«Кормишь не высокобелковой пищей, а практически ядом». Ученые оценили состояние рыбного хозяйства в России

Мы постоянно пишем о том, что рыбы в России становится меньше. А все потому, что та отрасль, которая отвечает за разведение рыбы — аквакультура (рыбоводство) в России в полном упадке. Такой вывод можно сделать, изучив результаты исследования рыбохозяйственного комплекса России учеными всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). В 2024 году объем производства товарной аквакультуры в России упал на 6,2%. Больше всего пострадала марикультура (разведение и выращивание рыб, моллюсков, ракообразных, водорослей и других водных организмов в солёной воде — Прим.ред.), ее результат уменьшился на 14,4%.
Корреспондент 161.RU спросил у экспертов в этой области, с чем связан такой спад и какие перспективы есть у рыбного хозяйства в России.
В России основными объектами товарной аквакультуры являются:
лососевые виды рыб (форель, семга);
карповые и растительноядные виды рыб;
другие ценные гидробионты*;
осетровые виды рыб.
* Гидробионты — это организмы, приспособленные к обитанию в водной среде (пресной или морской) в течение всего жизненного цикла или его части. Включают растения (водоросли), животных (рыбы, моллюски, ракообразные) и микроорганизмы.
«Вы когда-нибудь видели, чтобы осетровые ели траву?»
Успешное развитие аквакультуры во многом связано с производством комбикормов, с чем у отечественных производителей есть трудности. Первая причина спада — дефицит кормовой рыбной муки, основного ингредиента в рыбных кормах. Почти 90% от объемов производства в России экспортируется в страны Юго-Восточной Азии. А оставшиеся 10% используются в кормах для других животных.
«Рыбная мука всегда делалась из отходов производства: головы, потроха или непищевой рыбы. И всё это сырье перегружается прямо в океане с борта на борт, но не попадает в Россию вообще. Сегодня рыбакам-промысловикам в сто раз выгоднее продать сырье для производства рыбной муки норвежцам, которые свои два миллиона тонн семги выращивают на рыбной муке, выловленной в основном российскими рыбаками», — рассказал корреспонденту 161.RU президент ассоциации «Большая рыба» Александр Ершов.
Ориентированность именно на сбыт нашего сырья Ершов объясняет его химическими особенностями. У нашей рыбной муки есть свойство «прогоркать»: это вызвано окислением жиров. Пока рыбная мука дойдет до отечественного потребителя, она успеет испортиться.
Также нарушаются и условия хранения. Время, когда рыбе нужен основной корм, — лето. Хранится мука в металлическом ангаре, который в южных регионах прогревается до 50 градусов, из-за чего срок ее хранения значительно сокращается. При анализе качества становится ясно: такую муку применять нельзя. Поэтому отечественные производители делают комбикорм без нее, и это плохо.
«И ты уже кормишь рыбу не высокобелковой пищей, а практически ядом. Мы стараемся решить эту проблему: у нас свое производство комбикормов. В их производстве мы сталкиваемся с откровенным контрафактом — протеин есть, а рыбной муки нет. Поэтому мы пытаемся сбалансировать питание для рыбы за счет естественной кормовой базы. Но это может сделать только прудовое рыболовство. А осетроводство лишено такой возможности», — добавил Александр Ершов.
Естественная кормовая база — это совокупность водных организмов (зоопланктон, зообентос, фитопланктон, перифитон), обеспечивающих питание и рост рыбы в водоеме. Основу составляют дафнии, циклопы, мотыль, личинки насекомых, улитки, черви и мягкая растительность, обеспечивающие высокую рыбопродуктивность.
«Мы кормим рыбу зерном»
Ученые сейчас проводят исследования по замене рыбной муки в кормах на компоненты, полученные из глубокой переработки мяса животных и птиц, насекомых, зерна и бобовых. Они способны заменить до 40% рыбной муки в составе комбикормов. Однако у экспертов в области аквакультуры такие «замены» вызывают вопросы.
«Мне точно известно, что, если я кормлю товарную рыбу зерном, это будет не так продуктивно. У карпа не хватит аминокислот, чтобы строить рыбье мясо, свое тело. Он будет жирный, противный. Вроде рыба и красивая, а толку нет. Я ограничен: для увеличения рыбопродуктивности мне надо давать корм с высоким содержанием белка. Тем не менее, поскольку мы не имеем такого комбикорма и он дороже, мы кормим рыбу зерном», — поделился с нами Ершов.
С карпами и растительноядными видами рыб ситуация проще, чем с осетровыми. Они могут питаться растительным белком и использовать естественную кормовую базу, что несвойственно природе осетровых.
«Вы когда-нибудь видели, чтобы осетровые ели траву? В природе осетровые — хищники. Конечно, можно заменить основу на растительные жиры. Но как это будет сказываться на результатах выращивания? На мой взгляд — плохо. Сейчас наши сделают таким образом: они выпустят миллион тонн, начнут распространять, и люди будут брать, экспериментировать. И в итоге годика через три скажут: „Нет, это не вариант. Лучше мы заплатим за европейские корма дороже, но уверенно будем знать, что наша рыба прирастет на конкретный предполагаемый процент“», — рассказал корреспонденту 161.RU учредитель компании «ОФИ» Владимир Козлов.
Пора равняться на Китай
Также для осетра очень важно, чтобы корм долго сохранял свою форму. Эта рыба питается со дна. Пока корм доходит до нужной глубины, он не должен превращаться в кашу. Отечественные корма пока что не могут этого дать.
«За последние два года мы экспериментировали с разными кормами от трех разных отечественных производителей. Один даже был из Азовского района. Мы специально выделяли группу испытуемых и сделали для себя вывод: пока что все эти предложения, которые к нам поступали по отечественным кормам, не такого качества, как зарубежные аналоги», — отметил учредитель ОФИ.
ООО «ОФИ» основано 9 июня 2020 года и зарегистрировано в Ростове-на-Дону. Компания занимается пресноводным индустриальным рыбоводством — выращивает и реализует осетровые виды рыб (белуга, стерлядь, осётр, гибридные формы).
Учредитель и генеральный директор — Владимир Николаевич Козлов. На сегодняшний день компания — один из основных производителей икры в Ростовской области.
По словам Козлова, крупнейшие мировые заводы по производству осетровых кормов сегодня находятся в Китае. Показатели их сырья высоки и успешны, по качеству и эффективности они вполне могут быть сопоставимы с европейскими.
«В этом году нам удалось по параллельному импорту договориться, чтобы нам привезли европейские корма, пусть в небольшом количестве, но хоть что-то. Также мы вполне серьезно рассматриваем возможность привезти китайские аналоги. Китай на сегодняшний день выращивает и содержит самое большое осетровое стадо в мире. И китайцы кормят его своей продукцией», — добавил Владимир Николаевич.
«Можно, конечно, украсть»
Аналогичная проблема и с рыбьим жиром. Эту проблему ученые ВНИРО предлагают решить, заменив его на смесь льняного и рапсового масел. Недостаток качественных кормовых добавок связан с зависимостью от импортных аминокислот и витаминов. У нас также практически отсутствует производство хелатных минеральных добавок, которые влияют на биодоступность и усвояемость микроэлементов в организме рыб, и каротиноидов, придающих мясу рыб окрас и улучшающих иммунитет рыб. Их производят в основном в Швейцарии, Голландии и КНР.
По словам Козлова, традиционно корма для осетров состоят из четырех частей. Одна из них — микроэлементы. Ученые должны совместить микроэлементы так, чтобы они сохранили свои полезные свойства. И это непростая задача для разработчиков.
«Можно, конечно, украсть технологии, да? Однако это можно сделать только частично. Надо еще и перекупить человека, который в следующие 5 лет покажет, как этими технологиями пользоваться, что действительно приведет к успеху. Всё это стоит денег. Тот, кто готов будет потратить первые 10 миллионов долларов на то, чтобы сэкономить себе 70 лет, тот научится делать качественные корма в России. А если это пройти своим путем, постепенно натыкаясь на ошибки, то еще лет 30–40 уйдет на разработку, не меньше», — подчеркнул Владимир Козлов.
Однако даже такие способы — всего лишь часть решения. Для того чтобы полноценно что-то «украсть», нужно будет изучить и внедрить информацию, которую последовательно и постепенно собирали в Европе, 20–30 лет. Это будет дорого, потребует времени, и всё равно не будет полноценно. В Китае этот путь прошли за 40 лет. Первые попытки по разведению осетровых там начали в 90-х.
«Дешевле купить, а не делать самим»
До 2022 года 80% комбикормов для аквакультуры импортировалось к нам из Норвегии, Дании, Финляндии, Франции и других европейских стран. После введения санкций зарубежные компании прекратили поставки.
«Сегодня аквакультуры в мире больше, чем промысла: направление набирает обороты, добывается больше белка. Однако ее доля растет везде, кроме России. Потому что Норвегия, Чили, Перу, Вьетнам производят аквакультуры в десятки раз больше, чем в нашей великой и могучей стране. Мы всегда почему-то считали, что так дешевле — купить хорошие корма, а не делать их самим», — сказал Ершов.
Объемы производства отечественных комбикормов, исходя из отчета, увеличились: в 2023 году российские предприятия выпустили 50 тысяч тонн, а в 2024-м — уже более 100 тысяч тонн.
Козлов считает, что исследований в области влияния отечественного корма на все стадии развития рыбы недостаточно. Традиционно такие мероприятия занимают порядка 8 лет. А европейские ученые оттачивали технологии почти 80 лет.
«Посмотрите, как у нас быстро появились заводы и корма. Три года — и всё есть. То есть никто из них эти дорогие исследования вообще не делал. Сейчас отдельные компании начнут пользоваться этими разработками. А потом окажется, что исследования никто не делал, уже пошла негативная репутация об этих кормах и крыть ее нечем», — заключил Козлов.
Прогнозы ученых
Несмотря на удручающие прогнозы производителей аквакультуры, ученые ВНИРО придерживаются иной точки зрения. Они считают, что перспективы развития аквакультуры в России огромны. Для того чтобы наладить все процессы, нам понадобится всего 4 года.
К 2030 году мы сможем:
практически полностью (до 90%) заменить зарубежные корма на отечественные;
повысить качество отечественных комбикормов;
снизить затраты на производство;
заменить до 50% рыбной муки и рыбного жира на продукты микробиосинтеза, растительного белка и масел, белка насекомых;
увеличить объемы продукции различных объектов аквакультуры (карповые, осетровые, сиговые, судак, ракообразные и др.).
Таким образом, к 2030 году обеспеченность аквакультуры отечественными рыбными комбикормами может достичь 90%, считают ученые.
В отчете ВНИРО они также затронули объем вылова и добычи, их распределение по регионам, основные виды рыб и биологических ресурсов. Общий объем добычи водных биоресурсов российскими пользователями во всех районах промысла в 2024 году снизился на 8%. Азово-Черноморский филиал оказался на 6-м месте из 8 по распределению вылова в России. Объем добычи в округе составил 0,7% от общероссийского. Полностью ознакомиться с результатами исследования можно в этом материале.