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Дороги и транспорт «Такого столпотворения я не видела»: в Ярославле растянулась пробка на крупном проспекте. Видео

«Такого столпотворения я не видела»: в Ярославле растянулась пробка на крупном проспекте. Видео

Что стало причиной затора

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46 комментариев

На проспекте Фрунзе образовался крупный затор

Утром 12 ноября на проспекте Фрунзе в Ярославле образовалась огромная пробка. Движение парализовано в сторону Московского проспекта. Вереница автомобилей растянулась от поворота на улицу Академика Колмогорова во Фрунзенском районе.

— Мы выезжали от 1-й Приволжской улицы, поэтому постояли недолго, минут пять. Но машин очень много. Центр весь пустой, видимо, все там стоят, — рассказала читательница 76.RU.

На Тормозном шоссе дорожная ситуация тоже сложная

По данным сервиса «Яндекс.Карты», стоит и Тормозное шоссе. Агрегатор оценивает дорожную обстановку в городе на 6 баллов, а автомобилисты отметили на карте ДТП в среднем ряду в районе пересечения проспекта Фрунзе и Суздальского шоссе. Очевидцы сообщают, что как раз в том месте стояла машина полицейских с включенными спецсигналами, а позади нее — черная иномарка.

— Такого столпотворения я не видела, половина девятого утра, — комментирует видео очевидица.

Затор растянулся на несколько километров

В полиции уточнили, что причиной затора стало не ДТП.

— Около 07:00 водителю «Хендай» стало плохо за рулем, он скончался, — рассказали 76.RU в УМВД по Ярославской области.

По предварительным данным, мужчине было около 70 лет. Машина, за рулем которой скончался водитель, стоит в среднем ряду.

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Комментарии
46
Гость
1 час
нужна выделенная линия для общественного транспорта
Гость
1 час
Без принятия соответствующих мер действенных - регулирования, оптимизации дорожного движения. Положение будет лишь только усугублятся! Беда в том, что в столице эту проблему рещают финансовыми средствами всей федерации. Нашему провинциальному городу, вряд-ли достанется, даже часть того бюджета.
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