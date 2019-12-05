Хорошо провёл время: чем целый год занимался в Ярославле новый мэр Владимир Волков. 9 карточек

Если быть точными, управлять городом Владимир Волков начал с 4 октября в качестве и. о. мэра

5 декабря 2019 — ровно год как у Ярославля официально появился новый мэр Владимир Волков. Его выбрали депутаты муниципалитета из числа кандидатов. Формально руководит мэрией чиновник с 4 октября в качестве и. о. мэра.

Целый год мы внимательно следили за работой приезжего чиновника: его решениями, приказами и высказываниями. Теперь расскажем, чем он нам запомнился.