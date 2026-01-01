«Я сделан на радость людям»: как на самом деле снимали нового «Буратино»

Есть стойкое ощущение, что самого Буратино писали с Вани Дмитриенко Источник: кадр из фильма «Буратино» (6+), реж. Игорь Волошин, НМГ, Art Pictures Studio, 2025 год

В последнее время в России всё активнее снимают экранизации любимых детьми и взрослыми (чаще даже взрослыми) сказок. В этом можно убедиться, всего лишь взглянув хотя бы на то, что показывают в кинотеатрах в январские праздники. Да и в остальные дни в году экранизаций хватает.

Когда за спинами режиссеров остались Изумрудный город со всеми его волшебниками и ведьмами, солдаты с их огнивами, Алисы в Стране чудес и прочие, они решили взяться за Буратино. В последний раз известную сказку Алексея Толстого экранизировали 50 лет назад. За это время и технологии сделали шажок вперед, и трава в объективах стала зеленее, и с компьютерной графикой художники научились более-менее обращаться.

Но новый «Буратино» не из тех фильмов, что нарисовали на компьютере, наплевав на зрителей. Что стоит за созданием картины, мы вам сейчас и расскажем.

Герой, которого не было в кадре

Фильм «Буратино» задумывался не как копирование знакомых сцен, а как аккуратный разговор с оригиналом Алексея Толстого и с советской версией 1975 года, отметившей в 2025 году полувековой юбилей.

Создатели сразу сделали ставку на сочетание ручной работы и современных технологий. По словам команды, задача была простой только на бумаге — показать сказочный мир так, чтобы он выглядел живым и при этом не потерял узнаваемости.

Источник: кадр из фильма «Буратино» (6+), реж. Игорь Волошин, НМГ, Art Pictures Studio, 2025 год

Во время съемок главный герой редко присутствовал на площадке в привычном смысле. Его экранный облик собирался в цифровой среде, а за основу движений и эмоций брали работу живого исполнителя. Эту задачу доверили новой «папиной дочке» Виталии Корниенко, поскольку она легко справлялась с физической нагрузкой и точно контролировала пластику.

Подготовка к съемочному дню начиналась заранее и состояла из нескольких обязательных этапов. Часть времени уходила на разметку лица для фиксации мимики, затем следовала сборка технического костюма с датчиками и камерой. При этом создатели не стремились полностью повторить внешность актрисы: при создании модели использовали сканирование сына режиссера Игоря Волошина, чтобы персонаж не выглядел прямым отражением одного человека.

Каждый эпизод снимали поэтапно. Сцену сначала разыгрывали с актрисой, затем повторяли без нее, а в отдельных моментах использовали сразу несколько физических дублеров — деревянного, пластмассового и вариант для работы с хромакеем. Такая схема помогала аккуратно соединить живую съемку и цифровые элементы.

Город, построенный с нуля

Источник: кадр со съемок фильма «Буратино»

Создатели сделали принципиальный выбор в пользу реальных декораций. Пока главный персонаж собирался в цифровой среде, для съемок решили построить полноценное пространство. В кинопарке «Москино» за несколько месяцев появилась масштабная локация, стилизованная под европейский город рубежа XIX и XX веков, общей площадью около 7000 квадратных метров.

На этой территории разместили сразу несколько ключевых точек: площадь с фонтанами, торговую улицу, тратторию, театр Карабаса и мастерскую папы Карло. Федор Бондарчук, работавший в этих условиях, обращал внимание, что даже покрытие улиц сделали из настоящего камня, из-за чего сцены в кадре воспринимаются иначе — и визуально, и по звуку.

Отдельным проектом стал театр Карабаса. Его пространство площадью 600 квадратных метров рассчитали на 147 мест и спроектировали так, чтобы съемка была возможна с любого угла. Помимо этого, в павильонах дополнительно возвели каморку Карло и отдельную локацию для подводных эпизодов с черепахой Тортиллой.

Грим, который мешал узнавать коллег

Источник: кадр со съемок фильма «Буратино»

Проработка внешнего вида героев требовала значительных затрат времени. Даже базовые образы редко удавалось подготовить быстрее чем за час. Самым трудоемким оказался Карабас-Барабас: его грим включал сложные накладки и массивную бороду длиной 125 сантиметров, поэтому на подготовку уходило около двух часов. За съемочный период таких бород использовали три.

Александр Петров вспоминал, что иногда грим срабатывал слишком хорошо.

— Я думаю, что за мужик на меня так смотрит? Что ему надо от меня? Какой-то, наверное, артист массовых сцен так вжился в образ в этой «стране дураков». Думаю, просто не буду обращать внимания на этого странного мужика с этим странным голосом. И потом в какой-то момент вдруг понимаю: «Да нет, не может быть! Федор Сергеевич, это вы?!» И появляется его эта гениально-наглая улыбка, которую невозможно не узнать даже сквозь грим, — рассказал Петров.

Костюмы — настоящий антиквариат

Источник: кадр со съемок фильма «Буратино»

Работа над внешностью Буратино стартовала со случайной находки. В антикварном магазине художник по костюмам Надежда Васильева обратила внимание на старый ботинок вишневого оттенка, который стал отправной точкой для цветового решения персонажа. Остальные элементы собирали из неожиданных материалов: верхнюю одежду сделали из бархатной ткани, рубашку — из печатной афиши, а для брюк использовали обивку стула.

Папа Карло в исполнении Александра Яценко одет просто и неброско. Куртку персонажа собрали из разных фактур, а жилет и колпак сделали вручную, чтобы подчеркнуть его скромный уклад и уютную атмосферу дома.

Арлекин в исполнении Рузиля Минекаева получил нарочито эксцентричный облик. Его костюм составили из разноцветных геометрических фрагментов с фантастическими существами, которые вышивали вручную и затем намеренно приводили в «поживший» вид. Завершает образ небольшая фарфоровая фигурка с колокольчиком, закрепленная на головном уборе персонажа.

Артемон у Марка Эйдельштейна — персонаж на стыке эстетик: потертая кожаная куртка сочетается с рубашкой с жабо, а образ строится на контрасте грубого и изящного.

Источник: кадр со съемок кинофильма «Буратино» (6+), реж. Игорь Волошин, «Водород», «НМГ», Art Pictures Studio при поддержке «Фонда кино», 2025 год; Kinopoisk.ru

Образ Мальвины у Анастасии Талызиной выстроен вокруг сложного корсета с декоративными элементами из фарфора и стекла. Для съемок актрисе подобрали специальные линзы, чтобы визуальные детали не спорили между собой. Пьеро в исполнении Степана Белозерова дополнили редкой деталью — воротником, привезенным из региона, где подобные элементы когда-то использовались в повседневной одежде.

Внешний облик Базилио формировали как образ человека (кота), которому давно не везет, но который упорно держится за прежний лоск. В процессе художники пересмотрели около двух десятков вариантов усов, прежде чем остановились на финальном. Неожиданным решением стал и выбор Льва Зулькарнаева на роль Дуремара — героя намеренно омолодили, добавив рыжую бороду, веснушки и подчеркнутые черты лица.

Помимо знакомых героев, в истории задействовали новых персонажей — троицу тараканов по имени Алессандро, Антон и Джованни. Озвучиванием этих ролей занимались Николай Дроздов, Антон Шастун и Ваня Дмитриенко.

Источник: кадр со съемок фильма «Буратино»