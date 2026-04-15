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Экономика Кризис-2026 Эксперт «Пощады никому не будет!» Как налоговая будет следить за нашими деньгами и всеми расходами

«Пощады никому не будет!» Как налоговая будет следить за нашими деньгами и всеми расходами

Переводы физлиц — это уже не личное дело каждого

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Россияне переводят все расчеты в наличку | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUРоссияне переводят все расчеты в наличку | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Россияне переводят все расчеты в наличку

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

Готовьтесь: государство всерьез берется за переводы между физлицами. Не в теории и не «когда-нибудь», а прямо сейчас. Деньги, которые еще вчера спокойно «гуляли» между картами, теперь могут стать поводом для вызова в ФНС и крайне неудобных вопросов. И это не преувеличение — это новая модель налогового контроля, где расходы становятся не менее важны, чем доходы.

30 марта 2026 года правительство внесло в Госдуму очередной законопроект о поправках в Налоговый кодекс. Его ключевая идея — расширить доступ ФНС к данным о счетах физических лиц. Это значит, что налоговая сможет не просто запрашивать информацию в отдельных случаях, а фактически анализировать движение средств: кто, кому, сколько и как часто переводит деньги.

Еще недавно переводы между картами казались чем-то личным: отправил другу, получил оплату за подработку, перевел родителям — и всё это оставалось где-то «внутри банковской системы», без лишнего внимания. Теперь правила меняются. Причем быстро и системно. Государство делает шаг, который может кардинально изменить отношение к деньгам — не только к доходам, но и к расходам. Подробности — в материале MSK1.RU.

От деклараций к реальной жизни: новая логика контроля

Государство постепенно уходит от старой модели, где главным источником информации были декларации и отчетность, и переходит к анализу фактической жизни человека. И этого давно стоило ждать.

«Так что новость о том, что ФНС получает возможность видеть транзакции физических лиц, выглядит не как разовая мера, а как логичное продолжение уже сформировавшегося курса — перехода от контроля доходов к контролю расходов», — говорит основатель агентства по управлению рисками ООО «Секвойя Групп» Максим Гмыря в беседе с MSK1.RU.

Доходы можно скрыть, занизить, «размазать» по разным источникам. А вот расходы — это уже отражение реальной жизни. Человек может официально зарабатывать немного, но при этом активно тратить: покупать технику, путешествовать, инвестировать, переводить крупные суммы.

«Это более точечный и показательный инструмент: именно расходы дают реальную картину уровня жизни человека», — объясняет Гмыря логику ФНС. По сути, налоговая начинает смотреть не на цифры в отчетах, а на поведенческую модель.

Именно здесь появляется ключевой механизм: сопоставление. Если официальные доходы и реальные траты не совпадают — система это фиксирует. И дальше уже вопрос времени.

«Если расходы существенно превышают задекларированные доходы, это автоматически становится поводом для вопросов со стороны государства», — говорит Гмыря.

Причем надеяться на то, что за вами не придут, если тратите мало, — наивно. Современные цифровые инструменты позволяют обрабатывать огромные массивы данных, выявлять аномалии и строить поведенческие модели. В результате контроль становится не просто жестче, а умнее. Переводы между физлицами, подработки, неформальные доходы — всё это неумолимо выведут из тени.

«Ждать дождичка в четверг». А насколько жесткой будет ФНС

Насколько всё это будет жестко применяться? Финансист, инвестиционный банкир Евгений Коган уверен, что рассчитывать на мягкость ФНС сейчас не приходится. У налоговой на этот год серьезные планы по штрафам и доначислениям. А значит, контроль будет не формальным, а вполне прикладным.

«Пощады никому не будет! Ждать от налоговой сейчас либерализма — это типа ждать дождичка в четверг», — иронизирует Коган. По его словам, контроль будет массовым. Причем под внимание попадут и физлица, и компании.

Коган связывает эту показную жесткость ФНС напрямую с бюджетными показателями. Дефицит растет, и государству нужны дополнительные поступления. В таких условиях налоговая система становится одним из главных инструментов.

Отвечая на вопрос, когда можно ждать послаблений, Коган и доли оптимизма не оставляет: «Пока такой дефицит бюджета и пока на налогах очень серьезный прессинг».

Большой брат, в общем, становится всё реальнее, сходятся и Гмыря, и Коган. Государство скоро будет видеть всю вашу финансовую жизнь — а значит, и просто всю жизнь. И похоже, этот тотальный контроль теперь с нами надолго.

А вы опасаетесь тотального контроля за своими переводами?

Не знаю, ничего противозаконного не делаю
Давно перешли на наличку
Нет
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Дмитрий Капустин
Налоговая проверка Налоговая реформа Контрольно-надзорная деятельность Деньги с банковских карточек Перевод с карты на карту
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Комментарии
30
Гость
15 апреля, 14:42
МАХ им в помощь
Гость
15 апреля, 14:07
Упс 🤣🤣🤣
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Гость
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