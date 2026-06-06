«Русских называют луком»: почему ярославец решил вернуться на родину после 30 лет жизни в Эстонии

Ярославец после трех десятилетий жизни за границей хочет вернуться Источник: Сергей / читатель 76.RU

56-летний Сергей уже около 30 лет живет в Эстонии, хотя родился в Ярославле. За границу он уехал еще в 90-е годы в поисках стабильности. Эстонию выбрал потому, что здесь жил его отец.

— Тогда в России был бардак, проблемы с работой. Эстония развивалась быстрее. Из-за того, что территория маленькая, навести порядок здесь было проще. К тому же я раньше ездил сюда в гости, многое было знакомо, — объяснил Сергей.

У мужчины морское образование. В Эстонии он 10 лет работал на буксирах-спасателях. Сейчас трудится электриком. Живет в небольшом городе в 10 километрах от Таллина. Здесь он встретил будущую жену — местную жительницу, у пары родились дочь и сын.

Считал лучшей страной для жизни

Сергей рассказал, что является лицом без гражданства и имеет в Эстонии постоянный вид на жительство.

— Большой разницы между гражданами и негражданами здесь нет. Ты можешь делать то же самое, что и граждане. Единственное ограничение — нельзя работать на госслужбе, в полиции и на других подобных должностях. Также нельзя голосовать на выборах в государственное собрание. Зато я как лицо без гражданства имею безвизовый въезд в Россию, езжу без визы по Европе, летал в Эмираты — нигде проблем не было, — рассказал Сергей.

Население города, где живет ярославец, преимущественно состоит из выходцев из стран бывшего СССР. Коренных эстонцев там всего 10–15%. Соответственно, большинство жителей русскоговорящие. Проблем с коммуникациями у Сергея никогда не было. Только в последнее время начались сложности.

— Еще 10 лет назад я считал, что Эстония — лучшая страна для жизни. Потому что здесь, с одной стороны, было развитие, европейские технологии. С другой, к русским относились лояльно, на госслужбу старались брать специалистов, которые разговаривали по-русски, — рассказал Сергей.

10 лет назад Сергей считал Эстонию лучшей страной для жизни Источник: Сергей

«У всех как будто крышу сорвало»

По его словам, первые негативные изменения стали ощущаться с 2014 года, когда Крым вошел в состав РФ. А после начала СВО государственная политика в отношении русских в Эстонии еще больше ужесточилась.

— Тут у всех как будто крышу сорвало. Всё русское стало для них плохо. Например, местная почтовая служба — аналог Почты России — убрала русский язык с сайта, автоматов, пакоматов. Одна из поликлиник отказалась вести прием пациентов с использованием русского языка. На бытовом уровне мы с эстонцами договариваемся. Особенно старшее поколение. Они знают русский язык, мы, в какой-то степени говорим по-эстонски. А вот молодежь русского не знает вообще. И из-за этого начинаются проблемы. Сейчас пошли молодые учителя, молодые врачи. У меня сын учится в русской школе, ему 15 лет. И он один из последних, кто доучивается на русском языке. У тех, кто приходит в школу сейчас, обучение идет только на эстонском. Его понимают далеко не все дети, в результате они не знают предметов вообще, — рассказал Сергей.

Среднее профессиональное образование, по словам мужчины, на эстонском языке бесплатное, на русском стоит около 5–7 тысяч евро в год. С поступлением в вузы тоже сложности. Из-за этого дочь Сергея уехала получать высшее образование в Ярославль — она учится в ЯГПУ имени Ушинского.

Надписей на русском языке здесь больше не встретить Источник: Сергей

Негатив коснулся не только использования русского языка. Сергей говорит, что антироссийская пропаганда делает свое дело — общество в целом стало более накручено.

— Открытых конфронтаций нет. Но, например, на 9 мая пишут всякие гадости. Я их чаты в соцсетях читаю — они как только нас за глаза не называют. Например, лук. Я сначала не понимал, почему лук. Оказалось, в какие-то давние времена в Эстонию возили лук из пограничной Псковской области. И плюс у нас купола на церквях, как луковицы, — поделился Сергей.

«Обособленный народ»

Сергей считает, что эстонцы — обособленный народ, они предпочитают общение в своем кругу.

— У них комплекс маленькой нации, они пытаются друг с другом кучковаться и не пускать к себе чужих. Кроме того, они изначально жили на хуторах и у них сохранились отголоски этого хуторского обособленного менталитета — каждый сам по себе. Они достаточно холодные, некомпанейские, отстраненные. Даже, если эстонец с тобой в хороших отношениях, он всё равно будет держаться на расстоянии вытянутой руки. Не потому, что я русский, а потому, что они сами по себе такие, — охарактеризовал Сергей местных жителей.

Про платные парковки, чистоту и онлайн-сервисы

Сергей подчеркивает, что у жизни в Эстонии, как и в России, есть свои плюсы и минусы. К несомненным преимуществам прибалтийской страны он относит чистоту и порядок на улицах.

— Здесь не важно: спальный район, не спальный район — везде травка, деревья подстрижены, мусор убран, — рассказал ярославец.

Также в Эстонии распространены удобные электронные сервисы — оформить новый паспорт, водительские права, получить различные справки можно онлайн.

— Здесь люди никуда ногами не ходят, всё можно решить через интернет. Эта система в Эстонии начала развиваться гораздо раньше, чем в России — еще в начале 2000-х годов. Это удобно. Но Россия сейчас догоняет Эстонию в этом плане, — поделился Сергей.

В Эстонии развиты электронные сервисы Источник: Сергей

Из плюсов Сергей выделил организацию платных парковок, а именно — формат оплаты, уведомлений и тарифы. На его взгляд, Ярославлю можно перенять некоторые нюансы.

— Если это территория города, то первые 15 минут парковка бесплатная, у торговых центров бесплатная парковка по 2–3 часа. Я приезжаю на парковку, вижу, какой у меня номер парковочной зоны, отправляю СМС со своего телефона, что машина с таким-то номером припаркована там-то. Мне приходит ответ: «Парковка начата». Написано, сколько стоит полчаса, час, сутки. И я стою. Как только я собрался уехать, звоню на короткий номер — и автоматически парковка заканчивается. Приходит СМС, на сколько я настоял. Можно приложение скачать. При этом я не плачу эти деньги сразу — в конце месяца мне к счету за телефон просто добавляется сумма парковки. Очень удобно. При этом если час стоит 7–8 евро, то плата за сутки может составлять всего 20 евро. То есть мне выгоднее припарковаться и целые сутки не снимать эту парковку, даже если я уехал. И люди здесь, действительно, паркуются, платят за то, что они настояли, — рассказал мужчина.

Сергей похвалил систему платных парковок в Эстонии Источник: Сергей

Хромают образование и банковская система

А вот банковская система, по мнению ярославца, в России развита лучше.

— В Эстонии банковская система замерла десяток лет назад и до сих пор находится в этом замороженном состоянии. Сейчас в России существует масса вариантов оплаты, удобная система быстрых платежей, много предложений по вкладам, в банкоматах можно выбрать купюры, которыми ты хочешь получить наличные. Здесь такого нет. Процент по вкладам — 3–5%. Только в этом году ввели возможность оплаты прикладыванием карты к терминалу, — рассказал Сергей.

Кроме того, по мнению мужчины, в России более качественное образование.

— Здесь всё как-то поверхностно. Когда у меня дочка приехала учиться в Ярославль, она сказала, что там всё в разы серьезнее, сложней, намного больше требуют. Если она здесь училась шаляй-валяй, то там она реально сидит и учится, — поделился Сергей.

Приема к врачу ждать четыре месяца

У медицины в Эстонии опять же есть достоинства и недостатки. Что-то лучше там, что-то — в России.

К плюсам эстонского здравоохранения относится опять же возможность многие вопросы решать онлайн.

— У нас нет бумажных рецептов. Если у меня закончилось какое-то лекарство, я звоню семейному врачу (это типа участкового терапевта) и он мне удаленно выписывает новый рецепт. Получить лекарства я могу в любой аптеке страны, — рассказал Сергей.

А вот с доступностью врачебной помощи в Эстонии хуже, чем в России.

— Чтобы попасть к специалисту, приходится ждать от четырех месяцев. Например, я записывался к кардиологу — ждал четыре месяца. Сына записывал к офтальмологу — ждали полгода. Если ты ходишь к врачу платно — можно попасть в любое время. По бесплатной медстраховке — жди, — поделился Сергей.

Медицинская страховка наподобие ОМС, которую в России имеют все жители, в Эстонии положена только работающим гражданам, детям и пенсионерам.

— Неработающий человек не может бесплатно сходить к врачу. А платно очень дорого. Но даже, если у тебя есть страховка и ты можешь получать бесплатную помощь, то за первый визит ты всё равно должен заплатить 20 евро, — рассказал Сергей.

Про цены и безработицу

Узнаваемый бренд кофе на полках эстонского супермаркета Источник: читатель 76.RU

По словам Сергея, в Эстонии в последнее время всё сильно подорожало. Литр бензина стоит 8 евро (около 690 рублей), отопление в двушке (наподобие хрущевки) — 250 евро в месяц (около 20,5 тысячи рублей), электричество — 80 евро (около 6900 рублей), другие коммунальные услуги — еще около 170 евро (14,6 тысячи рублей), покупка продуктов обходится в 600–800 евро (примерно 51–69 тысяч рублей) в месяц.

По данным на 4 июня 2026 года, один евро оценивался в 86,11 рубля.

— Инфляция разогналась буквально за пару лет. Если раньше я тратил за поход в магазин 15–20 евро, то теперь 50. Покупал кусок ветчины весом 350 граммов за 3–3,2 евро (около 260 рублей), сейчас 7–8 (600–680 рублей). Форель местная была 5–6 евро (430–516 рублей) за килограмм, сейчас 12 (около 1000 рублей), — рассказал Сергей.

Он признался, что имея зарплату около 2500 евро (около 215 тысяч рублей), он не может себе позволить лишнего.

— Приходится экономить и выбирать, что подешевле, — признаётся ярославец. — При этом моя зарплата здесь считается довольно хорошей. Есть люди, которые работают за 1000–1500 евро.

По словам ярославца, цены в эстонских магазинах в последние годы резко выросли Источник: Сергей / читатель 76.RU

При этом зарплаты, по словам Сергея, не растут, у многих их даже урезают.

— Сейчас большая безработица, очень много предприятий закрывается, рабочие места сокращают. Старый Таллин — известное туристическое, историческое место — полупустой. Закрылись кафе, бары, магазины. Всё это происходит, в том числе, из-за санкций, которые наложили на Россию. Например, Эстония отключилась от БРЭЛЛ — и электричество резко подскочило в цене. Перестало поступать дешевое российское сырье — в итоге провал в экономике. А правительство всех обложило сумасшедшими налогами. Я не говорю, что все здесь от голода пухнут, но стало значительно хуже, — констатировал Сергей.

БРЭЛЛ — электрическое кольцо, объединявшее энергетические системы пяти стран: Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы. В феврале 2025 года Латвия, Литва и Эстония отсоединились от данного энергокольца, объединив свои сети с европейскими странами.

«Стали пропадать магнитолы из машин»

В отличие от многих европейских стран, Эстонию не затронул наплыв мигрантов из мусульманских и африканских государств, из-за которых жизнь становится нередко менее безопасной. Но при этом, по его мнению, ситуацию подпортили выходцы из современной Украины, которые начали приезжать в последние годы.

— Они поначалу пели на улицах, устраивали драки с местными. Сейчас пообтесались, многие уехали, так как социальная помощь здесь на минималке, с работой тоже не всё гладко. Но стали пропадать магнитолы из машин. Колеса где-то крадут. Раньше такого не было. У нас здесь живут украинцы, которые приехали в 90-е годы — они совсем другие люди, — рассказал Сергей.

В Эстонии много построек советского периода Источник: Сергей

Почему решил вернуться в Россию

Некоторое время назад Сергей с семьей решил вернуться на родину. Сейчас он занимается оформлением необходимых документов. Жена еще сомневается, а вот дети его поддерживают.

— Дочь мне сказала, что решила после окончания учебы в вузе остаться в России. Сын тоже со мной часто ездит в Ярославль, говорит: «Папа, мы здесь среди своих». С возрастом приоритеты меняются — гонка за деньгами, за вещами уходит на второй план. Ты понимаешь, что надо жить среди своих. Я живу в Эстонии 30 лет, а своим здесь для меня ничего не стало. Может, это кажется странным, но так оно и есть, — объяснил решение Сергей.

Я прекрасно понимаю, что, когда перееду в Ярославль, жировать не буду. Придется также работать, также экономить, сказки в голове у меня нет. Сергей 30 лет живет в Эстонии

Россиян, которые стремятся уехать в Европу, он предостерег.