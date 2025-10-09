НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«Старый я мертв»: участник «голой вечеринки» рэпер Vacio рассказал, когда и почему он попал в реанимацию

«Старый я мертв»: участник «голой вечеринки» рэпер Vacio рассказал, когда и почему он попал в реанимацию

Музыкант признался, что немного поиграл с чувствами фанатов

238
Рассказываем, как все было на самом деле

Рассказываем, как все было на самом деле

Источник:

vasily_konad / Telegram

Участник «голой вечеринки» рэпер Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), сбежавший от российского военкомата, признался, что попал в реанимацию еще весной 2025 года. Также музыкант рассказал, как все было на самом деле, и согласился с обвинениями в свой адрес — он действительно немного поиграл с чувствами фанатов.

Напомним, 8 октября в соцсетях знакомых музыканта появилась информация о том, что он упал с уровня третьего этажа в Париже и теперь находится в реанимации. Его подруга объявила сбор средств на лечение и попросила всех желающих писать ей в личные сообщения.

Позже другие знакомые рэпера рассказали, что с Vacio все в порядке, а печальные события произошли еще в марте этого года. Наконец на связь вышел сам исполнитель. Судя по всему, вброс информации о его госпитализации оказался частью пиара нового клипа музыканта. Подробности — в материале MSK1.RU.

Источник:

vasily_konad / Telegram

Vacio также сообщил, что падение произошло еще весной, но он чудом выжил и решил сделать музыкальный ролик про это. Он был опубликован после многочисленных статьей в СМИ о травмировании исполнителя. Из-за обилия нецензурной лексики в оригинальном комментарии Vacio MSK1.RU публикует его слова, приведенные к нормам литературного русского языка.

«Я не играл ни с чьими чувствами. Ну, точнее, чуть-чуть играл, окей, было. Но на самом деле прикол в том, что я реально разбился, — сообщил Vacio. — Реально. Это было весной, в ту же самую погоду. Я реально упал и пролетел. Все как было, так и было. Я реально разбился, потому что я панк, который постоянно рискует».

Я очень благодарен Богу за то, что я выжил. И после этого я подумал, что я могу с этого начать.

Николай Васильев (Vacio)

рэпер

«Я снял клип, отталкиваясь от этого, и решил назвать себя новым именем, потому что реально старый я мертв, — добавил рэпер. — Это не какой-то прикол, что я что-то там изначально придумал. Я реально упал и реально чудом выжил. Я бы не смог вызвать скорую. Я бы это не мог купить».

Музыкант также утверждает, что не хотел никого обмануть и не взял ни копейки со своих фанатов, которые откликнулись на призыв о помощи.

«Если бы я хотел кого-то обмануть, я бы приложил ссылку к банку, ссылку на криптокошелек или что-то еще, — рассказал Vacio. — Я специально написал, пишите в DM (direct messages или личные сообщения. — Прим. ред.). Кладу руку на сердце, мне тут врать не с чем. Моя подруга не ответила никому из всех людей, которые пытались помочь. Поэтому только искусство. Будьте поаккуратнее, потому что я вообще неаккуратно живу. Я жестко просто двигаюсь. Вот так вот. Целую всех. Слушайте мое новое музло».

Николай Васильев известен тем, что выступал на «голой вечеринке» Анастасии Ивлеевой в одном лишь носке, прикрывающем пах. За это его арестовали на 15 суток по статье о мелком хулиганстве и оштрафовали на 200 тысяч рулей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Затем Vacio получил повестку в военкомат и уехал в США. Николай извинялся и обещал отправиться в армию, но сумел покинуть Россию. MSK1.RU рассказывал, как прошло детство эпатажного рэпера и как его жизнь изменила та самая вечеринка.

Что стало с другими звездами, зашедшими не в ту дверь, также читайте в нашем материале.

