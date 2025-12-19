НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
В Ярославле в Новый год перекроют часть улиц: где будет не проехать

Публикуем схему ограничений движения

Центр Ярославля перекроют для автомобилистов в Новый год. Ограничения будут действовать с 7:00 31 декабря до 4:00 1 января. Приказ об этом подписал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

«Временно прекратить движение транспортных средств на участках улиц: Советской, Первомайской, Трефолева, Кирова, Кедрова, Революционной, Нахимсона, Подзеленье, Волжской набережной (верхний ярус), Народного переулка, Советского переулка, площади Челюскинцев», — говорится в документе.

На вышеуказанных улицах временно будет запрещен проезд и стоянка автомобилей.

Ранее городские власти назвали площадки, где пройдут народные гулянья (18+) в новогоднюю ночь с 31 декабря 2025 на 1 января 2026 года.

В Ярославле определено шесть таких мест. Праздничные мероприятия на них запланированы с 1:00 до 3:00 1 января.

Где пройдут гулянья в Ярославле в Новый год

В Кировском районе:

  • на Советской площади.

В Заволжском районе:

  • на площади у Дома культуры «Энергетик»;

  • у Дома культуры «Гамма».

В Дзержинском районе:

  • в парке 30-летия Победы.

В Красноперекопском районе:

  • на площади у Дворца культуры «Нефтяник».

В Ленинском районе:

  • в парке «Юбилейный».

А вы уже решили, где будете праздновать Новый год?

Дома, с семьей
В гостях у друзей или родственников
На городских гуляньях
За городом
Пока без планов — как пойдет
Пока не решил(а)
Напишу в комментариях
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Ограничение движения Новый год
Комментарии
2
Гость
22 минуты
Всё верно! Надо не только город, но и область на всякий случай перекрыть! Как бы чего не вышло...))
Читать все комментарии
Гость
