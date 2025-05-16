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Политика Переговоры России и Украины Онлайн-трансляция В Стамбуле ждут встречи России и Украины — онлайн о переговорах

В Стамбуле ждут встречи России и Украины — онлайн о переговорах

Российская делегация ожидает встречи с Украиной с 10 утра

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2 комментария
Последний раз стороны встречались лично в 2022 году | Источник: Сергей Карпухин / ТАССПоследний раз стороны встречались лично в 2022 году | Источник: Сергей Карпухин / ТАСС

Последний раз стороны встречались лично в 2022 году

Источник:

Сергей Карпухин / ТАСС

В Стамбуле сегодня должны начаться переговоры между Россией и Украиной. Делегации хотели встретиться еще 15 мая, однако переговоры перенесли на утро 16 мая. Представители России ожидают встречу с украинской делегацией.

Алена Смагина

Около сотни журналистов собрались у места предстоящих переговоров в Стамбуле

Источник:

РИА Новости / Telegram

По информации РИА Новости, около сотни журналистов собираются у места предстоящих переговоров в Стамбуле. 15 мая корреспондентам пришлось более 14 часов ждать встречи на улице.

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Алена Смагина

Во сколько ждать встречи России и Украины

Встреча делегаций Турции, США и Украины состоится в 10:45. Это произойдет перед встречей представителей РФ, Украины и Турции. Она запланирована на 12:30 в Стамбуле, сообщил портал Anadolu. Однако Владимир Мединский ранее заявлял, что российская сторона будет ожидать украинскую делегацию с 10 утра по мск.

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Алена Смагина

Минобороны России сообщило, что с 22:00 15 мая до 08:30 16 мая дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 65 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 43 — над акваторией Черного моря; 21 — над территорией Республики Крым; один — над территорией Белгородской области.

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Алена Смагина

На переговорах 16 мая в Стамбуле президент России Владимир Путин присутствовать не будет. Об этом ранее сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Алена Смагина

Вечером 15 мая российская делегация встретилась с главой МИД Турции Фиданом во дворце Долмабахче, где и должны пройти переговоры с Украиной. Мединский рассказал, что встреча прошла плодотворно, а российская сторона объяснила позицию Москвы.

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Алена Смагина

Встреча делегаций несколько раз переносилась и накануне Мединский выступил с заявлением:

«Мы рассматриваем эти переговоры как продолжение мирного процесса в Стамбуле, который, к сожалению, был прерван украинской стороной 3 года назад. Наша делегация обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения. Задача прямых переговоров — рано или поздно перейти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта», — заявил журналистам Мединский.

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Алена Смагина

Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая и уже сутки ожидает переговоров. От России главным переговорщиком стал помощник президента РФ Владимир Мединский. В состав делегации также вошли замминистра иностранных дел России Михаил Галузин, замминистра обороны Александр Фомин.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Переговоры в Стамбуле Спецоперация Россия Украина Турция
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Комментарии
2
Гость
11 минут
не очень большие цаци.....подождут....
Гость
9 минут
рос.делегация неправомочна принимать важные решения....не тот уровень представительства....
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