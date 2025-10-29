НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Ярославле
Погода+5°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как +3

0 м/c,

 745мм 93%
Подробнее
4 Пробки
USD 79,47
EUR 92,25
Приговор за хищение 40 млн
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Набирают добровольцев для охраны НПЗ
«Умные решения» в недвижимости
Две новые дороги
Объединение колледжей
Повысят налоги на дома и квартиры
Что ярославцы думают о платных парковках
Застроят 95 участков вдоль трасс
Почему возникает рак
Криминал Привлек внимание главы СК: в Ярославле дебошир разгромил чужую машину и выкрикивал угрозы. Видео

Привлек внимание главы СК: в Ярославле дебошир разгромил чужую машину и выкрикивал угрозы. Видео

Мужчину задерживали правоохранители

315
В Ярославле дебошир разбил чужую машину | Источник: Жесть Ярославль / Vk.comВ Ярославле дебошир разбил чужую машину | Источник: Жесть Ярославль / Vk.com

В Ярославле дебошир разбил чужую машину

Источник:

Жесть Ярославль / Vk.com

В Ярославле дебошир разгромил чужую машину. По словам очевидцев, инцидент произошел вечером 27 октября во дворе на улице Гагарина, 38/20 в Красноперекопском районе.

Местные жители выложили видео с выходкой агрессора в группе «Жесть Ярославль» во «Вконтакте». На записи видно, как он бьет стекло припаркованной у подъезда машины сначала рукой, а затем ногой. Находившаяся рядом женщина пыталась оттащить его в сторону, но без толку. В то же время дебошир выкрикивал ругательства и угрожал жителям дома, которые пригрозили вызовом полиции.

Произошедшее сняли на видео жители двора

Источник:

Жесть Ярославль / Vk.com

Позже опубликовали вторую запись, где двое мужчин ведут в машину агрессора с окровавленным лицом. По словам очевидцев, его задержали правоохранители. Дебошир продолжал выкрикивать ругательства даже во время задержания.

Поведением мужчины заинтересовались в следственном комитете. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о совершении противоправных действий. В ведомстве уточнили, что он является гражданином другой страны.

«Сообщается, что в городе Ярославле мужчина, проживающий в многоквартирном доме на улице Гагарина, систематически нарушает общественный порядок и режим тишины. Так, в октябре текущего года мужчина повредил припаркованные автомобили местных жителей», — говорится в сообщении правоохранителей.

Теперь в центральном аппарате СК будут ждать результатов проверки и принятого по ее итогам решения.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Двор Машина Дебошир Задержание Глава СК
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Все два часа зритель надеется на чудо»: как фильм «Лермонтов» переворачивает представления о великом поэте
Надежда Губарь
Мнение
«Пусть мама меня заберет, больше не сбегу!» Исповедь 12-летнего зацепера, которого в третий раз сняли с электрички: что ответил ему отец
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
«Школа к успеваемости выпускников давно не имеет никакого отношения». Колонка репетитора о крахе системы образования
Катерина Одинцова
Автор мнения
Мнение
Кредитка — не враг? Мать двоих детей превратила долги в доход — рассказываем как
Анонимный автор
Мнение
Одного ребенка уже не достаточно? Как может измениться семейная ипотека в этом году
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление