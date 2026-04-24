Зарплаты в 320 тысяч не хватает? Как живет семья инженера-разработчика, где половина дохода уходит на кредиты

Екатерина с мужем кормит семью из пяти человек Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа

В редакцию 72.RU написала Екатерина (имя изменено) — инженер-разработчик. Их общий доход с мужем достигает 320 тысяч рублей в месяц. Екатерина поделилась, как она распоряжается своими доходами, сколько платит за кредиты (многие столько не зарабатывают) и всего ли ей хватает.

Откровенную историю публикуем от первого лица — в виде авторской колонки. Так как история анонимная, иллюстрации к ней мы сделали с помощью ИИ.

Платеж по ипотеке — 160 тысяч

Я работаю инженером-разработчиком на компанию с пропиской в Москве. Получаю 180 тысяч в месяц. Наш общий с мужем доход — примерно 320 тысяч. У нас большая семья: четверо взрослых, включая нас, и один ребенок.

На стандартные для всех бытовые расходы тратим приблизительно 60 тысяч в месяц. В эту сумму входят продукты на пять человек, лекарства, бензин, оплата коммуналки, оплата детсада, еда питомцам (две собаки, четыре кошки), а также бытовая химия, иногда —доставка из кафе или ресторанов.

В прошлом году на эти траты закладывали 50 тысяч рублей в месяц, но сейчас этой суммы уже не хватает.

Около 160 тысяч рублей — ежемесячные платежи по кредитам: машина и строительство дома. До 2029-го все кредиты будут выплачены, если не возьмем новые. Еще 50 тысяч откладываем на ремонт в доме.

Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Как семья экономит

Оставшиеся деньги откладываем на непредвиденные расходы, финансовую подушку, обновление одежды, походы в ветеринарную клинику и прочее, что не входит в стандартные ежемесячные расходы. Есть еще ежегодная премия, на нее ездим в отпуск и откладываем на ТО и страховку машины.

Мы, конечно, экономим из-за текущей высокой долговой нагрузки. Ищем выгодные предложения по продуктам. Например, овощи долгого хранения — картофель, лук, морковь — покупаем сетками на базах. Хватает надолго и по цене дешевле, чем в супермаркетах.

Из мясного в основном покупаем замороженное филе курицы монолитом по 10–15 кг. Принцип тот же, что и с овощами. Говядину и свинину покупаем редко. Если рыба, то это в основном горбуша или минтай тоже монолитом на базах. Фрукты покупаем ящиками.

Этот и другие материалы мы подготовили с помощью специальной анонимной формы, которую создали, чтобы замерять реальный уровень жизни тюменцев. Вы тоже можете заполнить ее, это помогает нам увидеть, как живут горожане на самом деле. Ссылка здесь.

Покупки в супермаркетах всегда с кешбэком от 3%, что некоторого рода тоже экономия. Ну и лишнего стараемся не покупать. Постоянно мониторим ценник на продукты: если кажется, что дороже, чем обычно, то просто не покупаем. Яркий пример — огурцы. Если в посленовогодний сезон овощ стоит дороже 280 рублей за кг, брать не будем.

На машине стараемся ездить пореже, ценник на топливо очень тревожит. Всегда сравниваем ценник на товары на разных площадках и берем там, где подешевле.

«Скоро задышим полной грудью»

Как только снизится долговая нагрузка, мы задышим полной грудью и перестанем смотреть на ценники. По крайней мере, я очень сильно на это надеюсь. Доход нас устраивает, он 100% достойный, но всегда хочется получать, конечно, больше.

Когда растет зарплата, продукты тоже начинаешь покупать подороже или те, которые раньше не мог позволить. И так, соответственно, происходит не только с продуктами. В принципе начинаешь на автомате повышать свой уровень жизни при росте зарплаты.

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