктура.

Агаева также отмечает, что образование нужно менять: сейчас не хватает именно практических специалистов. Значит, упор стоит делать на прикладные навыки, а не только на теорию.

Ну а самим компаниям искать готовых специалистов становится слишком сложно и дорого. Поэтому бизнес начинает растить их сам: обучает, запускает стажировки, работает с колледжами и вузами.

«Выигрывают те компании, которые готовы брать соискателей без опыта и доучивать их на месте. При этом главным приоритетом становится удержание специалистов. Это обходится дешевле, чем поиск и найм новых сотрудников», — говорит эксперт.

Агаева считает, что экономика сможет расти только за счет производительности труда. А это цифровизация, автоматизация и новые технологии. Иначе нехватка людей просто будет тормозить развитие. Как, собственно, происходит уже сейчас.