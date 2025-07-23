Украинская делегация приехала в Стамбул — онлайн о третьем раунде переговоров

По словам Пескова, вся работа по согласованию проектов меморандумов России и Украины является подготовкой к вероятной встрече Путина и Зеленского. Назначать возможную встречу глав государств без предварительной большой работы нецелесообразно.

«Иначе на высшем уровне придется выполнять эту черновую, очень сложную и очень емкую работу», — прокомментировал Песков журналистам «Вести».