Согреть Крайний Север. Российская компания шьет пуховики, которые спасают даже в якутские морозы, — почему у нас о ней не знают

Детский комбинезон с «ручкой» от компании «Берлот» Источник: Стас Соколов / NGS.RU

Бренд ACOOT вряд ли известен сколько-нибудь широкой аудитории в России, хотя он придуман в Новосибирске, а его производство находится в соседнем Кузбассе, в городе Осинники. Его неплохо знают разве что в Якутске, где работает целая сеть фирменных магазинов бренда. Как сложилась эта непростая конструкция и почему владельцы марки не планируют выходить на домашний рынок, разбирался обозреватель NGS.RU.

Оптовой торговлей продукцией ACOOT занимается ООО «Берлот», на него же, по данным «Контур.Фокуса», зарегистрированы торговые знаки ACOOT и Berlot. Единственный учредитель компании с 2011 года — предприниматель Эдуард Минин, больше никаких действующих бизнесов на него не зарегистрировано. Выручка «Берлота» в 2024 году составила 41 миллион рублей, чистая прибыль — 1,9 миллиона рублей.

Управлением фабрики в Осинниках занимается ООО «Альбатрос», зарегистрированное в Новосибирске по тому же адресу, что «Берлот». Выручка его в 2024 году составила 27 миллионов рублей, чистый убыток — 822 тысячи рублей.

От «Синара» до пуховиков

В Якутске сейчас работают пять магазинов бренда Sinar. Слышали о таких? На самом деле мало кто слышал за пределами Якутии. Здесь продают пуховики марки ACOOT — они выглядят как нечто среднее между локальным брендом и чем-то иностранным. Между тем компания «Берлот», которая их выпускает, прописана в Новосибирске, на улице Серебренниковской.

Сегодня даже в фирменном магазине в здании фабрики чем только не торгуют Источник: Стас Соколов / NGS.RU

История торговой марки началась довольно давно, когда в Якутске появились магазины под брендом новосибирской фабрики «Синар», рассказала руководитель производства Оксана Меркулова. «Синару» они не принадлежали никогда, но продавали там, в частности, одежду и этого бренда. Такого рода торговый «полуфранчайзинг» довольно активно использовали во многих регионах: локальные партнеры получали готовый бренд и поставки базовой продукции, а производитель — постоянный канал сбыта.

По словам Ольги Меркуловой, в какой-то момент владелец магазинов понял, что местной публике не хватает в них теплой одежды, соответствующей климату и потребностям, но при этом не безумно дорогой. Не тяжелые дорогие шубы или куртки пары-тройки мировых брендов, специализирующихся на такой одежде, но и не легкие пуховики, в которых в -40 на улицу уже не выйдешь.

Сначала появилась идея просто начать торговать одеждой российского бренда BASK (основан в 1989 году), но он вышел на рынок Якутска сам. И тогда решили попробовать шить пуховики самостоятельно.

От размещения заказов компания перешла к организации собственного производства Источник: Стас Соколов / NGS.RU

Первая коллекция вышла в 2021 году под брендом Berlot — под ним уже выпускали мужские сорочки, которые компания продает и сегодня (производят их, правда, за пределами России). Та партия из 1300 пуховиков была пошита отчасти на новосибирской фабрике «Исток» (производитель пуховых изделий), и уже к октябрю всю ее разобрали, рассказала Оксана Меркулова.

На следующий год пуховиков сшили в полтора раза больше — 3800 штук. Для этого нашли новое предприятие в Кемеровской области, в городе Осинники. Это одна из бывших производственных площадок некогда крупного местного производителя, швейной фабрики «Кузбасс», которая разорилась еще в начале 2000-х. Через год, по словам Оксаны Меркуловой, прежние владельцы предприятия предложили его просто купить. Сделка была выгодной: ценность фабрики не только в производственных линиях, но в большей степени в кадрах. Взять их в готовом виде «с рынка» неоткуда.

Покупка фабрики позволила предприятию выйти на объем производства в районе 5000 пуховиков в год. Стоят они недешево даже со скидками, которые компания вынуждена предоставлять уже с середины зимы (иначе вещи могут и вовсе не купить): розничная цена одного пуховика редко опускается ниже 30 тысяч рублей.

Технология превыше всего

Оксана Меркулова демонстрирует детали конструкции Источник: Стас Соколов / NGS.RU

Цена вовсе не гарантирует, что, сделав эти 5000 пуховиков, компания получит на счета 150 миллионов рублей. Часть выручки уйдет на содержание торговых точек, не говоря уже о том, что сшитые вещи нужно продать. В этом году, например, спрос ощутимо сократился: люди начали экономить.

Отчасти, впрочем, предприятие могло стать жертвой собственной борьбы за качество. При производстве пуховиков используют довольно плотную ткань из Южной Кореи, которая вместе с целым рядом технологических приемов продлевает срок жизни изделия до пяти–шести лет. Вот покупатели и не спешат обновлять проверенные пуховики.

Про особенности технологии пошива пуховиков Оксана Меркулова может рассказывать бесконечно. Здесь и сложное устройство пуховой камеры, создающее дополнительные барьеры против холода, и разные по составу и тактильному ощущению ткани (что-то — на вставки в местах наибольшего износа, что-то — на подкладку). И сами ткани: они должны отталкивать воду, но не слишком утяжелять изделие, которое и так редко весит меньше 2,5 кг. И дорогая фурнитура, которую покупают в Японии, и теперь ее приходится везти дольше, с участием множества посредников.

Из образцов тканей предприятию нужно выбрать ту, которая больше понравится покупателям Источник: Стас Соколов / NGS.RU

Компания шьет пуховики не только для взрослых, есть и детская коллекция. Она тоже продумана до мелочей: например, есть внутренние лямки, позволяющие сбросить с плеч верхнюю часть комбинезона, — чтобы не раздевать ребенка целиком в помещении или транспорте, куда зашли ненадолго. Или петля снаружи, за которую можно ребенка не только держать, но и в буквальном смысле поднять, как сумку, — при занятой второй руке это может быть удобно при посадке в транспорт или еще в каких-то похожих ситуациях.

Трудности производства

Швейная фабрика в Осинниках Источник: 2ГИС

Идея производить одежду в России выглядит духоподъемно, но реальность каждый раз демонстрирует, почему это делать всё сложнее и сложнее. Главная проблема — отсутствие того, что называется производственной инфраструктурой. Это включает и набор предприятий, где можно выполнять какие-то операции или просто переманить оттуда сотрудников, и поставку всего, что может для производства понадобиться.

До сих пор бытует мнение, что Китай продолжает оставаться мировой фабрикой по причине дешевой рабочей силы. Хотя это давно не так: китайский квалифицированный рабочий зарабатывает больше российского. Но в Китае (и вообще в Юго-Восточной Азии) у любого производства есть выбор поставщиков, которые находятся рядом, конкурируют и готовы предложить лучшие условия.

Внутреннее устройство пуховика Источник: Стас Соколов / NGS.RU

Предприятию из Сибири не только приходится везти почти всё за тридевять земель и оплачивать поставки как минимум за полгода вперед. Получить небольшую партию той же ткани крайне сложно: есть минимум, ниже которого производителю опускаться неинтересно. А ошибка может стоить дорого: неправильный выбор цвета — и модель «встала», люди ее не покупают, сколько им ни рассказывай про качество швов и материалов.

Цель — весь мир

Маленький шоурум в офисе компании Источник: Стас Соколов / NGS.RU

Сейчас компания пытается выйти на покупателей со всей страны, а в перспективе продавать сибирские пуховики по всему миру. Идея понятна: действительно теплые и надежные куртки нужны ограниченному количеству покупателей, даже если они готовы потратить на одну вещь 40–50 тысяч рублей. Это, кстати, не так уж много. Цены на пуховики российского бренда BASK, например, стартуют сейчас от 50 тысяч рублей, а куртки с пуховым утеплителем международной марки Canada Goose продают по 150–190 тысяч.

То есть покупатель, в принципе, у этой одежды есть, но он не очень массовый. И дело даже не в цене, а в климате и образе жизни. В Новосибирске, например, морозы в -30 °C и ниже случаются уже не каждый год и длятся одну–две недели.

Но даже в эти дни платежеспособная часть горожан зачастую обходится одеждой попроще (хотя и необязательно дешевле). Чтобы дойти от дома до машины или от машины до торгового центра или магазина, супертеплая одежда и не нужна. А ходить в довольно тяжелом пуховике от ACOOT постоянно просто нет смысла: потребности городского жителя вполне закрывают более легкие и удобные пуховики или куртки.

Хотя, по словам Ольги Меркуловой, любители есть и здесь. Причем такие, что, купив себе на пробу одну вещь, приходят за комбинезонами для детей и удивляются, что АССОТ не какой-то иностранный бренд, а наш, родимый.

Новосибирская компания обещает согреть Якутию Источник: Стас Соколов / NGS.RU