«Такого столпотворения я не видела»: в Ярославле растянулась пробка на крупном проспекте. Видео

На проспекте Фрунзе образовался крупный затор Источник: Жесть Ярославль / Vk.com











Утром 12 ноября на проспекте Фрунзе в Ярославле образовалась огромная пробка. Движение парализовано в сторону Московского проспекта. Вереница автомобилей растянулась от поворота на улицу Академика Колмогорова во Фрунзенском районе.

— Мы выезжали от 1-й Приволжской улицы, поэтому постояли недолго, минут пять. Но машин очень много. Центр весь пустой, видимо, все там стоят, — рассказала читательница 76.RU.

На Тормозном шоссе дорожная ситуация тоже сложная Источник: «Яндекс.Карты»











По данным сервиса «Яндекс.Карты», стоит и Тормозное шоссе. Агрегатор оценивает дорожную обстановку в городе на 6 баллов, а автомобилисты отметили на карте ДТП в среднем ряду в районе пересечения проспекта Фрунзе и Суздальского шоссе. Очевидцы сообщают, что как раз в том месте стояла машина полицейских с включенными спецсигналами, а позади нее — черная иномарка.

— Такого столпотворения я не видела, половина девятого утра, — комментирует видео очевидица.

Затор растянулся на несколько километров Источник: Жесть Ярославль / Vk.com

В полиции уточнили, что причиной затора стало не ДТП.

— Около 07:00 водителю «Хендай» стало плохо за рулем, он скончался, — рассказали 76.RU в УМВД по Ярославской области.