Жительница затопленного дома от отчаяния развела в подвале карпов. Как отреагировали власти — вы поразитесь

Дом, в котором живет семья Голубович и карпы Источник: Татьяна Ирискина / NGS42.RU

Жители Кузбасса с интересом наблюдают за развитием событий в небольшом городке Белове, где из-за постоянных подтоплений частных домов одна из жительниц придумала, как привлечь внимание к беде, — запустила в воду, стоящую в подвале, живых карпов. Любовь Голубович в беседе с NGS42.RU рассказала, что борьба со стихией и местной администрацией уже прошла разные этапы, доходило даже до намеков о последствиях со стороны правоохранителей, но она не собирается всё бросать, ведь дом — ее мечта, за которую она готова сражаться. Любовь купила злополучный дом летом 2018 года. Тогда он казался идеалом для нее и ее семьи: муж работал на шахте, она — в банке, а второй ногой была в декрете. В июне молодой семье одобрили долгожданную ипотеку — всё обошлось почти в 1,8 миллиона рублей. При этом жилище они присмотрели еще зимой и ждали одобрения банка.

Подвал в 2018 году Источник: архив Любы

— Был прям уже конкретный настрой именно на этот дом, на семейное тепло, уютное гнездышко. Я согласилась на него из-за котельной в подвале, так как это удобно. Ни пыли, ни грязи, ничего не было. Ну а сейчас имеем, что имеем. Я так любила свою котельную, — с грустью в голосе рассказывает Люба. Часть средств погасили за счет маткапитала, но окончательный платеж назначен аж на 2033 год, долг на сегодня — почти 450 тысяч рублей. Голубовичи заметили воду в мае 2025 года, но и до этого она периодически приходила. Талые осадки к августу исчезали полностью, стены подвала после этого белили и складывали в нем запасы на зиму. В этот раз всё было иначе — уровень жидкости повышался буквально на глазах. Проблему попытались решить откачкой, но эффекта это не дало.

Трансляцию, о которой часто спрашивают, вести невозможно из-за работы фильтров Источник: камеры Любови

— Пригоняла администрация первый раз помпу, откачали в нашу же ливневку, которая никуда не вела в тот момент. Утром вся вода была на месте. Потом еще два раза пригоняли. Вода также возвращалась достаточно быстро, — рассказывает Любовь. Когда Люба для себя поняла, что администрация не принимает должных мер, она решила трубить об этом везде, где только можно, тем самым вынуждая власти находить другие варианты избавления людей от воды. По примерным подсчетам, сейчас в зоне подтопления — около 1500 домов, где также топит подвалы, погреба, цокольные этажи. И в начале сентября ей удалось привлечь внимание со стороны правоохранителей.

Источник: Татьяна Ирискина / NGS42.RU

— Ко мне приезжали люди разных званий. Они не угрожали, а предостерегали, что мой привычный уклад жизни может поменяться, в том числе намекая и про работу, про детей, что на тот момент по факту жили в неотапливаемом доме, пришлось брать кредиты, чтобы решить эту проблему. Главный вопрос остался — вода никуда не ушла, — говорит Любовь. Со стороны властей, по словам женщины, тоже было недовольство ее действиями, но уже после того, как Любовь купила тех самых карпов. Она рассказывала NGS42.RU, что, глядя на воду, стоящую в подвале, она ловила себя на мысли, что жидкость не приносит никакой пользы и попросту стоит зря. Тогда и пришла идея зарыбить котельную. Для наблюдения за питомцами она поставила камеру и стала в соцсетях выставлять кадры из жизни пресноводных. Спустя неделю после первой шумихи о карпах в подвале дома пришла внезапная новость: администрация поручила проверить… рыбу. В мэрии Белова NGS42.RU сообщили, что на место поедут специалисты сразу трех ведомств: Росприроднадзора, Россельхознадзора и Роспотребнадзора. В теории Любовь может попасть под административное расследование за неправильное содержание карпов.

Источник: Татьяна Ирискина / NGS42.RU