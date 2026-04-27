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Дороги и транспорт Атака БПЛА на Ярославль В Ярославле временно перекрывали крупный проспект. В чем дело

В Ярославле временно перекрывали крупный проспект. В чем дело

Ограничения вводили на проспекте Фрунзе

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Для проезда перекрывали участок дороги на проспекте Фрунзе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДля проезда перекрывали участок дороги на проспекте Фрунзе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Для проезда перекрывали участок дороги на проспекте Фрунзе

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле утром 27 апреля перекрыли движение транспорта на проспекте Фрунзе. Ограничения действовали от улицы Марголина до улицы Попова в обоих направлениях.

О запрете проезда на этом участке сообщили в Госавтоинспекции в 10:21. Через чуть больше 20 минут после этого, в 10:44, движение по Фрунзе восстановили.

По данным источника 76.RU, ограничение движения во Фрунзенском районе связано с атакой БПЛА на Ярославскую область, которая произошла в ночь на 26 апреля. В Ярославле на фоне объявления опасности включали сирены.

В Министерстве обороны России утром сообщали, что с 20:00 25 апреля до 07:00 26 апреля дежурными средствами ПВО было уничтожено 203 беспилотника. Часть из них сбили над Ярославской областью.

«На территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. При их обнаружении не приближайтесь к ним и незамедлительно сообщите об их местонахождении по телефону: 112», — предупреждали в правительстве.

Всю информацию об атаке БПЛА в Ярославской области мы опубликовали в онлайн-трансляции.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Проспект Фрунзе Ограничение движения
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Комментарии
1
Гость
27 апреля, 12:13
Ну, раз фрагменты, тогда ладно, тогда можно! На поиски, всю Администрацию задействовали?
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Гость
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