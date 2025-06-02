Россия и Украина достигли первых договоренностей — онлайн о второй встрече

В Стамбуле стартует второй раунд переговоров между Россией и Украиной. Делегации планируют обсуждать прекращение огня и урегулирование конфликта в целом. В этом материале собираем всю информацию о встрече в режиме реального времени.
Главы турецких разведки и генштаба покинули дворец Чираган после завершения переговоров России и Украины.
Накануне переговоров в Стамбуле Украина совершила множество атак по территории РФ. По информации Минобороны РФ, силы ПВО в течение шести часов с 20:10 мск 1 июня до 02:00 2 июня отразили более 162 дронов над российскими регионами. Подробности об этом мы писали в отдельном материале.
Также вечером 1 июня ВСУ атаковали военные аэродромы в пяти регионах России. Впервые под удар попал сибирский регион — Иркутская область. Подробности об этом мы писали здесь.
Кроме того, 1 июня в Брянской и Курской областях произошли ЧП с поездами из-за подрывов мостов. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.
Стало известно, о чём еще Зеленский общался с иностранными лидерами. По информации РБК-Украина, стороны обсуждали операцию «паутина». По его словам, она показала, почему так важно оставаться впереди в технологиях. Он добавил, что сотрудничество с партнерами только усиливает Европу.
Также украинский лидер анонсировал новые пакеты помощи и инвестиции в производство дронов.
Первые итоги второго раунда переговоров
Во время второго раунда переговоров Москва и Киев обменялись документами об урегулировании и готовят новое освобождение пленных, сообщил на пресс-конференции по итогам мероприятия НАТО в Вильнюсе Владимир Зеленский.
«Они обменялись документами через турецкую сторону. И мы готовим новое освобождение пленных», — цитирует Зеленского РБК-Украина.
В ходе второго раунда переговоров Москва и Киев подробно обсудили обмены пленными. Об их результатах будет объявлено официально, передает ТАСС.
О третьем раунде переговоров страны еще не объявили.
Зеленский заявил, что если Россия превратит встречу в Стамбуле в пустые разговоры, должен быть новый уровень давления, передает РБК-Украина.
После завершения переговоров российская и украинская делегации ушли на обед. Об этом сообщили РИА Новости в МИД Турции.
Продолжения переговоров между Россией и Украиной сегодня не планируется. ТАСС сообщает, что делегации улетят.
После завершения переговоров в Стамбуле первыми перед СМИ выступят представители украинской делегации. После этого планируется пресс-подход российской делегации, передают РИА Новости.
Переговоры завершились
Переговоры РФ и Украины завершились, передает ТАСС. Делегации больше часа общались на русском языке.
Переговоры России и Украины идут уже час. Они начались в 14:44 (мск), хотя изначально старт переговоров планировался на 13:00 (мск). Встреча двух делегаций проходит в закрытом режиме, как и в мае. Напомним, что перед началом вторых переговоров с заявлениями выступил глава МИД Турции Фидан.
В настоящее время Зеленский находится на переговорах в Вильнюсе. Украинский лидер встретился с премьером Финляндии Петтери Орпо, передает РБК-Украина.
«Самое главное — инвестиции в украинское производство оружия и сопроизводство. Рассказал о нашем проекте „линия дронов“, который уже доказал свою эффективность. Обсудили, как можно масштабировать», — отметил президент.
Во время прошлой встречи российской и украинской делегаций в Стамбуле Зеленский тоже встречался с представителями Финляндии.
Владимир Зеленский попросил Запад срочно передать Украине средства противовоздушной обороны (ПВО), сообщает РБК-Украина. Украинский лидер заявил, что Украина способна обеспечить до 40% своих потребностей в вооружении за счет собственного производства. По словам Зеленского, для этого необходимо стабильное финансирование. Поэтому Украина остро нуждается в системах противовоздушной обороны, таких как Patriot, и ракетах к ним.
Корреспонденты ТАСС сообщили, что делегации РФ и Украины в Стамбуле не обменивались рукопожатием перед началом переговоров.