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Политика Переговоры России и Украины Онлайн-трансляция Россия и Украина достигли первых договоренностей — онлайн о второй встрече

Россия и Украина достигли первых договоренностей — онлайн о второй встрече

Рассказываем о втором раунде переговоров в режиме реального времени

1 083
4 комментария
Россия и Украина достигли первых договоренностей — онлайн о второй встрече | Источник: Рамиль Ситдиков / POOL / ТАССРоссия и Украина достигли первых договоренностей — онлайн о второй встрече | Источник: Рамиль Ситдиков / POOL / ТАСС
Источник:

Рамиль Ситдиков / POOL / ТАСС

В Стамбуле стартует второй раунд переговоров между Россией и Украиной. Делегации планируют обсуждать прекращение огня и урегулирование конфликта в целом. В этом материале собираем всю информацию о встрече в режиме реального времени.

Алена Смагина

Главы турецких разведки и генштаба покинули дворец Чираган после завершения переговоров России и Украины.

Источник:

РИА Новости / Telegram

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Алена Смагина

Накануне переговоров в Стамбуле Украина совершила множество атак по территории РФ. По информации Минобороны РФ, силы ПВО в течение шести часов с 20:10 мск 1 июня до 02:00 2 июня отразили более 162 дронов над российскими регионами. Подробности об этом мы писали в отдельном материале.

Также вечером 1 июня ВСУ атаковали военные аэродромы в пяти регионах России. Впервые под удар попал сибирский регион — Иркутская область. Подробности об этом мы писали здесь.

Кроме того, 1 июня в Брянской и Курской областях произошли ЧП с поездами из-за подрывов мостов. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.

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Алена Смагина

Стало известно, о чём еще Зеленский общался с иностранными лидерами. По информации РБК-Украина, стороны обсуждали операцию «паутина». По его словам, она показала, почему так важно оставаться впереди в технологиях. Он добавил, что сотрудничество с партнерами только усиливает Европу.

Также украинский лидер анонсировал новые пакеты помощи и инвестиции в производство дронов.

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Алена Смагина

Первые итоги второго раунда переговоров

Во время второго раунда переговоров Москва и Киев обменялись документами об урегулировании и готовят новое освобождение пленных, сообщил на пресс-конференции по итогам мероприятия НАТО в Вильнюсе Владимир Зеленский.

«Они обменялись документами через турецкую сторону. И мы готовим новое освобождение пленных», — цитирует Зеленского РБК-Украина.

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Алена Смагина

В ходе второго раунда переговоров Москва и Киев подробно обсудили обмены пленными. Об их результатах будет объявлено официально, передает ТАСС.

О третьем раунде переговоров страны еще не объявили.

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Алена Смагина

Зеленский заявил, что если Россия превратит встречу в Стамбуле в пустые разговоры, должен быть новый уровень давления, передает РБК-Украина.

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Алена Смагина

После завершения переговоров российская и украинская делегации ушли на обед. Об этом сообщили РИА Новости в МИД Турции.

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Алена Смагина

Продолжения переговоров между Россией и Украиной сегодня не планируется. ТАСС сообщает, что делегации улетят.

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Алена Смагина

После завершения переговоров в Стамбуле первыми перед СМИ выступят представители украинской делегации. После этого планируется пресс-подход российской делегации, передают РИА Новости.

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Алена Смагина

Переговоры завершились

Переговоры РФ и Украины завершились, передает ТАСС. Делегации больше часа общались на русском языке.

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Алена Смагина

Переговоры России и Украины идут уже час. Они начались в 14:44 (мск), хотя изначально старт переговоров планировался на 13:00 (мск). Встреча двух делегаций проходит в закрытом режиме, как и в мае. Напомним, что перед началом вторых переговоров с заявлениями выступил глава МИД Турции Фидан.

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Алена Смагина

В настоящее время Зеленский находится на переговорах в Вильнюсе. Украинский лидер встретился с премьером Финляндии Петтери Орпо, передает РБК-Украина.

«Самое главное — инвестиции в украинское производство оружия и сопроизводство. Рассказал о нашем проекте „линия дронов“, который уже доказал свою эффективность. Обсудили, как можно масштабировать», — отметил президент.

Во время прошлой встречи российской и украинской делегаций в Стамбуле Зеленский тоже встречался с представителями Финляндии.

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Алена Смагина

Владимир Зеленский попросил Запад срочно передать Украине средства противовоздушной обороны (ПВО), сообщает РБК-Украина. Украинский лидер заявил, что Украина способна обеспечить до 40% своих потребностей в вооружении за счет собственного производства. По словам Зеленского, для этого необходимо стабильное финансирование. Поэтому Украина остро нуждается в системах противовоздушной обороны, таких как Patriot, и ракетах к ним.

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Алена Смагина

Корреспонденты ТАСС сообщили, что делегации РФ и Украины в Стамбуле не обменивались рукопожатием перед началом переговоров.

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Алена Смагина
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Переговоры России и Украины Спецоперация Российская делегация Украинская делегация Турция
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Комментарии
4
Гость
5 часов
Предварительные результаты переговоров: взорвано 3 моста, сожжена треть стратегической авиации. Дальше переговариваться будем?
Гость
5 часов
Какие ставки?
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