Чтобы на кофеек хватало. Сколько нужно зарабатывать для достойной жизни — отвечает экономист

Экономист Максим Марамыгин назвал сумму зарплаты, которую считает достаточной для комфортной жизни в регионах России. По его мнению, 100 тысяч рублей должно хватать, чтобы закрывать все свои основные потребности.

«Назову просто круглую цифру. В районе 100 тысяч рублей должно быть, чтобы достойно жить. Мы исходим из того, что зарплата должна помочь решить все бытовые вопросы: покушать, одеться цивилизованно, хотя бы раз в неделю в кафешечку зайти, кофеек попить в цивильной обстановке, выполнить кредитные обязательства за телефон, за квартиру, может быть, за машину. Что-то, возможно, отложить на отпуск — необязательно на Мальдивах или на Бали», — ответил профессор УрГЭУ Максим Марамыгин.