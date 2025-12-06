Аллегрова в блестящем платье, Shaman с Лепсом и Киркоров в стразах. Как в Москве проходит фестиваль «Песня года»: онлайн-репортаж

В субботу, 6 декабря, в московском дворце «Мегаспорт» проходит концерт «Песня года». На фестивале звучат хиты, которые в течение года набирали миллионы прослушиваний и удерживались в верхних строчках чартов. Сегодняшний концерт ведут Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев.

Среди хедлайнеров этого вечера: Филипп Киркоров, Николай Басков, Григорий Лепс, SHAMAN, Ирина Аллегрова, Сергей Лазарев, Дима Билан, Алексей Чумаков, Полина Гагарина и многие другие исполнители.

В онлайн-репортаже мы рассказываем, что происходит на масштабном музыкальном концерте.