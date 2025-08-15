Трамп прилетел на Аляску: онлайн о встрече президентов России и США

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил молебен в преддверии встречи Путина и Трампа на Аляске. В слове перед началом богослужения предстоятель РПЦ отметил историческое значение предстоящей встречи.

«Обратим к Господу искреннюю молитву о том, чтобы Господь приклонил Свою милость, чтобы споспешествовал взаимодействию лидеров двух самых могущественных государств на планете, чтобы в результате этой встречи была полностью преодолена угроза вооруженного конфликта и чтобы всесторонне развивались отношения между народами России и Соединенных Штатов Америки. И да поможет Господь нашим лидерам и всем тем, кто принимает участие в этих переговорах, достичь этой важной, я бы сказал, великой цели — принципиального изменения в отношениях между двумя великими ядерными государствами и установления нового типа отношений, направленных на то, чтобы обеспечивалось благополучие и мир на нашей планете. Помолимся», — сказал патриарх.