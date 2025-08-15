НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+23°C

Сейчас в Ярославле
Погода+23°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +21

0 м/c,

 755мм 44%
Подробнее
5 Пробки
USD 80,02
EUR 93,71
Снимают фильм в Ярославской области
Пропала мама с детьми. Онлайн
Афиша на выходные
Раскупили билеты на игру «Локомотива»
Незрячего не впустили в монастырь
Улицы под платные парковки
Что изменится в школах с 1 сентября
Когда откроют уличный бассейн в «Термолэнде»
Построят третий мост через Волгу
Мошенничество с землей
Культура Плачут, несут цветы и кричат: «Перемен!» Фанаты собрались у стены Цоя и на кладбище в 35-ю годовщину смерти: фоторепортаж

Плачут, несут цветы и кричат: «Перемен!» Фанаты собрались у стены Цоя и на кладбище в 35-ю годовщину смерти: фоторепортаж

15 августа лидер рок-группы «Кино» погиб в автокатастрофе

138
Написать комментарий
Фанаты группы «Кино» почтили память Виктора Цоя у мемориала в центре Москвы | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RUФанаты группы «Кино» почтили память Виктора Цоя у мемориала в центре Москвы | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Фанаты группы «Кино» почтили память Виктора Цоя у мемориала в центре Москвы

Источник:

Михаил Мечев / MSK1.RU

Сегодня у стены Виктора Цоя на Арбате в Москве собрались десятки фанатов группы «Кино». В этот день 35 лет назад лидер музыкального проекта погиб в автокатастрофе под Ригой. Корреспондент MSK1.RU отправился к мемориалу музыканта и запечатлел, как поклонники вспоминают его.

Источник: Михаил Мечев / MSK1.RUИсточник: Михаил Мечев / MSK1.RU
Источник: Михаил Мечев / MSK1.RUИсточник: Михаил Мечев / MSK1.RU
Источник: Михаил Мечев / MSK1.RUИсточник: Михаил Мечев / MSK1.RU
Источник:

Михаил Мечев / MSK1.RU

У стены Цоя в центре Москвы стоит группа ребят с гитарами в руках — они играют полюбившиеся многим песни «Перемен!», «Группа крови», «Пачка сигарет» и другие. Напротив полукругом стоят дети и взрослые, подпевая известные строчки. Некоторые из них взяли с собой плакаты и шарфы с названием группы «Кино».

Девушка Кристина, которая пришла в мерче группы, рассказала корреспонденту MSK1.RU, что слушает рок-музыку с десяти лет и особенно любит музыку группы «Кино».

«Возникло какое-то единение души. Виктор Робертович как-то проник в мою душу. Он прожил 28 лет. И вот 35 лет его нет, но он всё равно пророс корнями: его музыка, слова, движения, мысли, как он вел себя на сцене. Вот уже на протяжении многих лет он со мной», — рассказала фанатка группы Кристина.

Источник: Михаил Мечев / MSK1.RUИсточник: Михаил Мечев / MSK1.RU
Источник:

Михаил Мечев / MSK1.RU

К мемориалу продолжают подходить люди. Они возлагают цветы, ручкой оставляют надписи на стене: «Цой жив». Художник Роман Яковлев оставил здесь портрет лидера группы с надписью «Живой гений». Он рассказал корреспонденту MSK1.RU, что работал над картиной с 2016 года и неоднократно переделывал ее, иногда забрасывал свое дело.

«После событий в апреле, когда был вандальный акт Паши Техника, я другую свою картину обнародовал, и мне такая волна от фанатов поддержки [пришла]. И я решил завершить начатое и закончил картину месяц назад. Я хотел передать энергию, что гении культуры вечные. У каждого человека есть период: кто-то проживет 30 лет, кто-то 60, кто-то 70 лет. А есть тот, кто остается вечным, — люди, которые несут в себе доброту, свет и поэзию. Цой — великий поэт. Простота этих строк трогает сердца и души, вы видите, что происходит через 35 лет», — рассказал MSK1.RU Роман.

13 апреля фанаты умершего рэпера Паши Техника изрисовали стену Виктора Цоя на Арбате. Яковлев был одним из активистов, которые помогли восстановить мемориал лидера группы «Кино».

Источник: Михаил Мечев / MSK1.RUИсточник: Михаил Мечев / MSK1.RU
Источник:

Михаил Мечев / MSK1.RU

В Санкт-Петербурге, городе, где родился, жил и был похоронен Виктор Цой, сегодня также собрались поклонники его творчества. Они собрались на Богословском кладбище. Как сообщает «Фонтанка», у могилы лидера группы «Кино» стоят люди с портретами музыканта и тихо подпевают песни, вытирая слезы. Чуть поодаль сидят еще несколько человек в кругу. Они разговаривают, делятся воспоминаниями, играют на акустике и поют.

«Атмосфера одновременно грустная и теплая. Люди с трепетом вспоминают человека, который для многих остался жив в своих песнях. На могиле Цоя почти не осталось места для цветов, всё усыпано розами и гвоздиками», — отмечают корреспонденты издания.

Источник: Павел Даиси / «Фонтанка.ру»Источник: Павел Даиси / «Фонтанка.ру»
Источник: Павел Даиси / «Фонтанка.ру»Источник: Павел Даиси / «Фонтанка.ру»
Источник: Павел Даиси / «Фонтанка.ру»Источник: Павел Даиси / «Фонтанка.ру»
Источник: Павел Даиси / «Фонтанка.ру»Источник: Павел Даиси / «Фонтанка.ру»
Источник: Павел Даиси / «Фонтанка.ру»Источник: Павел Даиси / «Фонтанка.ру»
Источник: Павел Даиси / «Фонтанка.ру»Источник: Павел Даиси / «Фонтанка.ру»
+2
Источник: Павел Даиси / «Фонтанка.ру»Источник: Павел Даиси / «Фонтанка.ру»
Источник: Павел Даиси / «Фонтанка.ру»Источник: Павел Даиси / «Фонтанка.ру»

Если вы один из поклонников группы «Кино», то можете вспомнить о музыкальном коллективе, проходя наш тест по ее творчеству.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ФадееваЕкатерина Фадеева
Екатерина Фадеева
Корреспондент MSK1.RU
Михаил МечевМихаил Мечев
Михаил Мечев
корреспондент-стажер
Виктор Цой Годовщина смерти Арбат Богословское кладбище
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Они там совсем берега потеряли». Журналист — о поездке в Египет двадцать лет спустя
Артем Краснов
Мнение
Дракон в пещере, источники и Лермонтов. Студентка — о том, за что любят Кавказские Минеральные Воды
Ангелина Скобелева
Мнение
Я устал, я ухожу. Как уволиться по собственному желанию и не подставиться под удар: три подводных камня
Кирилл Балицкий
Мнение
«Если рейс задерживают, нам всё равно платят»: стюардесса рассказала, сколько зарабатывает и как тратит
Анонимный автор
Мнение
Чезабретта? Почему снятый для зумеров фильм «Иван Семенов. Первый поцелуй» оскорбляет самих зумеров
Мария Зиновьева
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление