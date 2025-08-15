Трамп прилетел на Аляску: онлайн о встрече президентов России и США

На Аляске стартует саммит России и США, на котором встретятся главы государств Владимир Путин и Дональд Трамп. Стороны должны обсудить урегулирование кризиса на Украине. Рассказываем в режиме онлайн всё, что известно о переговорах.
На расширенной двусторонней встрече к саммиту присоединятся министр обороны США Пит Хегсет, глава американского Минфина Скотт Бессент и министр торговли Говард Латник, сообщил Белый дом.
Однако, чтобы понять, будет ли следующий саммит, нужно дождаться итогов этой встречи. Об этом ТАСС сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Россия ждет ответного визита Трампа после саммита двух лидеров на Аляске 15 августа. Об этом заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
Российская делегация выехала на место проведения саммита, сообщает ТАСС.
Белый дом заявил, что встреча Путина и Трампа пройдет в формате «три на три», а не «один на один». К политикам присоединятся министры — со стороны США это Марко Рубио и Стив Уиткофф.
Трамп только что приземлился на Аляске, пишет Bloomberg.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил молебен в преддверии встречи Путина и Трампа на Аляске. В слове перед началом богослужения предстоятель РПЦ отметил историческое значение предстоящей встречи.
«Обратим к Господу искреннюю молитву о том, чтобы Господь приклонил Свою милость, чтобы споспешествовал взаимодействию лидеров двух самых могущественных государств на планете, чтобы в результате этой встречи была полностью преодолена угроза вооруженного конфликта и чтобы всесторонне развивались отношения между народами России и Соединенных Штатов Америки. И да поможет Господь нашим лидерам и всем тем, кто принимает участие в этих переговорах, достичь этой важной, я бы сказал, великой цели — принципиального изменения в отношениях между двумя великими ядерными государствами и установления нового типа отношений, направленных на то, чтобы обеспечивалось благополучие и мир на нашей планете. Помолимся», — сказал патриарх.
На авиабазе Эльмендорф всё готово для встречи Путина. Красную дорожку выложили в форме буквы L — она ведет к платформе с надписью ALASKA 2025.
Вокруг расположились четыре истребителя F-22 Raptor. Как отмечает CNN, в задачи авиационных эскадрилий на этой базе входит перехват российских самолетов, входящих в воздушное пространство Америки.
У РФ есть аргументы и четкая позиция, которая будет изложена, заявил Лавров о предстоящих переговорах с США на Аляске. Для изложения российской позиции сделано немало в ходе визитов Уиткоффа. РФ надеется продолжить этот полезный разговор, отметил глава МИД.
К Аляске подлетел еще один борт из России. Возможно, именно в этом самолете находится Владимир Путин.
По завершении саммита Владимир Путин планирует возложить цветы к могиле советских летчиков на Аляске, сообщил Песков.
Появление главы МИД Сергея Лаврова было ярким. Он приехал в свитере с надписью СССР.
На военном аэродроме заранее подготовили красную дорожку, по которой должен пройти Путин после приземления.
Судя по данным Flight Radar, президент России уже прилетел на Аляску, однако эту информацию опровергает журналист кремлевского пула Павел Зарубин.
На военном объекте разрешили снимать видео только сейчас и только из пресс-центра. Первыми кадрами делятся в соцсетях.