Привлек внимание главы СК: в Ярославле дебошир разгромил чужую машину и выкрикивал угрозы. Видео

В Ярославле дебошир разбил чужую машину Источник: Жесть Ярославль / Vk.com

В Ярославле дебошир разгромил чужую машину. По словам очевидцев, инцидент произошел вечером 27 октября во дворе на улице Гагарина, 38/20 в Красноперекопском районе.

Местные жители выложили видео с выходкой агрессора в группе «Жесть Ярославль» во «Вконтакте». На записи видно, как он бьет стекло припаркованной у подъезда машины сначала рукой, а затем ногой. Находившаяся рядом женщина пыталась оттащить его в сторону, но без толку. В то же время дебошир выкрикивал ругательства и угрожал жителям дома, которые пригрозили вызовом полиции.

Произошедшее сняли на видео жители двора Источник: Жесть Ярославль / Vk.com

Позже опубликовали вторую запись, где двое мужчин ведут в машину агрессора с окровавленным лицом. По словам очевидцев, его задержали правоохранители. Дебошир продолжал выкрикивать ругательства даже во время задержания.

Поведением мужчины заинтересовались в следственном комитете. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о совершении противоправных действий. В ведомстве уточнили, что он является гражданином другой страны.

«Сообщается, что в городе Ярославле мужчина, проживающий в многоквартирном доме на улице Гагарина, систематически нарушает общественный порядок и режим тишины. Так, в октябре текущего года мужчина повредил припаркованные автомобили местных жителей», — говорится в сообщении правоохранителей.