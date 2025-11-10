«Всех своих жен он подсаживал на выпивку»: что стало с любимыми женщинами Михаила Ефремова

Если бы за количество браков давали награды, Ефремов аутсайдером точно бы не оказался Источник: Сергей Бобылев / ТАСС

С самого детства слава Михаила Ефремова сильно опережала его самого. Сначала это были разговоры о звездных заслугах его отца, которых ждали и от него. Потом нежные воздыхания о его любовных приключениях, тягу к которым, по мнению однокурсниц, он тоже унаследовал от Олега Ефремова. Но с каждым новым браком актера все разговоры превращались лишь в настороженные шепотки о том, что Ефремов совсем не мечта любой девушки и, попав под его обаяние, есть риск оказаться не в сказке, а в кошмаре.

Источник: Городские медиа

Елена Гольянова

Первой официальной супругой Михаила Ефремова стала начинающая актриса Елена Гольянова. С ней он познакомился еще в студенческие годы в Школе-студии МХАТ. Их брак оказался самым коротким в жизни актера и продлился всего пару месяцев.

Елена приехала в Москву из Нижнего Новгорода, ей требовалась столичная прописка, чтобы обменять квартиру в родном городе на площадь в белокаменной.

— Я обратилась ко всем однокурсникам, кто может на время обмена квартиры на мне жениться. Все промолчали. Миша не стерпел, что все струсили, и объявил: «Я женюсь». Таким образом я поменяла квартиру, и после этого мы развелись, — рассказала в одном из интервью Елена.

По одной версии, брак был сугубо дружеским, но по другой, Елена всë же испытывала чувства к Михаилу. Харизматичный, обаятельный, из состоятельной семьи известного актера Олега Ефремова — он привлекал внимание многих женщин.

Источник: кадр из сериала «Глухарь» (18+), реж. Гузэль Киреева, НТВ, 2008 год

— В институте за ним моментально закрепился образ парня с невероятной харизмой и энергетикой, безумно нравящегося девушкам, — поделилась актриса и однокурсница Михаила Ирина Цивина.

После учебы, в 1987 году, Михаил Ефремов вместе со своими однокурсниками создал театр «Современник-2», куда пригласили играть и Елену Гольянову. Правда, здесь уже о романтике, даже если ей когда-то и пахло, не было и речи, ведь Михаил встретил свою новую любовь.

Ася Воробьева

Второй избранницей Михаила стала Ася Воробьева (настоящее имя Асият Бикмухаметова), филолог по образованию. Девушка была замужем за сыном Олега Табакова — Антоном. Тот по старой дружбе попросил Ефремова устроить ее на работу литературным редактором в «Современник-2», Михаил не отказал.

Источник: Михаил Фомичев / ТАСС

Как только Ася переступила порог театра, Ефремов забыл о дружбе и начал активно ухаживать за девушкой, осыпая цветами и дорогими подарками. Между молодыми людьми завязался служебный роман. Ася ушла от мужа, а через несколько месяцев узнала, что беременна от Ефремова. Несмотря на то что в 1988 году у пары родился сын Никита, Михаил так и не женился на Асе, а вскоре после появления малыша их отношения и вовсе закончились. В окружении актера причиной разрыва называют алкоголь.

— Мишка говорил, что попробовал алкоголь еще в 12 лет, — объясняет Елена Гольянова. — У Ефремова сложный характер: когда трезвый, он прелестный, но стоит выпить — появляется кураж, много энергии, которую куда-то нужно выплеснуть, сразу хочется куда-то поехать, выяснять отношения.

Режиссер Валерий Сергеев отмечает, из-за желания Ефремова кутить и выяснять отношения страдали многие спутницы Ефремова, в том числе и Ася.

— Всех своих жен он подсаживал на выпивку, — говорит Валерий Сергеев. — Ася Воробьева настрадалась от него и сбежала.

После расставания воспитанием маленького Никиты занимались мама и дедушка. Только когда ему было 12 лет, Михаил признал его и дал свою фамилию.

Источник: efremovefremov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Полноценно отношения с отцом наладились, лишь когда Никита повзрослел. Сегодня он успешно продолжает актерскую династию.

Евгения Добровольская

Еще будучи в отношениях с Асей, Михаил влюбился в Евгению Добровольскую. С актрисой он был знаком еще со времен учебы, но романтические чувства связали их намного позже.

В 1988 году Михаил искал актрису для своей постановки и вспомнил о Евгении. Работая в театре, Михаил два года добивался Евгении, прежде чем она ответила ему взаимностью. Они поженились в 1990 году, и их брак продлился около семи лет. Однако семейная жизнь была далека от идиллии.

Источник: кадр из программы «Судьба человека» (16+), «Россия 1», 2019 год

— Миша мог и табуреткой кинуть, я уворачивалась, а могла ответить, — вспоминает актриса.

Отношения не спасло и появление сына Николая в 1991 году. Ефремов, как и после появления первого своего ребенка, не воодушевился мыслью о пеленках и ночах без сна и вместо этого пропадал на работе.

Источник: кадр из фильма «Кризис среднего возраста» (16+) реж. Гарик Сукачёв, продюсерская компания Анатолия Воропаева, при участии «Проект-2003», 1997 год

По словам близких, главная причина разлада в семье — алкоголь. Долгое время Ефремов совсем не пил, но когда снова начал, отношения превратились в муку. Евгения устала пытаться сохранить семью ради ребенка и рассталась с Ефремовым к концу 1996 года.

— Миша — прекрасный, талантливый, но жить с ним невозможно, — говорила Добровольская. — Мы оба были нервными и импульсивными, с очень сложными характерами. И с годами просто устали друг от друга. Я всегда ставила в отношениях точку, если ловила себя на том, что ликую, когда за мужем закрывается дверь.

Сын Николай, который также стал актером, пошел по стопам отца не только в выборе профессии, с возрастом у него тоже появились проблемы с алкоголем. В 2023 году под эффектом горячительных напитков он выпал из окна, как сам он впоследствии говорил: «Случайно». Молодому человеку провели трепанацию черепа, и после этого он практически перестал выходить из дома и больше не снимается в кино.

Источник: кадр из сериала «Агентство „Справедливость“» (16+), НТВ, 2021 год

В конце 2023 года в жизни Добровольской произошло еще одно потрясение. Она узнала, что у нее агрессивная форма рака желудка, которая уже дала метастазы в мозг. После курса химиотерапии актриса прожила еще два года и умерла от сердечной недостаточности в январе 2025 года.

Ксения Качалина

Четвертый брак Михаила Ефремова был с актрисой Ксенией Качалиной. Их роман начался на съемочной площадке сериала «Романовы: Венценосная семья» (0+). Ксения, которая до этого пережила потерю новорожденной дочери от первого мужа — музыканта Алексея Паперного, нашла поддержку в Ефремове.

В 2000 году пара поженилась, и у них родилась дочь Анна-Мария. Однако их семейное счастье продлилось всего четыре года. Карьера Ксении пошла на спад, и она вместе с мужем пристрастилась к алкоголю, а позднее еще и к запрещенным веществам.

Источник: кадр из шоу «Звезды сошлись» (16+), НТВ, 2022 год

После развода Ксения переехала с дочерью на Гоа, где отдавала последние деньги своей зависимости. По словам Анны-Марии, мать перестала о ней заботиться и могла в любой момент ударить, из-за чего дочь Ефремова до сих пор не может спокойно смотреть на Ксению.

— Ее лицо уже не вызывает страха или какого-то стремления сжаться, занимая как можно меньше места. Но всë равно дергаюсь… Вздыхаю и снова проговариваю про себя: не мое будущее, не мое настоящее, не стану такой, необязательно общаться, — написала в своем блоге Анна-Мария.

Михаил в итоге забрал дочь и оформил над ней единоличную опеку. До 2020 года Ефремов продолжал помогать бывшей жене и переводить ей деньги, но после того как он оказался под стражей, у Ксении осталось только пособие в пять тысяч от Союза кинематографистов, которое актриса в первый же день спускает на вино.

Источник: кадр из шоу «Звезды сошлись» (16+), НТВ, 2022 год

Когда-то просторная квартира Ксении, которую ей оставил Михаил после развода, постепенно превратилась в помойку. Раньше ее убирала домработница, которую оплачивал Ефремов, теперь Качалина выбирает жить в окружении груд мусора и грязных вещей, но не убираться.

— Она не имеет привычки выносить мусорное ведро, а любит поставить его прямо возле двери, — рассказала в шоу «Звезды сошлись» (16+) сестра Михаила Ефремова.

При всем своем бедственном положении Ксения до сих пор с любовью вспоминает о бывшем муже.

— Ефремов действительно гениальный актер, гениальный партнер и гениальный человек. Он действительно самый любимый, самый красивый и самый умный, — говорит о Михаиле его бывшая жена.

София Кругликова

Пятой спутницей, с которой у Михаила были самые длительные отношения, стала София Кругликова. Они познакомились в начале 2000-х в актерском кафе. После первой встречи они всë чаще сталкивались за чашечкой кофе, и Михаил начал настойчиво звать ее замуж. Она, будучи в браке за успешным французским программистом, не воспринимала ухаживания и слова актера всерьез, но всë равно каждый раз соглашалась, считая это шуткой.

Однако Михаил всë же смог очаровать ее, и Софья выбрала Ефремова, разрушив свой прежний брак. В 2002 году пара поженилась. Всего у них родилось трое детей: в 2005 году — дочь Вера, через два года — Надежда, а еще через три — сын Борис.

Ефремов верил, что София — любовь всей его жизни. В 2016 году он обвенчался с ней, чтобы подтвердить свои чувства. Для Софии этот обряд был священным. Она терпеливо принимала все недостатки и слабости мужа.

Источник: Виталий Белоусов / ТАСС

— До Ефремова у меня был муж-француз, с которым я жила в Париже. Он не пил, дарил цветы каждый день, бегал за круассанами по утрам. А я его оставила, приперлась обратно в Россию и вышла замуж за Ефремова! Я сама себе выбрала вот такое веселье с Ефремовым и живу в этом веселье! — с горечью отвечала на любые расспросы София.

Она прощала ссоры, злоупотребление алкоголем, измены. Она поддержала мужа после смертельного ДТП в 2020 году и ждала его из заключения четыре года.

Актер Михаил Ефремов вышел на свободу по УДО Источник: Городские медиа

В июле 2025 года появились слухи: силы Софии исчерпали себя, и пара распалась после 23 лет брака. Поговаривали, что последней каплей стали откровения о «тюремном романе» Михаила.

Однако в сентябре оказалось, что пара смогла пережить кризис отношений и новости о разводе были неправдой. По словам близкого окружения актера, он продолжает жить с супругой в их квартире в Москве, и София — практически единственный близкий человек, с кем он общается.

— Ему не хочется сейчас никаких застолий, дружеских посиделок. Он перестал общаться с друзьями, сидит, как сыч, в квартире. Все переговоры по работе ведет лично, команды у него нет, — отметил продюсер Евгений Морозов.

Дарья Белоусова

Весь сыр-бор и разговоры о расставании супругов начались не с пустого места. Даже пребывание за решеткой не смогло удержать Михаила Ефремова от новых романтических увлечений. В число новых пассий актера записали актрису театра «Современник» Дарью Белоусову. Она приезжала к нему в белгородскую колонию, где провела с Михаилом трое суток в спецблоке — своего рода тюремной «гостинице» с душем, кухней и кроватью. Более того, они даже оставили соседям записку с парными автографами, после чего и пошли разговоры об их романе.

Источник: Анастасия Романова / ТАСС

После случившегося некоторые начали называть ее молодой любовницей актера, пока другие, включая первую жену Михаила, увидели в визите лишь дружеский жест.

— Человеку 61 год, вряд ли там романы. Просто по-человечески могли приехать какие-то друзья. Я бы приехала, если бы набралась смелости. Миша очень многим людям дорог по-человечески. Возможно, это какие-то душевные отношения. Но вряд ли другие, — считает Елена Гольянова.

Источник: Дарья Белоусова / Vk.com

Дарья и Михаил знакомы еще с 2004 года, когда актриса устроилась работать в театр «Современник». Как предполагают в Сети, приезд Дарьи был не только знаком поддержки, и припоминают, что впервые разговоры об их романе пошли еще в 2019 году. Тогда Дарья развелась со своим мужем Шамилем Хаматовым, с которым была вместе восемь лет, а Ефремов в то время сильно переживал смерть матери и много пил.