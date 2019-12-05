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Политика Обзор

Хорошо провёл время: чем целый год занимался в Ярославле новый мэр Владимир Волков. 9 карточек

Отмечаем годовщину градоначальника, вспоминая его дела

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Если быть точными, управлять городом Владимир Волков начал с 4 октября в качестве и. о. мэра&nbsp;

Если быть точными, управлять городом Владимир Волков начал с 4 октября в качестве и. о. мэра 

5 декабря 2019 — ровно год как у Ярославля официально появился новый мэр Владимир Волков. Его выбрали депутаты муниципалитета из числа кандидатов. Формально руководит мэрией чиновник с 4 октября в качестве и. о. мэра. 

Целый год мы внимательно следили за работой приезжего чиновника: его решениями, приказами и высказываниями. Теперь расскажем, чем он нам запомнился. 

1

Отменил некоторые социальные льготы

Социальные городские льготы во многом касались детей&nbsp;

Социальные городские льготы во многом касались детей 

Невозможно обойти это решение, с помощью которого городские власти решили сэкономить 50 миллионов рублей бюджетных денег. Отмену социальных льгот объясняют тем, что они не являлись обязательными и предоставляются такие исключительно по решению городских властей. Город мог позволить их себе когда-то, но не сейчас. 

Список для отмены оказался большим. Ну, а чтобы не лишать льгот действительно нуждающихся в них семей (например, на бесплатное питание в школе, проезд, компенсации за детские сады), ввели термин «малоимущность». Теперь ярославцы должны доказывать, что им действительно важна эта помощь от города. 

2

Назвал маршрутки хламом

Владельцы маршруток только закупили красные машины по требованию Слепцова, а теперь их грозят выгнать с рынка

Владельцы маршруток только закупили красные машины по требованию Слепцова, а теперь их грозят выгнать с рынка

Владимир Волков продолжил работу своего предшественника Владимира Слепцова и занялся маршрутками. А точнее, постепенным их выдворением из города. Сперва новый глава города назвал их хламом, а затем начал оптимизацию общественного транспорта, согласно плану которой по городу должны ездить большие и вместительные автобусы, часть маршрутов сократят, часть объединят. А ещё запланировали пустить трамваи по центральным площадям. 

— Это хлам на колёсах — автобусы ржавые, двери закрываются со скрипом и то только когда ногой кто-то помогает, сидений нет, они все ободранные. Я сам заходил внутрь и всё это видел. Технику нужно обновлять, — заявлял Владимир Волков. 

3

Защитил своё образование

С рейтингом образованности неловко вышло&nbsp;

С рейтингом образованности неловко вышло 

Центр социальных инноваций «Чёрный куб» опубликовал исследование, в котором поместил Владимира Волкова на первое место с конца в рейтинге образованности мэров России. Но Волков доказал авторам рейтинга, что он достоин лучшего места, чем последнее.

4

Придумал, как бороться с долгом города

Борьба с госдолгом бюджета — это действительно достижение&nbsp;

Борьба с госдолгом бюджета — это действительно достижение 

Над Ярославлем висит огромный долг, в основном перед банками. Его размер стремится к собственным годовым доходам города и составляет около семи миллиардов рублей. Заслуга Владимира Волкова в том, что в этом году Ярославль впервые за последние девять лет не брал новых кредитов, а также сократил сумму на обслуживание текущих долгов с 700 до 650 миллионов рублей в год. 

Однако его же заявлением была и такая цитата:

— Кредиты можно брать всегда, даже с таким долгом, — высказался Владимир Волков. — Очень важно не только зарабатывать деньги, но и понимать, как мы их тратим. Важно деньги не раскидывать.

5

Катался на байке и приготовил бургер-небоскрёб

Владимир Волков оказался байкером в душе&nbsp;

Владимир Волков оказался байкером в душе 

Между работой и сочинением новых указов Владимир Волков успел и отдохнуть. Одно из его увлечений — байк. Видео о том, как он рассекает по улицам Ярославля на мотоцикле BMW, градоначальник выложил у себя в соцсетях.

— Я прошу вас соблюдать скоростной режим, пропускать пешеходов, использовать ремни безопасности. Автомобилист, мотоциклист или пешеход — все мы разные, но Правила дорожного движения для всех едины, — пропагандировал правильную езду мэр. 

А летом мэр отдыхал на городском фестивале «Пир на Волге», где приготовил бургер-небоскрёб. Глава города объяснил, почему его бургер такой большой: 

— Он такой большой, потому что у нас очень гостеприимный и радушный город. И все продукты там сочетаются, — сказал Волков.

6

Тоже начал менять остановки

Новый вариант остановочного комплекса&nbsp;

Новый вариант остановочного комплекса 

Тоже потому, что это делает каждый новый мэр Ярославля. Трудно сказать, откуда у градоначальников такая страсть к дизайну остановок, но идеального варианта для города до сих пор не нашли. Хотя попытались: в этом году главный архитектор Ярославля предложил новый дизайн, он будет попрочнее и поэлегантнее предыдущих вариантов.

7

Назначил главного архитектора в Ярославле

Главный архитектор города Артём Цымбалов

Главный архитектор города Артём Цымбалов

Спустя десять лет в город вернули должность главного архитектора, им стал ярославец Артём Цымбалов. Ранее этот пост занимал архитектор Аркадий Бобович, он работал до 2008 года.

8

Устроил распродажу городского имущества

История продажи земли в центре города вызывает много вопросов&nbsp;

История продажи земли в центре города вызывает много вопросов 

В этом году мэрия активизировала работу в части распродажи города. Одними из самых дорогих и важных лотов стали Ленинский рынок и троллейбусное депо № 1 на улице Городской вал. Первый продают в частные руки за 147 миллионов рублей. А вокруг депо развернулся скандал: эту землю отдают под застройку высотками подмосковному подрядчику по инвестиционному соглашению, текст которого до сих пор публично не обнародовали. 

9

А как вы оцениваете работу мэра за этот год?

Я оцениваю работу Волкова на...

    Мы вышли на улицу и спросили людей об этом. Ответы смотрите на видео: 

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    мэрмэрияВладимир Волков
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    КОММЕНТАРИИ (68)

    гость
    5 дек 2019 в 08:45

    У этого мэра везде проблемы и неудачи-притащил своих поставил на места, а они и не в теме как должны выполнять свои обязанности, мало-добавлю ямы, грязь, снег, свет, парки, светофоры...-это то что не указали в статье. Уважаемые депутаты -это и ваша вина , вы за него проголосовали!

    гость
    5 дек 2019 в 10:08

    такого бардака ещё в городе небыло .оценка-зеро.

    Гость
    5 дек 2019 в 09:22

    За год он даже решить вопрос с ямами на дорогах не смог, не говоря уже об устранении ям.