Украинская делегация приехала в Стамбул — онлайн о третьем раунде переговоров

Сегодня в Стамбуле запланирован третий раунд переговоров между Россией и Украиной. В этот раз делегации планируют обсудить прекращение огня, проекты меморандума и последующее урегулирование конфликта. Собираем всю информацию о встрече в режиме реального времени.
Вот так проходит подготовка у дворца Чираган к третьему раунду переговоров России и Украины.
По словам Пескова, вся работа по согласованию проектов меморандумов России и Украины является подготовкой к вероятной встрече Путина и Зеленского. Назначать возможную встречу глав государств без предварительной большой работы нецелесообразно.
«Иначе на высшем уровне придется выполнять эту черновую, очень сложную и очень емкую работу», — прокомментировал Песков журналистам «Вести».
Делегация Украины прибыла в Турцию
Украинская делегация уже прибыла в Турцию. Об этом сообщил сообщил нардеп Гончаренко.
По его словам, сначала переговоры пройдут в Анкаре. Однако не уточнил с кем, передает RT.
Прошлая встреча России и Украины проходила в этом же дворце 2 июня.
Примечательно, что сейчас у дворца Чираган на берегу Босфора в Стамбуле проводят проверки, усиливают меры безопасности, подготавливают шатры, в которых должны досматривать журналистов подиума. Еще задолго до начала переговоров журналисты начали прибывать к закрытым воротам дворца, сообщают «Известия».
Третий раунд переговоров запланирован на сегодня, на 19:00 (мск). Однако официальных подтверждений об этом не поступало. Об этом стало известно от телеканала TRT Haber.
Отдельная встреча Мединского с главой МИД Турции Фиданом может пройти сегодня в Стамбуле перед началом российско-украинских переговоров. Об этом в эфире программы «60 минут» заявил спецкор ВГТРК Денис Давыдов.
Что будут обсуждать РФ и Украина в этот раз
Песков сообщил, что на переговорах в Стамбуле будут обсуждаться главным образом вопросы, связанные с проектами меморандумов России и Украины.
На встрече также обсудят продолжение обменов пленными и телами погибших, при необходимости будут и другие вопросы.
Во время предыдущей встречи стороны договорились об обмене пленными. Москва передала Киеву тела погибших военнослужащих. Еще стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Россия рассчитывает обсудить в ходе третьего раунда проекты меморандумов о прекращении боевых действий. Страны обменялись документами со своим видением на прошлой встрече.
Сибига настаивает прекратить огонь для дальнейшего обсуждения России и Украины.
«Мы настаиваем на перемирии. И очень важно, чтобы эти возможные встречи в случае согласования возможной даты были предметные», — подчеркнул он.
Умеров поставил цель во время третьего раунда переговоров — обсудить вопросы возвращения военнопленных и детей. Однако главным вопросом для Киева является подготовка к встрече с президентом России Владимиром Путиным. На это указывал и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
Украинскую делегацию на переговорах с Россией вновь возглавит Рустем Умеров, экс-министр обороны, занимающий сейчас должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны. Кроме того, в обновленный состав делегации вошли представитель омбудсмена и дополнительный представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
От российской стороны на третьей встрече с Украиной будет тот же состав группы. Ее возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Кроме него, в переговорную группу войдут замминистра иностранных дел Михаил Глызин, замминистра обороны Александр Фомин и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.