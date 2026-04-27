С говядины перешли на капусту. Как изменилось потребление россиян за 10 лет, вынужденных на всём экономить

Люди выбирают овощи подешевле Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Российский потребитель образца 2026 года — это человек, который реже покупает новые туфли, почти перестал заходить в мясной отдел за говядиной, но при этом тратит рекордные суммы на стрижку, ремонт старого автомобиля и покупку овощей.

По крайней мере, такую статистику приводит Росстат.

Россияне за десятилетие окончательно перешли от модели «потребления ради удовольствия» к модели «поддержания того, что еще работает». Кроме того, люди предпочитают хранить деньги на депозитах, а не вкладывать их в реальный сектор через покупку товаров и услуг.

Высокие процентные ставки по вкладам создали ситуацию, когда тратить деньги стало экономически невыгодно. Зачем покупать новую технику или делать ремонт, если можно положить средства в банк под высокий процент и «пересидеть» неопределенность?

Самые заметные изменения произошли в категориях, которые традиционно считались маркерами благополучия: еда и одежда. Согласно статистике, россияне начали жестко экономить на мясе. Мясо (особенно дорогие сорта вроде говядины и качественной свинины) постепенно вытесняется овощами и крупами.

Это классический «эффект замещения»: когда доходы не поспевают за инфляцией, потребитель переходит на более дешевые калории. Овощи — картофель, капуста, морковь — стали фундаментом рациона не из-за моды на вегетарианство, а как способ оптимизировать бюджет без потери объема потребления.

С одеждой и обувью ситуация еще более показательна. Эта категория стала зоной «хронической экономии». Россияне перестали обновлять гардероб в соответствии с трендами.

Богатые и бедные остались, а средний класс исчез

«Люди начинают жестче ранжировать траты. Услуги, которые сложно игнорировать в повседневной жизни, занимают большую долю бюджета. Рост расходов на парикмахерские, ЖКУ или ремонт автомобилей во многом связан не столько с увеличением потребления, сколько с подорожанием самих услуг. Это классический эффект: чем менее эластичен спрос, тем заметнее рост доли таких расходов в структуре бюджета», — объясняет MSK1.RU бизнес-аналитик Виталий Лавринович.

Особенно ярко это проявляется в сегменте авто. Для многих россиян автомобиль перестал быть роскошью, превратившись в инструмент заработка или единственный способ мобильности. Поскольку цены на новые машины улетели в стратосферу, люди вынуждены бесконечно латать старые авто. Расходы на запчасти и сервис становятся обязательным «налогом на жизнь», который невозможно сократить.

«Базовые и трудно заменяемые категории — ЖКУ, медицина, ремонт и обслуживание — демонстрируют устойчивость, а их доля в расходах растет, в том числе за счет инфляции», — говорит Лавринович.

При этом вымываются покупки, которые можно отложить или заменить без немедленных последствий. Это прежде всего товары длительного пользования, одежда и обувь, автомобили, а также зарубежный туризм и часть платных образовательных услуг.

Средний ценовой сегмент практически исчез, говорит Лавринович. Те, кто раньше считал себя средним классом, ушли в дискаунтеры и стали выбирать самые дешевые решения. Обеспеченные же слои населения продолжают тратить в прежних объемах. В итоге «середина» теряет доходы быстрее остальных.

Нужны доступные кредиты… и цифровые свободы

«Если мы хотим, чтобы нас как-то наполнили услугами, для начала надо перестать блокировать интернет. Сегодняшний бизнес — это прежде всего коммуникация, связь, быстрая реакция, быстрые поставки. Без нормальной коммуникации современные услуги невозможны. Мы можем мечтать о чем угодно, но сначала нужно сделать элементарные вещи», — говорит MSK1.RU инвестиционный банкир Евгений Коган.

По его словам, любые ограничения в цифровой среде создают «скрытые издержки» для бизнеса. Когда предприниматель не может быстро связаться с клиентом или поставщиком, растут сроки и цена услуги, что в итоге оплачивает конечный потребитель.

Коган уверен, что оживление потребительского спроса возможно, лишь когда ключевая ставка станет приемлемой для бизнеса и граждан.

11–12% — порог слома. Сберегательная модель начнет давать трещины: доходность депозитов перестанет перекрывать желание людей «жить здесь и сейчас».

8% — уровень роста. Тогда кредиты наконец снова станут доступными, а бизнес начнет инвестировать.

Главный вопрос — когда наступит эта «оттепель»? Коган уверен, что перехода от сберегательной к потребительской модели стоит ждать не ранее чем через год-полтора. А пока россияне будут вынуждены жить в режиме «затянутых поясов»: каждый потраченный рубль проходит через жесткий фильтр необходимости.