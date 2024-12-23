В Петербурге водитель легковушки влетел в толпу людей на остановке и сбежал, момент ДТП сняли камеры: новости 23 декабря

Авария попала на видео Источник: прокуратура Санкт-Петербурга











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 23 декабря.

На территории бывшего завода в Абакане произошел взрыв, погибли люди

Взрыв прогремел на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода в Хакасии, есть жертвы. Об этом сообщил глава республики Валентин Коновалов в понедельник, 23 декабря.

По его словам, причиной ЧП стало нарушение техники безопасности.

— Пострадали и погибли люди. Спасатели и сотрудники правоохранительных органов сейчас устанавливают обстоятельства случившегося, — написал он в своем телеграм-канале.

По данным ТАСС, жертвой ЧП стали шесть человек, двое из них погибли. Нарушение техники безопасности, предварительно, произошло при проведении сварочных работ.

В Санкт-Петербурге легковушка влетела в толпу пешеходов

Авария с пострадавшими случилась в Санкт-Петербурге. Там 50-летняя женщина за рулем Opel не предоставила преимущество Belgee X50 на встречной полосе. От удара Belgee выкинуло на тротуар с пешеходами. Происшествие попало на видео.

Судя по кадрам, в момент аварии на тротуаре находились порядка десяти человек. Машина буквально влетела и начала давить толпу Источник: Фонтанка.ру

В больницы увезли шесть человек с разными травмами, в том числе 13-летнюю девочку. Все находятся в состоянии средней степени тяжести.

Источник: прокуратура Санкт-Петербурга

— Водитель после ДТП с места скрылся. Со слов очевидцев происшествия, на вид мужчине около 25 лет. Полицией приняты меры к его розыску, — передали в областной ГИБДД.

Модель Светлану Савицкую, погибшую в Париже, похоронили. Мать передала ее последние слова

В Москве на Троекуровском кладбище 23 декабря похоронили модель и телеведущую Светлану Савицкую, погибшую в ДТП в Париже. Проститься с ней пришли около 50 человек, все несли белые розы, передает Starhit.

Источник: Starhit.ru











По словам матери Светланы, французские власти организовали и оплатили транспортировку тела в Москву.

— Я была в парижской полиции. Мне сказали, чтобы я ни о чем не волновалась, тело будет доставлено в Россию. Французы берут на себя все финансовые вопросы, — отметила она.

Источник: Starhit.ru

В день трагедии мать ждала дочь в Лондоне, чтобы вместе встретить Новый год. За две минуты до ДТП девушка написала ей сообщение: «Мам, как здорово, какое счастье, будем жить!»

О смерти 34-летней Светланы Савицкой стало известно 19 декабря. Девушка работала ведущей на развлекательных каналах, снималась для журналов Bazaar, L’Officiel и Glamour, выпускала песни.

Массовый выброс дельфинов зафиксировали недалеко от Анапы после разлива мазута

Экологи фиксируют случай массового выброса дельфинов на берег в Краснодарском крае. Свежие тела китообразных очевидцы обнаружили в нескольких десятках километров от Анапы.

На пляже Алексино в Новороссийске, в 60–70 км от Анапы, очевидцы обнаружили восемь свежих тел дельфинов-азовок без внешних видимых следов мазута, сообщили в научно-экологическом центре спасения дельфинов «Дельфа». Шесть животных были на берегу, два — в воде. Семь тел подтверждены фото- или видеоматериалами.

— Это массовый выброс. Выброс считается массовым при условии, когда минимум два китообразных (не пара мать + детеныш) выбросились в одном месте и в одно время, — поясняют в центре. По словам экологов, для прибрежных районов Краснодарского края это крайне редкое явление и ситуация чрезвычайно тревожная.

Специалисты отобрали пробы для исследования причин смерти животных. Ими могли стать острая интоксикация, например парами мазута или отравленной рыбой либо водой, острая инфекция, а также внутренние травмы и контузии.

По данным центра, всего с 15 по 22 декабря зафиксировано десять азовок, причиной гибели которых может быть разлив мазута. Так, недавно в станице Благовещенской обнаружили дельфина с фрагментами мазута на теле и небольшим фрагментом в дыхательных путях. Животное погибло несколько дней назад.

Трафик YouTube в России снизился до рекордно низкого значения

Использование трафика на YouTube россиянами снизилось до 8,9%. Об этом в сообщает ТАСС со ссылкой на данные Google.

До возникших недавно проблем с доступом к видеохостингу средние значения российского трафика находились на отметке в 40%.

Недавно источники РБК рассказали об усилении «замедления» YouTube в декабре. В прошедший четверг Роскомнадзор заявил о существующих основаниях для принятия мер в отношении YouTube.

В Кремле рассказали, будет ли в этом году новогоднее обращение Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать детали подготовки новогоднего обращения Владимира Путина к стране. Об этом стало известно 23 декабря.

Песков заявил, что обращение будет.

— Но оно точно будет, как и положено, в полночь, — сообщил представитель Кремля.

Трамп заявил, что США необходимо завладеть Гренландией

Соединенным Штатам «абсолютно необходимо» владеть Гренландией. Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social в понедельник, 23 декабря.

— В целях национальной безопасности и свободы во всем мире США полагают, что владение Гренландией и контроль над ней являются абсолютной необходимостью, — написал он.

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде жестко ответил на эту идею.

— Гренландия — наша. Мы не продаемся и никогда не будем продаваться. Мы не должны проиграть нашу долгую борьбу за свободу, — цитирует премьер-министра Reuters.

Остров, столица которого находится ближе к Нью-Йорку, чем к Копенгагену, обладает богатыми запасами полезных ископаемых, нефти и природного газа. Кроме того, авиабаза Питуффик в Гренландии имеет стратегическое значение для американских военных и системы раннего предупреждения о запуске баллистических ракет, поскольку кратчайший путь из Европы в Северную Америку проходит над островом.

«Купить Гренландию» — не новая идея Трампа. Еще во время своего первого президентского срока в 2019 году он предлагал обменять Пуэрто-Рико на Гренландию или просто купить остров. Позднее Трамп заявлял, что приобретение Гренландии у Дании было бы стратегически выгодным для США. Однако власти Дании категорически отказались продавать остров.

Датский премьер-министр Метте Фредериксен тогда назвала предложение «абсурдным», что побудило Трампа назвать ее отказ «неприятным» и отменить визит в Копенгаген. К слову, Фредериксен по-прежнему остается премьер-министром Дании.

Nissan и Honda запустили процесс слияния

Японские автогиганты Honda и Nissan заявили, что начали переговоры о возможном слиянии, сообщает Reuters. Компании рассчитывают, что объединение усилий позволит конкурировать с электромобилями Tesla и «более проворным» китайским брендом BYD.

Возможность присоединиться к альянсу рассматривает и Mitsubishi Motors, в которой Nissan является главным акционером. Руководители всех трех компаний провели совместную пресс-конференцию в Токио.

Отмечается, что переговоры завершатся в июне 2025 года, холдинг будет создан к августу 2026-го, после чего обе компании исключат свои акции из биржевого листинга. Суммарная стоимость всех акций Honda на фондовом рынке составляет более 40 миллиардов долларов, Nissan оценивается в 10 млрд.

В Якутии обнаружили тушу мамонтенка возрастом 50 тысяч лет

Туша мамонтенка возрастом более 50 тысяч лет была обнаружена в Верхоянском районе Якутии — на территории стационара Северо-Восточного федерального университета. Находку показали в Музее мамонта СВФУ.

Заведующий музеем Максим Чепрасов во время презентации рассказал, что найденная туша мамонта — одна из лучших, которые когда-либо удавалось отыскать. Чепрасов уточнил, что тушу обнаружили еще летом текущего года местные жители в районе Батагайского кратера. Дальше начались обсуждения о передаче частей мамонта в университет для исследования. Заведующий музеем подчеркнул, что до этого в мире было найдено всего шесть останков мамонтов, пять из них — в России.

Найденного мамонтенка сотрудники университета назвали Яной.

— Это настоящая находка мирового масштаба! Яна позволит ученым СВФУ сделать новые открытия в области палеоэкологии, генетики и онтогенеза мамонтов, — сказали в университете.

В Бразилии рухнул мост с грузовиками

На трассе между бразильскими штатами Токантинс и Мараньян рухнул автомобильный мост. Об этом сообщает портал G1.

— Вместе с конструкцией моста упали три грузовика, — передает издание.

В дорожной полиции рассказали порталу, что пострадали три человека. Одного из них врачи не успели спасти.