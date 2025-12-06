Аллегрова в блестящем платье, Shaman с Лепсом и Киркоров в стразах. Как в Москве проходит фестиваль «Песня года»: онлайн-репортаж

В субботу, 6 декабря, в московском дворце «Мегаспорт» проходит концерт «Песня года». На фестивале звучат хиты, которые в течение года набирали миллионы прослушиваний и удерживались в верхних строчках чартов. Сегодняшний концерт ведут Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев.
Среди хедлайнеров этого вечера: Филипп Киркоров, Николай Басков, Григорий Лепс, SHAMAN, Ирина Аллегрова, Сергей Лазарев, Дима Билан, Алексей Чумаков, Полина Гагарина и многие другие исполнители.
В онлайн-репортаже мы рассказываем, что происходит на масштабном музыкальном концерте.
А вот и главный патриотический певец России Shaman (Ярослав Дронов — Прим.ред). Недавно стало известно, что на него и супругу Екатерину Мизулину готовилось покушение в Белгороде, концерты оказались сорваны.
Несмотря на пережитое потрясение, Дронов сегодня выступил на фестивале. Он исполнил свой драматичный хит «Сердце плачет и болит».
Показываем огненный номер солистки Artik&Asti Севиль.
А вот и Николай Басков в темно-красном костюме. После выступления поклонники завалили его букетами цветов.
На сцену вышла Ирина Аллегрова, она исполнила песню «У окна». Ну, наша! Ну, императрица!
Сцена в «Мегаспорте» сегодня сверкает от количества пайеток, страз и блесток на платьях и пиджаках звезд.
Здесь и Филипп Киркоров в черном костюме с блестящими элементами на пиджаке, и Ани Лорак в закрытом темном платье, которое переливается под светом софитов, и Люся Чеботина в ярко-зеленом мини-платье.
Пока звезды общаются с прессой, ненадолго перенесемся в зрителей зал. Там уже выступают SHAMAN с Григорием Лепсом.
Во время пресс-подхода Филипп Киркоров заявил, что не будет поднимать стоимость билетов на свои концерты. Он также сказал, что они всегда были по демократичным ценам. Например, на его выступление в феврале можно купить билет от 3 до 17 тысяч рублей.
«Зачем поднимать цены? У меня всегда были демократичные цены на билеты, — сказал Киркоров. — Не отличался тем барыжничеством, чтобы миллионы зарабатывать на концертах. Я зарабатываю на другом».
Первые исполнители уже на сцене. Посмотрите, как зажигают Лев Лещенко, Артур Пирожков, Люся Чеботина и другие артисты. Они исполняют «Песня остается с человеком» Иосифа Кобзона.
А вот и певица Алсу вышла к журналистам в обтягивающем серебристом платье.
На сцену московского дворца уже поднялись ведущие — Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева.