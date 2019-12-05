Хорошо провёл время: чем целый год занимался в Ярославле новый мэр Владимир Волков. 9 карточек

1
Отменил некоторые социальные льготы
Невозможно обойти это решение, с помощью которого городские власти решили сэкономить 50 миллионов рублей бюджетных денег. Отмену социальных льгот объясняют тем, что они не являлись обязательными и предоставляются такие исключительно по решению городских властей. Город мог позволить их себе когда-то, но не сейчас.
Список для отмены оказался большим. Ну, а чтобы не лишать льгот действительно нуждающихся в них семей (например, на бесплатное питание в школе, проезд, компенсации за детские сады), ввели термин «малоимущность». Теперь ярославцы должны доказывать, что им действительно важна эта помощь от города.
2
Назвал маршрутки хламом
Владимир Волков продолжил работу своего предшественника Владимира Слепцова и занялся маршрутками. А точнее, постепенным их выдворением из города. Сперва новый глава города назвал их хламом, а затем начал оптимизацию общественного транспорта, согласно плану которой по городу должны ездить большие и вместительные автобусы, часть маршрутов сократят, часть объединят. А ещё запланировали пустить трамваи по центральным площадям.
— Это хлам на колёсах — автобусы ржавые, двери закрываются со скрипом и то только когда ногой кто-то помогает, сидений нет, они все ободранные. Я сам заходил внутрь и всё это видел. Технику нужно обновлять, — заявлял Владимир Волков.
3
Защитил своё образование
Центр социальных инноваций «Чёрный куб» опубликовал исследование, в котором поместил Владимира Волкова на первое место с конца в рейтинге образованности мэров России. Но Волков доказал авторам рейтинга, что он достоин лучшего места, чем последнее.
4
Придумал, как бороться с долгом города
Над Ярославлем висит огромный долг, в основном перед банками. Его размер стремится к собственным годовым доходам города и составляет около семи миллиардов рублей. Заслуга Владимира Волкова в том, что в этом году Ярославль впервые за последние девять лет не брал новых кредитов, а также сократил сумму на обслуживание текущих долгов с 700 до 650 миллионов рублей в год.
Однако его же заявлением была и такая цитата:
— Кредиты можно брать всегда, даже с таким долгом, — высказался Владимир Волков. — Очень важно не только зарабатывать деньги, но и понимать, как мы их тратим. Важно деньги не раскидывать.
5
Катался на байке и приготовил бургер-небоскрёб
Между работой и сочинением новых указов Владимир Волков успел и отдохнуть. Одно из его увлечений — байк. Видео о том, как он рассекает по улицам Ярославля на мотоцикле BMW, градоначальник выложил у себя в соцсетях.
— Я прошу вас соблюдать скоростной режим, пропускать пешеходов, использовать ремни безопасности. Автомобилист, мотоциклист или пешеход — все мы разные, но Правила дорожного движения для всех едины, — пропагандировал правильную езду мэр.
А летом мэр отдыхал на городском фестивале «Пир на Волге», где приготовил бургер-небоскрёб. Глава города объяснил, почему его бургер такой большой:
— Он такой большой, потому что у нас очень гостеприимный и радушный город. И все продукты там сочетаются, — сказал Волков.
6
Тоже начал менять остановки
Тоже потому, что это делает каждый новый мэр Ярославля. Трудно сказать, откуда у градоначальников такая страсть к дизайну остановок, но идеального варианта для города до сих пор не нашли. Хотя попытались: в этом году главный архитектор Ярославля предложил новый дизайн, он будет попрочнее и поэлегантнее предыдущих вариантов.
7
Назначил главного архитектора в Ярославле
Спустя десять лет в город вернули должность главного архитектора, им стал ярославец Артём Цымбалов. Ранее этот пост занимал архитектор Аркадий Бобович, он работал до 2008 года.
8
Устроил распродажу городского имущества
В этом году мэрия активизировала работу в части распродажи города. Одними из самых дорогих и важных лотов стали Ленинский рынок и троллейбусное депо № 1 на улице Городской вал. Первый продают в частные руки за 147 миллионов рублей. А вокруг депо развернулся скандал: эту землю отдают под застройку высотками подмосковному подрядчику по инвестиционному соглашению, текст которого до сих пор публично не обнародовали.
9
А как вы оцениваете работу мэра за этот год?
Я оцениваю работу Волкова на...
Мы вышли на улицу и спросили людей об этом. Ответы смотрите на видео: