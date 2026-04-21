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Авто Кризис-2026 Обзор «Утиль» проехался по прайсам. Смотрим «оттаявшие» цены на Lada и иномарки

«Утиль» проехался по прайсам. Смотрим «оттаявшие» цены на Lada и иномарки

Бюджетным теперь впору называть сегмент ценой менее 2 миллионов рублей. Такие времена…

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Цены больше не растут скачкообразно, однако и скидки всё меньше | Источник: Артем КрасновЦены больше не растут скачкообразно, однако и скидки всё меньше | Источник: Артем Краснов

Цены больше не растут скачкообразно, однако и скидки всё меньше

Источник:

Артем Краснов

Дилеры всё еще распродают запасы прошлогодних, а иногда позапрошлогодних машин, но весной 2026 года ситуация для них более комфортная, чем год назад: раздутых складских запасов нет, а спрос заметно возрос. Из хороших новостей — резкого скачка цен из-за роста утильсбора и НДС на массовые модели не случилось. Из плохих — не осталось и как таковых скидок, основной дисконт идет за счет спецпрограмм (трейд-ин, кредит, госсубсидии). Предложений ниже 2 миллионов рублей почти не осталось, а цены продолжают ползучий рост.

Мы уже привыкли, что цена универсалов Lada Vesta SW в хороших комплектациях переваливает за 2 миллиона рублей, но теперь за нее выходит и седан в оснащенных версиях. Базовая цена Lada Vesta составляет сейчас 1,581 миллиона рублей, но седан с мотором 1,8 и вариатором в комплектации «Техно» стоит 2,020, причем версия с механикой дешевле лишь на 5 тысяч рублей. Прошлогодние машины есть, но они всего на 23 тысячи дешевле. Выгода по программе трейд-ин составляет 150 тысяч рублей для универсалов и 75 тысяч для седанов.

За универсал Lada Vesta даже с мотором 1,6 и механической коробкой просят в районе 2&nbsp;миллионов рублей | Источник: Артем КрасновЗа универсал Lada Vesta даже с мотором 1,6 и механической коробкой просят в районе 2&nbsp;миллионов рублей | Источник: Артем Краснов

За универсал Lada Vesta даже с мотором 1,6 и механической коробкой просят в районе 2 миллионов рублей

Источник:

Артем Краснов

Топовые универсалы Vesta SW Cross стоят уже 2,251 миллиона рублей, а вернувшаяся версия Sport потянет уже на 2,562 миллиона — это автомобиль с форсированным до 147 л. с. 1,8-литровым мотором.

Lada Iskra стоит от 1,277 миллиона, но в версии без кондиционера, подогрева сидений, мультимедийной системы и с 90-сильным мотором. Более сбалансированные версии существуют в районе 1,6 миллиона, а топовые комплектации — более 1,8 миллиона рублей.

«Москвич» снова поднял цены, хотя они всё равно ниже первоначального уровня 2023 года (после которого был сильный демпинг): тогда за «трешку» просили от 2,22 миллиона, сейчас&nbsp;— от 2,04&nbsp;миллиона за машину с механической коробкой и от 2,135&nbsp;— с вариатором. Модель прошла небольшой рестайлинг и стала на 10&nbsp;сантиметров длиннее | Источник: Артем Краснов«Москвич» снова поднял цены, хотя они всё равно ниже первоначального уровня 2023 года (после которого был сильный демпинг): тогда за «трешку» просили от 2,22 миллиона, сейчас&nbsp;— от 2,04&nbsp;миллиона за машину с механической коробкой и от 2,135&nbsp;— с вариатором. Модель прошла небольшой рестайлинг и стала на 10&nbsp;сантиметров длиннее | Источник: Артем Краснов

«Москвич» снова поднял цены, хотя они всё равно ниже первоначального уровня 2023 года (после которого был сильный демпинг): тогда за «трешку» просили от 2,22 миллиона, сейчас — от 2,04 миллиона за машину с механической коробкой и от 2,135 — с вариатором. Модель прошла небольшой рестайлинг и стала на 10 сантиметров длиннее

Источник:

Артем Краснов

Но и конкуренты «Лады» уже не демпингуют, как в прошлые годы. Так, цена на «Москвич-3» одно время падала до 1,6 миллиона рублей, а с учетом скидок его можно было найти дешевле 1,5 миллиона. Сейчас прошлогодние машины стоят около 2 миллионов рублей, актуальные — чуть дороже, а заманчивые цены «от 1,54 миллиона» распространяются только на клиентов, попадающих под госпрограммы (участники СВО, врачи, медики, инвалиды). В марте цены на новые «Москвичи-3» прибавили на 30–40 тысяч рублей.

Solaris HC еще можно найти у дилеров по цене от 2,1–2,2&nbsp;миллиона рублей, но это последние экземпляры: производство седанов в Питере прекращено около года назад, а надежды на возобновление нет&nbsp;— Hyundai отказался выкупать завод | Источник: компания «Планета Авто»Solaris HC еще можно найти у дилеров по цене от 2,1–2,2&nbsp;миллиона рублей, но это последние экземпляры: производство седанов в Питере прекращено около года назад, а надежды на возобновление нет&nbsp;— Hyundai отказался выкупать завод | Источник: компания «Планета Авто»

Solaris HC еще можно найти у дилеров по цене от 2,1–2,2 миллиона рублей, но это последние экземпляры: производство седанов в Питере прекращено около года назад, а надежды на возобновление нет — Hyundai отказался выкупать завод

Источник:
компания «Планета Авто»

Растущие таможенные барьеры всё-таки привели к вымыванию с рынка бюджетных машин — например, у дилеров остались считаные Changan Alsvin, которые стоят на уровне «Весты» — под 2 миллиона. Еще можно купить последние BAIC U5 Plus и Solaris HC, а Kaiyi E5 уже практически не найти, хотя год назад модель распродавали всего за 1,35 миллиона. Поскольку утильсбор сейчас составляет 800 тысяч рублей минимум (для машин с моторами объемом более 1 литра), ввоз и даже местный выпуск по-настоящему дешевых машин стал невыгодным.

Марка Kaiyi уходит из России: несмотря на родство с Chery и локализацию на «Автоторе», продажи в 2025 году падали, и перспектив не было. Не зашло | Источник: Артем КрасновМарка Kaiyi уходит из России: несмотря на родство с Chery и локализацию на «Автоторе», продажи в 2025 году падали, и перспектив не было. Не зашло | Источник: Артем Краснов

Марка Kaiyi уходит из России: несмотря на родство с Chery и локализацию на «Автоторе», продажи в 2025 году падали, и перспектив не было. Не зашло

Источник:
Артем Краснов

Интересные цены анонсирует белорусский бренд Belgee, выпускающий начальные модели Geely. Однако далеко не все из них легко купить, например седан Belgee S50 (Geely Emgrand) с ценником в районе 2 миллионов представлен у челябинских дилеров в единичном экземпляре, и чтобы забронировать его за эту цену — нужно постараться. Belgee X50 при этом ощутимо подорожал и стоит почти от 2,5 миллиона рублей (правда, есть скидка 150 тысяч) — и это последние машины из партии, потому что эстафету принимает обновленный Belgee X50+.

Belgee X50+ является эволюцией предыдущей модели X50 (Coolray), но у него четырех-, а не трехцилиндровый мотор объемом 1,5 литра (147&nbsp;л.&nbsp;с.). Коробка&nbsp;— семиступенчатый робот, привод только передний, цена&nbsp;— от 2,32 миллиона | Источник: пресс-служба компании BelgeeBelgee X50+ является эволюцией предыдущей модели X50 (Coolray), но у него четырех-, а не трехцилиндровый мотор объемом 1,5 литра (147&nbsp;л.&nbsp;с.). Коробка&nbsp;— семиступенчатый робот, привод только передний, цена&nbsp;— от 2,32 миллиона | Источник: пресс-служба компании Belgee

Belgee X50+ является эволюцией предыдущей модели X50 (Coolray), но у него четырех-, а не трехцилиндровый мотор объемом 1,5 литра (147 л. с.). Коробка — семиступенчатый робот, привод только передний, цена — от 2,32 миллиона

Источник:

пресс-служба компании Belgee

В диапазоне стоимости топовых «Вест», 2–2,5 миллиона рублей, есть еще несколько сильных игроков: Haval Jolion и M6, Tenet T4, Jaecoo J6, а также обновленная Omoda C5 калужской сборки, цена которой даже снизилась — теперь от 2,349 миллиона. Правда, прямых скидок или нет, или они умеренные, и лучшие предложения сегодня — это прошлогодние машины в хороших комплектациях, которые предлагают порой на 200–250 тысяч рублей дешевле прайса.

Автовоз с новыми Haval M6. Китайская марка на пару с Tenet лидирует в сегменте иностранных машин | Источник: Артем КрасновАвтовоз с новыми Haval M6. Китайская марка на пару с Tenet лидирует в сегменте иностранных машин | Источник: Артем Краснов

Автовоз с новыми Haval M6. Китайская марка на пару с Tenet лидирует в сегменте иностранных машин

Источник:

Артем Краснов

Стартуют продажи обновленного Changan Uni-S (CS55) с ценой от 2,949 миллиона рублей. Прежний Uni-S предлагается в версиях 2024 года (2,53–2,57 миллиона рублей) и 2025 года (2,7–2,73 миллиона), при этом он бывает только переднеприводным. Новинку пока импортируют из Китая, но, как и дорестайлинговая модель, к лету она будет выпускаться на калининградском «Автоторе».

Кроссовер Uni-S пережил рестайлинг и получил полный привод | Источник: пресс-служба компании ChanganКроссовер Uni-S пережил рестайлинг и получил полный привод | Источник: пресс-служба компании Changan

Кроссовер Uni-S пережил рестайлинг и получил полный привод

Источник:

пресс-служба компании Changan

Потенциально местная сборка дает небольшие выгоды — например, обновленный CS35 Max стоит от 2,6 миллиона рублей, что почти на 200 тысяч дешевле уходящей модели. Вообще же «Автотор» планирует освоить порядка семи моделей, что может дать Changan второе дыхание в России: пока продажи падают. Помимо моделей под основным брендом Changan (Uni), в Калининграде выпускают гибридные кроссоверы Deepal.

Deepal G318&nbsp;— гибридный кроссовер с пневмоподвеской, ориентированный на умеренно-внедорожную эксплуатацию | Источник: пресс-служба компании DeepalDeepal G318&nbsp;— гибридный кроссовер с пневмоподвеской, ориентированный на умеренно-внедорожную эксплуатацию | Источник: пресс-служба компании Deepal

Deepal G318 — гибридный кроссовер с пневмоподвеской, ориентированный на умеренно-внедорожную эксплуатацию

Источник:

пресс-служба компании Deepal

Парадоксально, но высокие утильсборы и прикрытие импортных лазеек сильнее всего ударило по более высоким сегментам — например, за год радикально подорожали Lixiang, которые продаются теперь в России официально. Кроссовер Li L6 стоит сейчас от 8,2 миллиона рублей, а Li L7 — более 10 миллионов рублей, что раза в полтора выше его стоимости в виде серого импорта. При этом позапрошлогодние «семерки» еще встречаются у дилеров за 7,8 миллиона рублей.

GAC S7 и Lixiang L6&nbsp;— импортируемые гибриды стали дороже минимум на 1,5–2&nbsp;миллиона рублей в сравнении с «серым» импортом | Источник: Артем КрасновGAC S7 и Lixiang L6&nbsp;— импортируемые гибриды стали дороже минимум на 1,5–2&nbsp;миллиона рублей в сравнении с «серым» импортом | Источник: Артем Краснов

GAC S7 и Lixiang L6 — импортируемые гибриды стали дороже минимум на 1,5–2 миллиона рублей в сравнении с «серым» импортом

Источник:

Артем Краснов

Несмотря на оживление рынка, продажи АВТОВАЗа стагнируют, и в конце апреля завод отправляется в расширенный отпуск. Впрочем, и у китайских марок не всё гладко: почитайте отзывы наших читателей о чайнакарах.

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Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
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Комментарии
5
Гость
22 апреля, 10:32
Акция только в России Покупая одну машину по цене двух получаете бесплатный коврик
dkyar

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21 апреля, 22:48
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