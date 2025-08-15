Плачут, несут цветы и кричат: «Перемен!» Фанаты собрались у стены Цоя и на кладбище в 35-ю годовщину смерти: фоторепортаж

Фанаты группы «Кино» почтили память Виктора Цоя у мемориала в центре Москвы Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Сегодня у стены Виктора Цоя на Арбате в Москве собрались десятки фанатов группы «Кино». В этот день 35 лет назад лидер музыкального проекта погиб в автокатастрофе под Ригой. Корреспондент MSK1.RU отправился к мемориалу музыканта и запечатлел, как поклонники вспоминают его.

Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

У стены Цоя в центре Москвы стоит группа ребят с гитарами в руках — они играют полюбившиеся многим песни «Перемен!», «Группа крови», «Пачка сигарет» и другие. Напротив полукругом стоят дети и взрослые, подпевая известные строчки. Некоторые из них взяли с собой плакаты и шарфы с названием группы «Кино».

Девушка Кристина, которая пришла в мерче группы, рассказала корреспонденту MSK1.RU, что слушает рок-музыку с десяти лет и особенно любит музыку группы «Кино».

«Возникло какое-то единение души. Виктор Робертович как-то проник в мою душу. Он прожил 28 лет. И вот 35 лет его нет, но он всё равно пророс корнями: его музыка, слова, движения, мысли, как он вел себя на сцене. Вот уже на протяжении многих лет он со мной», — рассказала фанатка группы Кристина.

Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

К мемориалу продолжают подходить люди. Они возлагают цветы, ручкой оставляют надписи на стене: «Цой жив». Художник Роман Яковлев оставил здесь портрет лидера группы с надписью «Живой гений». Он рассказал корреспонденту MSK1.RU, что работал над картиной с 2016 года и неоднократно переделывал ее, иногда забрасывал свое дело.

«После событий в апреле, когда был вандальный акт Паши Техника, я другую свою картину обнародовал, и мне такая волна от фанатов поддержки [пришла]. И я решил завершить начатое и закончил картину месяц назад. Я хотел передать энергию, что гении культуры вечные. У каждого человека есть период: кто-то проживет 30 лет, кто-то 60, кто-то 70 лет. А есть тот, кто остается вечным, — люди, которые несут в себе доброту, свет и поэзию. Цой — великий поэт. Простота этих строк трогает сердца и души, вы видите, что происходит через 35 лет», — рассказал MSK1.RU Роман.

13 апреля фанаты умершего рэпера Паши Техника изрисовали стену Виктора Цоя на Арбате. Яковлев был одним из активистов, которые помогли восстановить мемориал лидера группы «Кино».

Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

В Санкт-Петербурге, городе, где родился, жил и был похоронен Виктор Цой, сегодня также собрались поклонники его творчества. Они собрались на Богословском кладбище. Как сообщает «Фонтанка», у могилы лидера группы «Кино» стоят люди с портретами музыканта и тихо подпевают песни, вытирая слезы. Чуть поодаль сидят еще несколько человек в кругу. Они разговаривают, делятся воспоминаниями, играют на акустике и поют.

«Атмосфера одновременно грустная и теплая. Люди с трепетом вспоминают человека, который для многих остался жив в своих песнях. На могиле Цоя почти не осталось места для цветов, всё усыпано розами и гвоздиками», — отмечают корреспонденты издания.

+2