В центре Ярославля продают здание бывшей богадельни за 122 млн рублей

В Ярославле выставили на продажу здание бывшей богадельни купца Вахрамеева на улице Красный съезд, 8 в центре города.
«Новый собственник будет обязан полностью восстановить здание, сохранив его исторический облик», — отметил губернатор Михаил Евраев 13 августа у себя в соцсетях.
Стартовая цена — 122 млн рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 17 сентября, итоги подведут 22 сентября.
Здание бывшей богадельни было построено по распоряжению купца Вахрамеева. Оно является памятником архитектуры 1883 года. Двухэтажное здание было пожертвовано городу для организации богадельни для престарелых женщин. На ее содержание было выделено 30 тысяч рублей.
Последние годы региональные власти регулярно выставляют на торги исторические объекты.
«Передача зданий в частные руки уже доказала свою эффективность: мы сохраняем памятники культуры, создаем новые точки притяжения и сокращаем бюджетные расходы на их содержание», — отметил глава Ярославской области.
Ранее в Угличе Ярославской области выставили на торги историческое здание, где ранее располагался филиал ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. Его начальная цена на аукционе 12,6 млн рублей.