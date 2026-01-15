НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Чтобы на кофеек хватало. Сколько нужно зарабатывать для достойной жизни — отвечает экономист

А вы столько получаете?

192

Экономист назвал круглую сумму

Источник:

Кирилл Кушнов / E1.RU

Экономист Максим Марамыгин назвал сумму зарплаты, которую считает достаточной для комфортной жизни в регионах России. По его мнению, 100 тысяч рублей должно хватать, чтобы закрывать все свои основные потребности.

«Назову просто круглую цифру. В районе 100 тысяч рублей должно быть, чтобы достойно жить. Мы исходим из того, что зарплата должна помочь решить все бытовые вопросы: покушать, одеться цивилизованно, хотя бы раз в неделю в кафешечку зайти, кофеек попить в цивильной обстановке, выполнить кредитные обязательства за телефон, за квартиру, может быть, за машину. Что-то, возможно, отложить на отпуск — необязательно на Мальдивах или на Бали», — ответил профессор УрГЭУ Максим Марамыгин.

А вы зарабатываете 100 тысяч рублей в месяц?

Да
Нет

Год назад эксперт в ответ на аналогичный вопрос называл сумму в 7080 тысяч рублей.

ПО ТЕМЕ
Ирина ПорозоваИрина Порозова
Ирина Порозова
Редактор раздела «Бизнес»
Деньги Зарплата Максим Марамыгин Доход
Комментарии
7
Гость
19 минут
Сначала надо описать достойную жизнь,а уж потом эту статью ни о чём.
Гость
15 минут
ну, для ярика 100К вполне себе норм. выше медианы в 2 раза точно.
Читать все комментарии
Гость
Рекомендуем