Россия и Украина достигли первых договоренностей — онлайн о второй встрече

Накануне переговоров в Стамбуле Украина совершила множество атак по территории РФ. По информации Минобороны РФ, силы ПВО в течение шести часов с 20:10 мск 1 июня до 02:00 2 июня отразили более 162 дронов над российскими регионами. Подробности об этом мы писали в отдельном материале.

Также вечером 1 июня ВСУ атаковали военные аэродромы в пяти регионах России. Впервые под удар попал сибирский регион — Иркутская область. Подробности об этом мы писали здесь.

Кроме того, 1 июня в Брянской и Курской областях произошли ЧП с поездами из-за подрывов мостов. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.