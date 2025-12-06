НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Ярославле
Погода+3°

пасмурно, без осадков

ощущается как 0

0 м/c,

 761мм 93%
Подробнее
2 Пробки
USD 76,09
EUR 88,70
Экопроекты российских компаний
Экстренное предупреждение о погоде
«Умные решения»
Променяли Сочи на Ярославль
Что подарить и как отметить Новый год
Проверка из-за реорганзации
Пожар в супермаркете
Закрывали аэропорт
Украшаем дом к Новому году
Культура Онлайн-трансляция Аллегрова в блестящем платье, Shaman с Лепсом и Киркоров в стразах. Как в Москве проходит фестиваль «Песня года»: онлайн-репортаж

Аллегрова в блестящем платье, Shaman с Лепсом и Киркоров в стразах. Как в Москве проходит фестиваль «Песня года»: онлайн-репортаж

Рассказываем, кто из артистов выступил на масштабном концерте

170

В субботу, 6 декабря, в московском дворце «Мегаспорт» проходит концерт «Песня года». На фестивале звучат хиты, которые в течение года набирали миллионы прослушиваний и удерживались в верхних строчках чартов. Сегодняшний концерт ведут Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев.

Среди хедлайнеров этого вечера: Филипп Киркоров, Николай Басков, Григорий Лепс, SHAMAN, Ирина Аллегрова, Сергей Лазарев, Дима Билан, Алексей Чумаков, Полина Гагарина и многие другие исполнители.

В онлайн-репортаже мы рассказываем, что происходит на масштабном музыкальном концерте.

Елена Халматова

А вот и главный патриотический певец России Shaman (Ярослав Дронов — Прим.ред). Недавно стало известно, что на него и супругу Екатерину Мизулину готовилось покушение в Белгороде, концерты оказались сорваны.

Несмотря на пережитое потрясение, Дронов сегодня выступил на фестивале. Он исполнил свой драматичный хит «Сердце плачет и болит».

Источник:

StarHit.ru

Обсудить
Вера Борисова

Показываем огненный номер солистки Artik&Asti Севиль.

Источник:

StarHit.ru

Источник:

StarHit.ru

Обсудить
Вера Борисова

А вот и Николай Басков в темно-красном костюме. После выступления поклонники завалили его букетами цветов.

Аллегрова в блестящем платье, Shaman с Лепсом и Киркоров в стразах. Как в Москве проходит фестиваль «Песня года»: онлайн-репортаж | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUАллегрова в блестящем платье, Shaman с Лепсом и Киркоров в стразах. Как в Москве проходит фестиваль «Песня года»: онлайн-репортаж | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU
Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUИсточник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU
Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUИсточник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU
Источник:

StarHit.ru

Обсудить
Вера Борисова

На сцену вышла Ирина Аллегрова, она исполнила песню «У окна». Ну, наша! Ну, императрица!

Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUИсточник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU
Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUИсточник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU
Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Источник:

StarHit.ru

Обсудить
Вера Борисова

Сцена в «Мегаспорте» сегодня сверкает от количества пайеток, страз и блесток на платьях и пиджаках звезд.

Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUИсточник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU
Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUИсточник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU
Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUИсточник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Здесь и Филипп Киркоров в черном костюме с блестящими элементами на пиджаке, и Ани Лорак в закрытом темном платье, которое переливается под светом софитов, и Люся Чеботина в ярко-зеленом мини-платье.

Обсудить
Вера Борисова

Пока звезды общаются с прессой, ненадолго перенесемся в зрителей зал. Там уже выступают SHAMAN с Григорием Лепсом.

Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUИсточник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU
Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUИсточник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU
Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUИсточник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU
+1
Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUИсточник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU
Обсудить
Вера Борисова

Во время пресс-подхода Филипп Киркоров заявил, что не будет поднимать стоимость билетов на свои концерты. Он также сказал, что они всегда были по демократичным ценам. Например, на его выступление в феврале можно купить билет от 3 до 17 тысяч рублей.

Источник:

StarHit.ru

«Зачем поднимать цены? У меня всегда были демократичные цены на билеты, — сказал Киркоров. — Не отличался тем барыжничеством, чтобы миллионы зарабатывать на концертах. Я зарабатываю на другом».

Обсудить
Вера Борисова

Первые исполнители уже на сцене. Посмотрите, как зажигают Лев Лещенко, Артур Пирожков, Люся Чеботина и другие артисты. Они исполняют «Песня остается с человеком» Иосифа Кобзона.

Источник:

StarHit.ru

Обсудить
Вера Борисова

А вот и певица Алсу вышла к журналистам в обтягивающем серебристом платье.

Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUИсточник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU
Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Источник:

StarHit.ru

Обсудить
Вера Борисова

На сцену московского дворца уже поднялись ведущие — Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева.

Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUИсточник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU
Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Обсудить
Включите поддержку JavaScript в браузере
Мы очень хотим показать больше новостей, но у Вас отключен JavaScript
ПО ТЕМЕ
Вера БорисоваВера Борисова
Вера Борисова
Корреспондент MSK1.RU
Песня года Выступление Певец
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
49 минут
Нынешняя "Песня года" и близко не стоит с настоящей "Песней года" десятилетиями назад. Не смотрим уже не знаю сколько времени, очень давно, после 90-х где-то. Когда переключали каналы и случайно попадали на эту "Песню...", смотрели буквально минуту-две и все, больше невозможно на ЭТО смотреть.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Людей попросту закредитовали»: юрист — о росте личных банкротств в России и о том, кого это меньше всего устраивает
Антон Канунников
Мнение
Ромком, который вы давно ждали: кому точно стоит посмотреть фильм «Сводишь с ума»
Анна Колотова
Мнение
«Старость не болезнь»: психолог о том, как не утратить молодость раньше времени
Лариса Паркина
Мнение
«Грозит заражением крови». Женщину с замершей беременностью направили на аборт, но врач сказала, что это грех
Екатерина Цой
Корреспондент VLADIVOSTOK1.RU
Мнение
Ор выше гор. Почему третий сезон «Метода» не вывозит — впечатления от первых серий
Зоя Кузнецова
главный редактор Ирсити.Ру
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление