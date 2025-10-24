В центре Ярославля выставили на продажу часть исторического дома в двух минутах от набережной

В Ярославле выставили на продажу исторический дом Источник: Михаил Евраев / Telegram

В центре Ярославля выставили на продажу часть дома-памятника. Нового владельца ищут для объекта культурного наследия регионального значения «Богадельня Вахрамеева», 1883 года постройки на Красном съезде, 8.

В объявлении на сайте «Российского аукционного дома» указано, что на продажу выставлены помещения на первом и втором этажах площадью 76 квадратных метров, 477,1 квадратных метра, 213,1 квадратных метра, 139 квадратных метра, 170,3 квадратных метра, 41,9 квадратных метра.

В объявлении уточняется, что здание расположено в двух минутах ходьбы от Волжской набережной.

«Окружающая застройка разнообразна: жилые дома, офисные здания, школа, скверы, вся инфраструктура. Транспортная доступность — отличная. Красная площадь — одна из крупных транспортных развязок города с большим авто- и пассажиропотоком, остановками общественного транспорта со всех направлений. При этом здание располагается не непосредственно у оживленных магистралей, а в шаговой доступности от них», — говорится в объявлении.

Среди факторов инвестиционной привлекательности указано расположение здания в историческом центре города. В объявлении сказано, что благодаря этому, объект может быть востребован как гостиница, офисный центр, ресторан или магазин.

Начальная цена — 122 миллиона 31 тысяча 21 рубль. Здание планируют продать 24 ноября.