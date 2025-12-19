В Ярославле в Новый год перекроют часть улиц: где будет не проехать

Центр Ярославля перекроют для автомобилистов в Новый год. Ограничения будут действовать с 7:00 31 декабря до 4:00 1 января. Приказ об этом подписал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.
«Временно прекратить движение транспортных средств на участках улиц: Советской, Первомайской, Трефолева, Кирова, Кедрова, Революционной, Нахимсона, Подзеленье, Волжской набережной (верхний ярус), Народного переулка, Советского переулка, площади Челюскинцев», — говорится в документе.
На вышеуказанных улицах временно будет запрещен проезд и стоянка автомобилей.
Ранее городские власти назвали площадки, где пройдут народные гулянья (18+) в новогоднюю ночь с 31 декабря 2025 на 1 января 2026 года.
В Ярославле определено шесть таких мест. Праздничные мероприятия на них запланированы с 1:00 до 3:00 1 января.
Где пройдут гулянья в Ярославле в Новый год
В Кировском районе:
на Советской площади.
В Заволжском районе:
на площади у Дома культуры «Энергетик»;
у Дома культуры «Гамма».
В Дзержинском районе:
в парке 30-летия Победы.
В Красноперекопском районе:
на площади у Дворца культуры «Нефтяник».
В Ленинском районе:
в парке «Юбилейный».
