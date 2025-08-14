В центре Ярославля продают здание бывшей богадельни за 122 млн рублей

НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Продают здание бывший богадельни в центре Ярославля | Источник: Михаил Евраев / TelegramПродают здание бывший богадельни в центре Ярославля | Источник: Михаил Евраев / Telegram

Продают здание бывший богадельни в центре Ярославля

Источник:

Михаил Евраев / Telegram

В Ярославле выставили на продажу здание бывшей богадельни купца Вахрамеева на улице Красный съезд, 8 в центре города.

«Новый собственник будет обязан полностью восстановить здание, сохранив его исторический облик», — отметил губернатор Михаил Евраев 13 августа у себя в соцсетях.

Стартовая цена — 122 млн рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 17 сентября, итоги подведут 22 сентября.

Здание бывшей богадельни было построено по распоряжению купца Вахрамеева. Оно является памятником архитектуры 1883 года. Двухэтажное здание было пожертвовано городу для организации богадельни для престарелых женщин. На ее содержание было выделено 30 тысяч рублей.

Фасад здания разрушается | Источник: Михаил Евраев / TelegramФасад здания разрушается | Источник: Михаил Евраев / Telegram

Фасад здания разрушается

Источник:

Михаил Евраев / Telegram

Читайте также

Последние годы региональные власти регулярно выставляют на торги исторические объекты.

«Передача зданий в частные руки уже доказала свою эффективность: мы сохраняем памятники культуры, создаем новые точки притяжения и сокращаем бюджетные расходы на их содержание», — отметил глава Ярославской области.

Двухэтажное здание выглядит заброшенным | Источник: Михаил Евраев / TelegramДвухэтажное здание выглядит заброшенным | Источник: Михаил Евраев / Telegram

Двухэтажное здание выглядит заброшенным

Источник:

Михаил Евраев / Telegram

Ранее в Угличе Ярославской области выставили на торги историческое здание, где ранее располагался филиал ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. Его начальная цена на аукционе 12,6 млн рублей.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
31 минута
Какие были купцы!! За свои деньги строили такое красивое здание для престарелых. И школы и больницы. Интересно, есть такие среди современных? Кроме Галицкого не слышала... У нас наверняка нет.
Гость
29 минут
А сначала отремонтировать с Потемкиной слабо?
Читать все комментарии
