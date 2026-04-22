«Кормишь не высокобелковой пищей, а практически ядом». Ученые оценили состояние рыбного хозяйства в России

Российские производители ранее считали, что дешевле покупать хорошие импортные корма, нежели производить их самим Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Мы постоянно пишем о том, что рыбы в России становится меньше. А все потому, что та отрасль, которая отвечает за разведение рыбы — аквакультура (рыбоводство) в России в полном упадке. Такой вывод можно сделать, изучив результаты исследования рыбохозяйственного комплекса России учеными всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). В 2024 году объем производства товарной аквакультуры в России упал на 6,2%. Больше всего пострадала марикультура (разведение и выращивание рыб, моллюсков, ракообразных, водорослей и других водных организмов в солёной воде — Прим.ред.), ее результат уменьшился на 14,4%.

Корреспондент 161.RU спросил у экспертов в этой области, с чем связан такой спад и какие перспективы есть у рыбного хозяйства в России.

В России основными объектами товарной аквакультуры являются: лососевые виды рыб (форель, семга);

карповые и растительноядные виды рыб;

другие ценные гидробионты * ;

осетровые виды рыб. * Гидробионты — это организмы, приспособленные к обитанию в водной среде (пресной или морской) в течение всего жизненного цикла или его части. Включают растения (водоросли), животных (рыбы, моллюски, ракообразные) и микроорганизмы.

«Вы когда-нибудь видели, чтобы осетровые ели траву?»

Успешное развитие аквакультуры во многом связано с производством комбикормов, с чем у отечественных производителей есть трудности. Первая причина спада — дефицит кормовой рыбной муки, основного ингредиента в рыбных кормах. Почти 90% от объемов производства в России экспортируется в страны Юго-Восточной Азии. А оставшиеся 10% используются в кормах для других животных.

«Рыбная мука всегда делалась из отходов производства: головы, потроха или непищевой рыбы. И всё это сырье перегружается прямо в океане с борта на борт, но не попадает в Россию вообще. Сегодня рыбакам-промысловикам в сто раз выгоднее продать сырье для производства рыбной муки норвежцам, которые свои два миллиона тонн семги выращивают на рыбной муке, выловленной в основном российскими рыбаками», — рассказал корреспонденту 161.RU президент ассоциации «Большая рыба» Александр Ершов.

Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Ориентированность именно на сбыт нашего сырья Ершов объясняет его химическими особенностями. У нашей рыбной муки есть свойство «прогоркать»: это вызвано окислением жиров. Пока рыбная мука дойдет до отечественного потребителя, она успеет испортиться.

Также нарушаются и условия хранения. Время, когда рыбе нужен основной корм, — лето. Хранится мука в металлическом ангаре, который в южных регионах прогревается до 50 градусов, из-за чего срок ее хранения значительно сокращается. При анализе качества становится ясно: такую муку применять нельзя. Поэтому отечественные производители делают комбикорм без нее, и это плохо.

«И ты уже кормишь рыбу не высокобелковой пищей, а практически ядом. Мы стараемся решить эту проблему: у нас свое производство комбикормов. В их производстве мы сталкиваемся с откровенным контрафактом — протеин есть, а рыбной муки нет. Поэтому мы пытаемся сбалансировать питание для рыбы за счет естественной кормовой базы. Но это может сделать только прудовое рыболовство. А осетроводство лишено такой возможности», — добавил Александр Ершов.

Естественная кормовая база — это совокупность водных организмов (зоопланктон, зообентос, фитопланктон, перифитон), обеспечивающих питание и рост рыбы в водоеме. Основу составляют дафнии, циклопы, мотыль, личинки насекомых, улитки, черви и мягкая растительность, обеспечивающие высокую рыбопродуктивность.

«Мы кормим рыбу зерном»

Ученые сейчас проводят исследования по замене рыбной муки в кормах на компоненты, полученные из глубокой переработки мяса животных и птиц, насекомых, зерна и бобовых. Они способны заменить до 40% рыбной муки в составе комбикормов. Однако у экспертов в области аквакультуры такие «замены» вызывают вопросы.

«Мне точно известно, что, если я кормлю товарную рыбу зерном, это будет не так продуктивно. У карпа не хватит аминокислот, чтобы строить рыбье мясо, свое тело. Он будет жирный, противный. Вроде рыба и красивая, а толку нет. Я ограничен: для увеличения рыбопродуктивности мне надо давать корм с высоким содержанием белка. Тем не менее, поскольку мы не имеем такого комбикорма и он дороже, мы кормим рыбу зерном», — поделился с нами Ершов.

С карпами и растительноядными видами рыб ситуация проще, чем с осетровыми. Они могут питаться растительным белком и использовать естественную кормовую базу, что несвойственно природе осетровых.

«Вы когда-нибудь видели, чтобы осетровые ели траву? В природе осетровые — хищники. Конечно, можно заменить основу на растительные жиры. Но как это будет сказываться на результатах выращивания? На мой взгляд — плохо. Сейчас наши сделают таким образом: они выпустят миллион тонн, начнут распространять, и люди будут брать, экспериментировать. И в итоге годика через три скажут: „Нет, это не вариант. Лучше мы заплатим за европейские корма дороже, но уверенно будем знать, что наша рыба прирастет на конкретный предполагаемый процент“», — рассказал корреспонденту 161.RU учредитель компании «ОФИ» Владимир Козлов.

Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Пора равняться на Китай

Также для осетра очень важно, чтобы корм долго сохранял свою форму. Эта рыба питается со дна. Пока корм доходит до нужной глубины, он не должен превращаться в кашу. Отечественные корма пока что не могут этого дать.

«За последние два года мы экспериментировали с разными кормами от трех разных отечественных производителей. Один даже был из Азовского района. Мы специально выделяли группу испытуемых и сделали для себя вывод: пока что все эти предложения, которые к нам поступали по отечественным кормам, не такого качества, как зарубежные аналоги», — отметил учредитель ОФИ.

ООО «ОФИ» основано 9 июня 2020 года и зарегистрировано в Ростове-на-Дону. Компания занимается пресноводным индустриальным рыбоводством — выращивает и реализует осетровые виды рыб (белуга, стерлядь, осётр, гибридные формы). Учредитель и генеральный директор — Владимир Николаевич Козлов. На сегодняшний день компания — один из основных производителей икры в Ростовской области.

По словам Козлова, крупнейшие мировые заводы по производству осетровых кормов сегодня находятся в Китае. Показатели их сырья высоки и успешны, по качеству и эффективности они вполне могут быть сопоставимы с европейскими.

«В этом году нам удалось по параллельному импорту договориться, чтобы нам привезли европейские корма, пусть в небольшом количестве, но хоть что-то. Также мы вполне серьезно рассматриваем возможность привезти китайские аналоги. Китай на сегодняшний день выращивает и содержит самое большое осетровое стадо в мире. И китайцы кормят его своей продукцией», — добавил Владимир Николаевич.

«Можно, конечно, украсть»

Аналогичная проблема и с рыбьим жиром. Эту проблему ученые ВНИРО предлагают решить, заменив его на смесь льняного и рапсового масел. Недостаток качественных кормовых добавок связан с зависимостью от импортных аминокислот и витаминов. У нас также практически отсутствует производство хелатных минеральных добавок, которые влияют на биодоступность и усвояемость микроэлементов в организме рыб, и каротиноидов, придающих мясу рыб окрас и улучшающих иммунитет рыб. Их производят в основном в Швейцарии, Голландии и КНР.

Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

По словам Козлова, традиционно корма для осетров состоят из четырех частей. Одна из них — микроэлементы. Ученые должны совместить микроэлементы так, чтобы они сохранили свои полезные свойства. И это непростая задача для разработчиков.

«Можно, конечно, украсть технологии, да? Однако это можно сделать только частично. Надо еще и перекупить человека, который в следующие 5 лет покажет, как этими технологиями пользоваться, что действительно приведет к успеху. Всё это стоит денег. Тот, кто готов будет потратить первые 10 миллионов долларов на то, чтобы сэкономить себе 70 лет, тот научится делать качественные корма в России. А если это пройти своим путем, постепенно натыкаясь на ошибки, то еще лет 30–40 уйдет на разработку, не меньше», — подчеркнул Владимир Козлов.

Однако даже такие способы — всего лишь часть решения. Для того чтобы полноценно что-то «украсть», нужно будет изучить и внедрить информацию, которую последовательно и постепенно собирали в Европе, 20–30 лет. Это будет дорого, потребует времени, и всё равно не будет полноценно. В Китае этот путь прошли за 40 лет. Первые попытки по разведению осетровых там начали в 90-х.

«Дешевле купить, а не делать самим»

До 2022 года 80% комбикормов для аквакультуры импортировалось к нам из Норвегии, Дании, Финляндии, Франции и других европейских стран. После введения санкций зарубежные компании прекратили поставки.

«Сегодня аквакультуры в мире больше, чем промысла: направление набирает обороты, добывается больше белка. Однако ее доля растет везде, кроме России. Потому что Норвегия, Чили, Перу, Вьетнам производят аквакультуры в десятки раз больше, чем в нашей великой и могучей стране. Мы всегда почему-то считали, что так дешевле — купить хорошие корма, а не делать их самим», — сказал Ершов.

Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Объемы производства отечественных комбикормов, исходя из отчета, увеличились: в 2023 году российские предприятия выпустили 50 тысяч тонн, а в 2024-м — уже более 100 тысяч тонн.

Козлов считает, что исследований в области влияния отечественного корма на все стадии развития рыбы недостаточно. Традиционно такие мероприятия занимают порядка 8 лет. А европейские ученые оттачивали технологии почти 80 лет.

«Посмотрите, как у нас быстро появились заводы и корма. Три года — и всё есть. То есть никто из них эти дорогие исследования вообще не делал. Сейчас отдельные компании начнут пользоваться этими разработками. А потом окажется, что исследования никто не делал, уже пошла негативная репутация об этих кормах и крыть ее нечем», — заключил Козлов.

Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Прогнозы ученых

Несмотря на удручающие прогнозы производителей аквакультуры, ученые ВНИРО придерживаются иной точки зрения. Они считают, что перспективы развития аквакультуры в России огромны. Для того чтобы наладить все процессы, нам понадобится всего 4 года.

К 2030 году мы сможем: практически полностью (до 90%) заменить зарубежные корма на отечественные;

повысить качество отечественных комбикормов;

снизить затраты на производство;

заменить до 50% рыбной муки и рыбного жира на продукты микробиосинтеза, растительного белка и масел, белка насекомых;

увеличить объемы продукции различных объектов аквакультуры (карповые, осетровые, сиговые, судак, ракообразные и др.).

Таким образом, к 2030 году обеспеченность аквакультуры отечественными рыбными комбикормами может достичь 90%, считают ученые.