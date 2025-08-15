НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Трамп прилетел на Аляску: онлайн о встрече президентов России и США

Трамп прилетел на Аляску: онлайн о встрече президентов России и США

Рассказываем всё, что известно о личных переговорах

343
6 комментариев
Президенты встретятся впервые за пять лет | Источник: Chris McGrath / Getty Images

Президенты встретятся впервые за пять лет

Источник:

Chris McGrath / Getty Images

На Аляске стартует саммит России и США, на котором встретятся главы государств Владимир Путин и Дональд Трамп. Стороны должны обсудить урегулирование кризиса на Украине. Рассказываем в режиме онлайн всё, что известно о переговорах. 

Анастасия Моденова

На расширенной двусторонней встрече к саммиту присоединятся министр обороны США Пит Хегсет, глава американского Минфина Скотт Бессент и министр торговли Говард Латник, сообщил Белый дом.

Обсудить
Мария Филиппова

Однако, чтобы понять, будет ли следующий саммит, нужно дождаться итогов этой встречи. Об этом ТАСС сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Обсудить
Елена Мальцева

Россия ждет ответного визита Трампа после саммита двух лидеров на Аляске 15 августа. Об этом заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Обсудить
Анастасия Моденова

Российская делегация выехала на место проведения саммита, сообщает ТАСС.

Источник:

ТАСС / Telegram

Обсудить
Анастасия Моденова

Белый дом заявил, что встреча Путина и Трампа пройдет в формате «три на три», а не «один на один». К политикам присоединятся министры — со стороны США это Марко Рубио и Стив Уиткофф.

Обсудить
Мария Филиппова

Трамп только что приземлился на Аляске, пишет Bloomberg.

Обсудить
Мария Филиппова

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил молебен в преддверии встречи Путина и Трампа на Аляске. В слове перед началом богослужения предстоятель РПЦ отметил историческое значение предстоящей встречи.

«Обратим к Господу искреннюю молитву о том, чтобы Господь приклонил Свою милость, чтобы споспешествовал взаимодействию лидеров двух самых могущественных государств на планете, чтобы в результате этой встречи была полностью преодолена угроза вооруженного конфликта и чтобы всесторонне развивались отношения между народами России и Соединенных Штатов Америки. И да поможет Господь нашим лидерам и всем тем, кто принимает участие в этих переговорах, достичь этой важной, я бы сказал, великой цели — принципиального изменения в отношениях между двумя великими ядерными государствами и установления нового типа отношений, направленных на то, чтобы обеспечивалось благополучие и мир на нашей планете. Помолимся», — сказал патриарх.

Источник: patriarchia.ruИсточник: patriarchia.ru
Источник:

patriarchia.ru

Обсудить
Анастасия Моденова

На авиабазе Эльмендорф всё готово для встречи Путина. Красную дорожку выложили в форме буквы L — она ведет к платформе с надписью ALASKA 2025.

Вокруг расположились четыре истребителя F-22 Raptor. Как отмечает CNN, в задачи авиационных эскадрилий на этой базе входит перехват российских самолетов, входящих в воздушное пространство Америки.

Обсудить
Елена Мальцева

У РФ есть аргументы и четкая позиция, которая будет изложена, заявил Лавров о предстоящих переговорах с США на Аляске. Для изложения российской позиции сделано немало в ходе визитов Уиткоффа. РФ надеется продолжить этот полезный разговор, отметил глава МИД.

Обсудить
Анастасия Моденова

К Аляске подлетел еще один борт из России. Возможно, именно в этом самолете находится Владимир Путин.

Источник: Flight RadarИсточник: Flight Radar
Источник:

Flight Radar

Обсудить
Анастасия Моденова

По завершении саммита Владимир Путин планирует возложить цветы к могиле советских летчиков на Аляске, сообщил Песков.

Обсудить
Елена Мальцева

Появление главы МИД Сергея Лаврова было ярким. Он приехал в свитере с надписью СССР.

Лавров в свитере челябинского бренда

Источник:

МИД России / Telegram

Обсудить
Мария Филиппова

На военном аэродроме заранее подготовили красную дорожку, по которой должен пройти Путин после приземления.

Источник:

cnbc.com

Судя по данным Flight Radar, президент России уже прилетел на Аляску, однако эту информацию опровергает журналист кремлевского пула Павел Зарубин.

Обсудить
Мария Филиппова

На военном объекте разрешили снимать видео только сейчас и только из пресс-центра. Первыми кадрами делятся в соцсетях.

Источник:

ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК / Telegram

Обсудить
Елена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Анастасия Моденова
Анастасия Моденова
Ночной корреспондент
Переговоры Путина и Трампа Аляска Спецоперация на Украине
Комментарии
6
Инженер1
18 минут
Спецчемоданов сколько взяли?
Гость
1 час
Чего то далеко встреча проходит..снайперов что-ли боятся)
Читать все комментарии
